https://crimea.ria.ru/20220821/aviatsiya-rf-razbombila-punkt-dislokatsii-pravogo-sektora-v-dnr-1124240199.html

Авиация РФ разбомбила пункт дислокации "Правого сектора"* в ДНР

Авиация РФ разбомбила пункт дислокации "Правого сектора"* в ДНР - РИА Новости Крым, 21.08.2022

Авиация РФ разбомбила пункт дислокации "Правого сектора"* в ДНР

Российская авиация уничтожила пункт дислокации запрещенной в РФ террористической организации "Правый сектор"* в Донецкой Народной Республике, а также две... РИА Новости Крым, 21.08.2022

2022-08-21T14:26

2022-08-21T14:26

2022-08-21T14:26

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

игорь конашенков

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российская авиация уничтожила пункт дислокации запрещенной в РФ террористической организации "Правый сектор"* в Донецкой Народной Республике, а также две американские гаубицы М777 в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенко.Всего за сутки российские военные поразили шесть пунктов управления ВСУ ДНР, Харьковской и Запорожской областях, а также живую силу и военную технику в 167 районах.Также уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Запорожской области и ДНР."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1785 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4984 единицы специальной военной автомобильной техники", - добавил Конашенков.* террористическая организация, запрещенная в РоссииПрезидент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220821/vs-rf-unichtozhili-kalibrami-sklad-s-zapadnym-vooruzheniem-pod-odessoy-1124239801.html

https://crimea.ria.ru/20220820/taktika-terrorizma-voennyy-ekspert-ob-atakakh-dronov-na-krym-1124232084.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков, украина