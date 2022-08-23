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Убийцам Дугиной не может быть пощады – Лавров - РИА Новости Крым, 23.08.2022
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Убийцам Дугиной не может быть пощады – Лавров
Убийцам Дугиной не может быть пощады – Лавров - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Убийцам Дугиной не может быть пощады – Лавров
Убийство Дарьи Дугиной является варварским преступлением, его организаторам и исполнителям не может быть никакой пощады, заявил журналистам глава МИД России... РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T15:11
2022-08-23T15:11
российская федерация (россия, рф)
сергей лавров
происшествия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Убийство Дарьи Дугиной является варварским преступлением, его организаторам и исполнителям не может быть никакой пощады, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.Дарья Дугина – дочь российского философа, политолога, публициста Александра Дугина – погибла 20 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля, в котором она возвращалась в Москву с фестиваля "Традиция". Под днищем ее машины была заложена взрывчатка. Устройство сработало, когда Дугина находилась за рулем авто.Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно &gt;&gt;В ФСБ сообщили, что преступление организовано и совершено украинскими спецслужбами. Его исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая в конце июля приехала в Россию с 12-летней дочерью. На следующий день после убийства они выехали через Псковскую область в Эстонию.ФСБ назвала организаторов и исполнителя убийства Дарьи Дугиной &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20220821/v-ofise-zelenskogo-otritsayut-prichastnost-kieva-k-ubiystvu-duginoy-1124239538.html
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российская федерация (россия, рф), сергей лавров, происшествия, украина
Убийцам Дугиной не может быть пощады – Лавров

Лавров: заказчикам и исполнителям убийства Дугиной не может быть никакой пощады

15:11 23.08.2022
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Турцию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Турцию
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Убийство Дарьи Дугиной является варварским преступлением, его организаторам и исполнителям не может быть никакой пощады, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.
"Я считаю, что это варварское преступление, которому нет никакого прощения… Как я понимаю, ФСБ уже установила факты, которые сейчас расследуются. Расследование, надеюсь, будет быстро завершено, и по итогам этого расследования, конечно, организаторам, заказчикам, исполнителям не может быть никакой пощады", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сирии.
Дарья Дугина – дочь российского философа, политолога, публициста Александра Дугина – погибла 20 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля, в котором она возвращалась в Москву с фестиваля "Традиция". Под днищем ее машины была заложена взрывчатка. Устройство сработало, когда Дугина находилась за рулем авто.
Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно >>
Офис президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 13:19
В офисе Зеленского отрицают причастность Киева к убийству Дугиной
В ФСБ сообщили, что преступление организовано и совершено украинскими спецслужбами. Его исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая в конце июля приехала в Россию с 12-летней дочерью. На следующий день после убийства они выехали через Псковскую область в Эстонию.
ФСБ назвала организаторов и исполнителя убийства Дарьи Дугиной >>
 
Российская Федерация (Россия, РФ)Сергей ЛавровПроисшествияУкраина
 
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