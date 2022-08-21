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Брошенные предприятия Херсонщины передадут во внешнее управление - РИА Новости Крым, 21.08.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
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Брошенные предприятия Херсонщины передадут во внешнее управление
Брошенные предприятия Херсонщины передадут во внешнее управление - РИА Новости Крым, 21.08.2022
Брошенные предприятия Херсонщины передадут во внешнее управление
Брошенные украинскими собственниками предприятия Херсонской области будут признаны бесхозными, их передадут во внешнее управление. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 21.08.2022
2022-08-21T14:53
2022-08-21T14:53
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Брошенные украинскими собственниками предприятия Херсонской области будут признаны бесхозными, их передадут во внешнее управление. Об этом сообщил председатель правительства региона Сергей Елисеев.По его словам, собственники смогут вернуть свои активы, но при условии перерегистрации предприятий и открытии банковских счетов.В Херсонской области назначены новые управленцы из России &gt;&gt;"Они должны быть для нас понятными, прозрачными. И пусть работают, никто не препятствует", - добавил Елисеев.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220804/ukrainskiy-biznes-prodolzhaet-rabotat-v-khersone---saldo-1124065125.html
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херсонская область, экономика
Брошенные предприятия Херсонщины передадут во внешнее управление

В Херсонской области брошенные предприятия передадут во внешнее управление, заявили власти

14:53 21.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Сергей ГеоргиевХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
© РИА Новости Крым . Сергей Георгиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Брошенные украинскими собственниками предприятия Херсонской области будут признаны бесхозными, их передадут во внешнее управление. Об этом сообщил председатель правительства региона Сергей Елисеев.
"Правительством Херсонской области принято решение и определен порядок признания бесхозными таких предприятий, передачи их на баланс в фонд государственного имущества Херсонской области с последующей передачей во внешнее управление тем желающим, кто захочет управлять этими активами, и кого мы посчитаем достойными для того, чтобы управлять этими предприятиями", – цитирует Елисеева "Интерфакс".
По его словам, собственники смогут вернуть свои активы, но при условии перерегистрации предприятий и открытии банковских счетов.
В Херсонской области назначены новые управленцы из России >>
"Они должны быть для нас понятными, прозрачными. И пусть работают, никто не препятствует", - добавил Елисеев.
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4 августа, 14:52Новая жизнь на освобожденных территориях
Украинский бизнес продолжает работать в Херсоне
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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