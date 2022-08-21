https://crimea.ria.ru/20220821/broshennye-predpriyatiya-khersonschiny-peredadut-vo-vneshnee-upravlenie-1124240541.html

Брошенные предприятия Херсонщины передадут во внешнее управление

Брошенные предприятия Херсонщины передадут во внешнее управление - РИА Новости Крым, 21.08.2022

Брошенные предприятия Херсонщины передадут во внешнее управление

Брошенные украинскими собственниками предприятия Херсонской области будут признаны бесхозными, их передадут во внешнее управление. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T14:53

2022-08-21T14:53

2022-08-21T14:53

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Брошенные украинскими собственниками предприятия Херсонской области будут признаны бесхозными, их передадут во внешнее управление. Об этом сообщил председатель правительства региона Сергей Елисеев.По его словам, собственники смогут вернуть свои активы, но при условии перерегистрации предприятий и открытии банковских счетов.В Херсонской области назначены новые управленцы из России >>"Они должны быть для нас понятными, прозрачными. И пусть работают, никто не препятствует", - добавил Елисеев.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220804/ukrainskiy-biznes-prodolzhaet-rabotat-v-khersone---saldo-1124065125.html

https://crimea.ria.ru/20220807/ekaterina-gubareva-my-zdes-chtoby-lyudi-ne-boyalis-1124093311.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, экономика