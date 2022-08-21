https://crimea.ria.ru/20220821/raskhlamlyaemsya-k-oseni--sovety-eksperta-1124227492.html

Расхламляемся к осени – советы эксперта

Расхламляемся к осени – советы эксперта - РИА Новости Крым, 21.08.2022

Расхламляемся к осени – советы эксперта

Часто в наших жилищах накапливается большое число ненужных вещей. Они лежат без дела, а выкинуть – не поднимаются или просто не доходят руки. Хороший повод... РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T16:58

2022-08-21T16:58

2022-08-21T16:58

радио "спутник в крыму"

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Часто в наших жилищах накапливается большое число ненужных вещей. Они лежат без дела, а выкинуть – не поднимаются или просто не доходят руки. Хороший повод провести ревизию и избавиться от лишнего – смена сезонов. О том, как расстаться с ненужными вещами и эффективно хранить нужные, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала организатор пространства Ирина Банчукова.Избавиться от "мертвого груза"По словам Банчуковой, большая часть вещей "висит мертвым грузом" – это не комфортные, утратившие качество или актуальность предметы. Чтобы избавиться от них, нужно выделить время и полностью погрузиться в процесс. При этом расхламление должно занять ровно столько времени, чтобы вы не устали и сохранили настрой.Ненужный хлам может годами складироваться на кухне, в ванной, на балконе, в прихожей и доставлять дискомфорт. Здесь важно взять себя в руки и избавиться от раздражителей."Казалось бы, стоит тостер, им не пользуются, он занимает место, а мы ютимся на половине стола. И вот периодически смотришь на такой предмет и думаешь: да сколько он еще будет стоять… ну ладно, решу это как-нибудь потом. Вот такие маленькие раздражители, на которые мы редко обращаем внимание, но они есть, и они копятся в разных частях жилища", – констатирует эксперт.Определить судьбу вещейНенужные более вещи мало перебрать – нужно определить, что делать с ними дальше, считает Банчукова. Их можно передать в храм или в благотворительную организацию, малоимущим, волонтерам, поискать новых хозяев в группах социальных сетей, продать или же отремонтировать и вернуть в использование.Выбрать способ храненияЭксперт констатирует, что сегодня существует множество вспомогательных предметов для хранения – различные коробки, подставки, органайзеры, вешалки на любой вкус, цвет и кошелек. Она рекомендует изучить ассортимент и выбрать комфортные для себя, чтобы радовали глаз и помогали ориентироваться в своем приданном.При этом вещи можно распределить по частоте использования и разложить их на разные полки – нужные под руку, остальные на более высокие или наоборот низкие."Чтобы поддерживать порядок в вещах, нужно решить, как нам удобно их хранить. На открытой полке, в органайзере, кофре или на вешалке. Удобно горизонтально в стопочке или вертикально. Тут нужно попробовать, поскладывать вещи и понять, как мне удобно их хранить и вытаскивать, не нарушая порядка среди других", – советует Банчукова.В заключении она дала несколько советов по разбору гардероба. Во-первых, рекомендуется разобрать вещи по категориям – от нижнего белья до носков и платьев. Каждую вещь необходимо оценить с точки зрения актуальности – комфорта в носке, размера, фасона."Можно примерно спрогнозировать, что через год эта вещь может быть будет не по размеру, например, в связи с беременностью и последующим восстановлением, может быть вы меняете работу или идете на повышение – это другой гардероб. Важно задавать себе вопросы, анализировать и прислушиваться", – резюмировала она.Ранее россияне рассказали, каким должен быть офис для повышения производительности труда.

https://crimea.ria.ru/20220524/snimite-eto-nemedlenno-kakaya-odezhda-pribavlyaet-vozrast-zhenschine-1123329545.html

https://crimea.ria.ru/20220802/strashno-udobno-kakie-predmety-byta-negativno-vliyayut-na-zdorove-1124028718.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта