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Россияне рассказали, каким должен быть идеальный офис - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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Россияне рассказали, каким должен быть идеальный офис
Россияне рассказали, каким должен быть идеальный офис - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Россияне рассказали, каким должен быть идеальный офис
Главным для продуктивной работы в офисе россияне считают его техническую оснащенность и красивый интерьер. Таковы результаты опроса, проведенного сервисами... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-18T07:23
2022-08-17T17:37
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Главным для продуктивной работы в офисе россияне считают его техническую оснащенность и красивый интерьер. Таковы результаты опроса, проведенного сервисами Работа.ру и СберЗдоровье, пишут "Вести Подмосковья".Из 3,2 тысяч опрошенных российских офисных работников, главным фактором для рабочей продуктивности техническую оснащенность назвали 42%, красота офиса важна для 24% респондентов, 14% считают, что оснащение и интерьер вообще не влияют на качество работы. Остальным важен свежий воздух, комфортные температура и освещение.При этом сами исследователи уверены, что все эти факторы важны для эффективности работы и советуют работодателям учитывать их при организации рабочего пространства для сотрудников. Отмечается также важность хороших отношений между коллегами, живого общения, которое помогает испытывать положительные эмоции.Ранее ученые выяснили, кому грозит профессиональное выгорание. "Горят на работе" в первую очередь те, кто испытывает стресс. Также в опасности работники, которые не уверены в своих профессиональных качествах.
https://crimea.ria.ru/20210315/Vse-bolezni-ot-nervov-chem-opasna-rabota-v-ofise-1119357935.html
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общество
Россияне рассказали, каким должен быть идеальный офис

Каким должен быть офис для повышения производительности труда по мнению россиян

07:23 18.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОфис. Архивное фото
Офис. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Главным для продуктивной работы в офисе россияне считают его техническую оснащенность и красивый интерьер. Таковы результаты опроса, проведенного сервисами Работа.ру и СберЗдоровье, пишут "Вести Подмосковья".
Из 3,2 тысяч опрошенных российских офисных работников, главным фактором для рабочей продуктивности техническую оснащенность назвали 42%, красота офиса важна для 24% респондентов, 14% считают, что оснащение и интерьер вообще не влияют на качество работы. Остальным важен свежий воздух, комфортные температура и освещение.
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При этом сами исследователи уверены, что все эти факторы важны для эффективности работы и советуют работодателям учитывать их при организации рабочего пространства для сотрудников. Отмечается также важность хороших отношений между коллегами, живого общения, которое помогает испытывать положительные эмоции.
Ранее ученые выяснили, кому грозит профессиональное выгорание. "Горят на работе" в первую очередь те, кто испытывает стресс. Также в опасности работники, которые не уверены в своих профессиональных качествах.
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