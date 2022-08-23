https://crimea.ria.ru/20220823/na-yugo-vostoke-kryma-nachalas-uborka-vinograda-1124260099.html

На юго-востоке Крыма началась уборка винограда

На юго-востоке Крыма началась уборка винограда - РИА Новости Крым, 23.08.2022

На юго-востоке Крыма началась уборка винограда

В Крыму начинается пора уборки винограда, собирать урожай начали в частности на юго-востоке полуострова. Как это происходит, сколько винограда рассчитывают... РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T14:02

2022-08-23T14:02

2022-08-23T14:02

виноделие в крыму

сельское хозяйство

крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Крыму начинается пора уборки винограда, собирать урожай начали в частности на юго-востоке полуострова. Как это происходит, сколько винограда рассчитывают собрать в этом году, как живут виноградари в условиях санкций и какие новинки предлагают ценителям качественных напитков - об этом журналистам рассказали представители отрасли и чиновники минсельхоза РК.Сколько виноградников в КрымуНа сегодняшний день в Крыму более 20 тыс. общей площади виноградных насаждений, из них 17,5 тысяч - плодоносящие. Со всех этих площадей в прошлом году получили 123,5 тыс. тонн винной ягоды, в этом рассчитывают собрать не меньше. Только на одном из предприятий юго-восточного Крыма сегодня растят более тридцати сортов винограда, в том числе крымские автохтонные - "джеват кара", "эким кара", "кефесия", "сары пандас", и классические европейские - "каберне", "шардоне" и другие. Ежегодно из этого винограда готовят до 900 тыс. декалитров вина. Главный секрет качества и вкуса крымских вин - собственный виноград, выращенный в уникальных климатических условиях, говорит председатель правления завода "Солнечная Долина" Владимир Барановский."Мы производим вино исключительно из своего винограда. Бывает, закупаем частично по соседним хозяйствам. Но исключительно крымский виноград из нашей южной зоны. Когда ты имеешь свои виноградники, тогда получишь качественное вино. В данное время у нас 400 га виноградников. Планируем увеличивать площади. В районе Старого Крыма выкупили еще 400 га земли, на 130 га уже посадили новые", - рассказывает он.Вопреки санкциямПо словам Барановского, к работе в санкционных условиях виноделы Крыма давно приспособились: "Мы уже 8 лет под санкциями. Приспособились, но чувствуется, конечно: этикетка, бумага, пробка, колпачок - есть сложности с закупками. Но пути находим. Например, через Армению. Проблем с бутылкой нет, мы ее берем в Краснодаре", - рассказывает винодел.Его коллега, управляющий производством винодельческого предприятия Владимир Фадеев подчеркивает: главное, удалось сохранить аборигенные сорта винограда. Невзирая на санкции, в этом направлении сотрудничают с европейскими коллегами.При этом он отмечает невозможность получить субсидии на закупку импортной лозы - в этом виноградари видят проблему."У нас пока еще не создали питомники в достаточном количестве, они еще не дают объемы", - вздыхает агроном.Поддержка и новинкиИ все же с 2014 года государство оказывает беспрецедентную поддержку отрасли: "По 2021 год было направлено порядка 3,2 млрд рублей, заложено 5,8 тыс. га виноградников. В этом году выделено порядка 680 млн, из них уже 570 млн доведены до субъектов виноградарства и виноделия", - уточняют в Минсельхозе РК.Государственные субсидии виноградарям дают не только на закладку новых виноградников, но и на устройство шпалеры, оборудование и технику. Все это позволяет не только выживать, но и увеличивать объемы производства и даже создавать новые напитки. Так, "Солнечная Долина" в этом году впервые в своей новой истории наладила выпуск игристого вина, приготовленного по классической технологии."Еще Галицин начинал здесь с шампанского. Так, что мы возрождаем традиции. Идея назревала давно, а в прошлом году заложили шампанское, оно год простояло на выдержке. И вот, сейчас мы клеим наклейку и выпускаем его в жизнь. Дату ставим сегодняшним числом. Это самая первая наша бутылка шампанского. И это классический напиток, а не просто газированное сухое вино", - говорит Барановский.По словам виноделов, крымские игристые вина по вкусовым качествам отличаются от тех, что произведены в Шампани, но не уступают им. Отечественные напитки имеют свою изюминку, уникальный, неповторимый вкус, рожденный крымским солнцем.

https://crimea.ria.ru/20220505/krymskie-vinodely-i-vinogradari-poluchili-570-mln-rubley-gospodderzhki-1123143821.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виноделие в крыму, сельское хозяйство, крым, экономика