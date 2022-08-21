https://crimea.ria.ru/20220821/raskhlamlyaemsya-k-oseni--sovety-eksperta-1124227492.html
Расхламляемся к осени – советы эксперта
Расхламляемся к осени – советы эксперта - РИА Новости Крым, 21.08.2022
Расхламляемся к осени – советы эксперта
Часто в наших жилищах накапливается большое число ненужных вещей. Они лежат без дела, а выкинуть – не поднимаются или просто не доходят руки. Хороший повод... РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T16:58
2022-08-21T16:58
2022-08-21T16:58
радио "спутник в крыму"
общество
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0d/1122937340_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_0bb278c4ce3950547e1fc80928c427e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Часто в наших жилищах накапливается большое число ненужных вещей. Они лежат без дела, а выкинуть – не поднимаются или просто не доходят руки. Хороший повод провести ревизию и избавиться от лишнего – смена сезонов. О том, как расстаться с ненужными вещами и эффективно хранить нужные, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала организатор пространства Ирина Банчукова.Избавиться от "мертвого груза"По словам Банчуковой, большая часть вещей "висит мертвым грузом" – это не комфортные, утратившие качество или актуальность предметы. Чтобы избавиться от них, нужно выделить время и полностью погрузиться в процесс. При этом расхламление должно занять ровно столько времени, чтобы вы не устали и сохранили настрой.Ненужный хлам может годами складироваться на кухне, в ванной, на балконе, в прихожей и доставлять дискомфорт. Здесь важно взять себя в руки и избавиться от раздражителей."Казалось бы, стоит тостер, им не пользуются, он занимает место, а мы ютимся на половине стола. И вот периодически смотришь на такой предмет и думаешь: да сколько он еще будет стоять… ну ладно, решу это как-нибудь потом. Вот такие маленькие раздражители, на которые мы редко обращаем внимание, но они есть, и они копятся в разных частях жилища", – констатирует эксперт.Определить судьбу вещейНенужные более вещи мало перебрать – нужно определить, что делать с ними дальше, считает Банчукова. Их можно передать в храм или в благотворительную организацию, малоимущим, волонтерам, поискать новых хозяев в группах социальных сетей, продать или же отремонтировать и вернуть в использование.Выбрать способ храненияЭксперт констатирует, что сегодня существует множество вспомогательных предметов для хранения – различные коробки, подставки, органайзеры, вешалки на любой вкус, цвет и кошелек. Она рекомендует изучить ассортимент и выбрать комфортные для себя, чтобы радовали глаз и помогали ориентироваться в своем приданном.При этом вещи можно распределить по частоте использования и разложить их на разные полки – нужные под руку, остальные на более высокие или наоборот низкие."Чтобы поддерживать порядок в вещах, нужно решить, как нам удобно их хранить. На открытой полке, в органайзере, кофре или на вешалке. Удобно горизонтально в стопочке или вертикально. Тут нужно попробовать, поскладывать вещи и понять, как мне удобно их хранить и вытаскивать, не нарушая порядка среди других", – советует Банчукова.В заключении она дала несколько советов по разбору гардероба. Во-первых, рекомендуется разобрать вещи по категориям – от нижнего белья до носков и платьев. Каждую вещь необходимо оценить с точки зрения актуальности – комфорта в носке, размера, фасона."Можно примерно спрогнозировать, что через год эта вещь может быть будет не по размеру, например, в связи с беременностью и последующим восстановлением, может быть вы меняете работу или идете на повышение – это другой гардероб. Важно задавать себе вопросы, анализировать и прислушиваться", – резюмировала она.Ранее россияне рассказали, каким должен быть офис для повышения производительности труда.
https://crimea.ria.ru/20220524/snimite-eto-nemedlenno-kakaya-odezhda-pribavlyaet-vozrast-zhenschine-1123329545.html
https://crimea.ria.ru/20220802/strashno-udobno-kakie-predmety-byta-negativno-vliyayut-na-zdorove-1124028718.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0d/1122937340_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_03d9a8632e8acaa4f208453d98b5d7d5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет эксперта
Расхламляемся к осени – советы эксперта
Эксперт по организации пространства поделилась секретами осеннего расхламления жилья
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым.
