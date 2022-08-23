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Убийцам Дугиной не может быть пощады – Лавров
Убийцам Дугиной не может быть пощады – Лавров - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Убийцам Дугиной не может быть пощады – Лавров
Убийство Дарьи Дугиной является варварским преступлением, его организаторам и исполнителям не может быть никакой пощады, заявил журналистам глава МИД России... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T15:11
2022-08-23T15:11
2022-08-23T15:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Убийство Дарьи Дугиной является варварским преступлением, его организаторам и исполнителям не может быть никакой пощады, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.Дарья Дугина – дочь российского философа, политолога, публициста Александра Дугина – погибла 20 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля, в котором она возвращалась в Москву с фестиваля "Традиция". Под днищем ее машины была заложена взрывчатка. Устройство сработало, когда Дугина находилась за рулем авто.Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно >>В ФСБ сообщили, что преступление организовано и совершено украинскими спецслужбами. Его исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая в конце июля приехала в Россию с 12-летней дочерью. На следующий день после убийства они выехали через Псковскую область в Эстонию.ФСБ назвала организаторов и исполнителя убийства Дарьи Дугиной >>
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), сергей лавров, происшествия, украина
Убийцам Дугиной не может быть пощады – Лавров
Лавров: заказчикам и исполнителям убийства Дугиной не может быть никакой пощады