https://crimea.ria.ru/20220823/ubiytsam-duginoy-ne-mozhet-byt-poschady--lavrov-1124262120.html

Убийцам Дугиной не может быть пощады – Лавров

Убийцам Дугиной не может быть пощады – Лавров - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Убийцам Дугиной не может быть пощады – Лавров

Убийство Дарьи Дугиной является варварским преступлением, его организаторам и исполнителям не может быть никакой пощады, заявил журналистам глава МИД России... РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T15:11

2022-08-23T15:11

2022-08-23T15:11

российская федерация (россия, рф)

сергей лавров

происшествия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Убийство Дарьи Дугиной является варварским преступлением, его организаторам и исполнителям не может быть никакой пощады, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.Дарья Дугина – дочь российского философа, политолога, публициста Александра Дугина – погибла 20 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля, в котором она возвращалась в Москву с фестиваля "Традиция". Под днищем ее машины была заложена взрывчатка. Устройство сработало, когда Дугина находилась за рулем авто.Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно >>В ФСБ сообщили, что преступление организовано и совершено украинскими спецслужбами. Его исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая в конце июля приехала в Россию с 12-летней дочерью. На следующий день после убийства они выехали через Псковскую область в Эстонию.ФСБ назвала организаторов и исполнителя убийства Дарьи Дугиной >>

https://crimea.ria.ru/20220821/v-ofise-zelenskogo-otritsayut-prichastnost-kieva-k-ubiystvu-duginoy-1124239538.html

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украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), сергей лавров, происшествия, украина