Часто в наших жилищах накапливается большое число ненужных вещей. Они лежат без дела, а выкинуть – не поднимаются или просто не доходят руки. Хороший повод провести ревизию и избавиться от лишнего – смена сезонов. О том, как расстаться с ненужными вещами и эффективно хранить нужные, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала организатор пространства Ирина Банчукова.
Избавиться от "мертвого груза"
По словам Банчуковой, большая часть вещей "висит мертвым грузом" – это не комфортные, утратившие качество или актуальность предметы. Чтобы избавиться от них, нужно выделить время и полностью погрузиться в процесс. При этом расхламление должно занять ровно столько времени, чтобы вы не устали и сохранили настрой.
"Важно действительно выделить на это время, включиться и задавать себе вопросы. При расхламлении важно выбрать зону, в которой вы испытываете наибольший дискомфорт, где большое скопление вещей, или категорию, например, одежду, посуду, книги. Таким образом вы освобождаете свои шкафы, оставляете только то, чем вы на самом деле пользуетесь, что вам подходит, что комфортно и будет жить в вашем доме ", – рассказала эксперт.
Ненужный хлам может годами складироваться на кухне, в ванной, на балконе, в прихожей и доставлять дискомфорт. Здесь важно взять себя в руки и избавиться от раздражителей.
"Казалось бы, стоит тостер, им не пользуются, он занимает место, а мы ютимся на половине стола. И вот периодически смотришь на такой предмет и думаешь: да сколько он еще будет стоять… ну ладно, решу это как-нибудь потом. Вот такие маленькие раздражители, на которые мы редко обращаем внимание, но они есть, и они копятся в разных частях жилища", – констатирует эксперт.
Ненужные более вещи мало перебрать – нужно определить, что делать с ними дальше, считает Банчукова. Их можно передать в храм или в благотворительную организацию, малоимущим, волонтерам, поискать новых хозяев в группах социальных сетей, продать или же отремонтировать и вернуть в использование.
"Многие боятся прощаться с вещами и одна из причин – а куда я это дену, не поставлю же возле мусорника? Я столько денег на нее потратила или она столько пролежала у меня. Куда я их отправлю – важный вопрос. Таким образом вы освобождаетесь от того, что не функционирует в вашем доме и, в тоже время, у вас на душе спокойно, потому что вещи отправились служить другим людям", – сказала она.
Эксперт констатирует, что сегодня существует множество вспомогательных предметов для хранения – различные коробки, подставки, органайзеры, вешалки на любой вкус, цвет и кошелек. Она рекомендует изучить ассортимент и выбрать комфортные для себя, чтобы радовали глаз и помогали ориентироваться в своем приданном.
При этом вещи можно распределить по частоте использования и разложить их на разные полки – нужные под руку, остальные на более высокие или наоборот низкие.
"Чтобы поддерживать порядок в вещах, нужно решить, как нам удобно их хранить. На открытой полке, в органайзере, кофре или на вешалке. Удобно горизонтально в стопочке или вертикально. Тут нужно попробовать, поскладывать вещи и понять, как мне удобно их хранить и вытаскивать, не нарушая порядка среди других", – советует Банчукова.
В заключении она дала несколько советов по разбору гардероба. Во-первых, рекомендуется разобрать вещи по категориям – от нижнего белья до носков и платьев. Каждую вещь необходимо оценить с точки зрения актуальности – комфорта в носке, размера, фасона.
"Можно примерно спрогнозировать, что через год эта вещь может быть будет не по размеру, например, в связи с беременностью и последующим восстановлением, может быть вы меняете работу или идете на повышение – это другой гардероб. Важно задавать себе вопросы, анализировать и прислушиваться", – резюмировала она.
Ранее россияне рассказали
, каким должен быть офис для повышения производительности труда.