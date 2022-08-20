https://crimea.ria.ru/20220820/taktika-terrorizma-voennyy-ekspert-ob-atakakh-dronov-na-krym-1124232084.html

Тактика терроризма: военный эксперт об атаках дронов на Крым

Тактика терроризма: военный эксперт об атаках дронов на Крым - РИА Новости Крым, 20.08.2022

Тактика терроризма: военный эксперт об атаках дронов на Крым

Сценарий атак беспилотниками по военным объектам в Крыму уже применялся в Сирии. Таким образом противник активно тестирует систему российской противовоздушной... РИА Новости Крым, 20.08.2022

2022-08-20T13:23

2022-08-20T13:23

2022-08-20T13:25

безопасность республики крым и севастополя

крым

севастополь

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Сценарий атак беспилотниками по военным объектам в Крыму уже применялся в Сирии. Таким образом противник активно тестирует систему российской противовоздушной обороны, считает военный эксперт Алексей Леонков.Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Он был сбит в воздухе – сработал пост воздушной обороны флота, однако устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Системы ПВО на полуострове активно работают с 18 августа – попытки атаковать военные объекты зафиксированы в Керчи, Севастополе и Евпатории. По словам Леонкова, такая тактика часто применялась в Сирии, в том числе против российской авиабазы "Хмеймим"."Первая атака десяти беспилотников была примерно по такому же сценарию. Задавался маршрут и его конечная точка, куда беспилотник должен был сбросить боеприпас. В "Хмеймиме" использовали разную тактику, заходили и с моря, и с суши. По ним хорошо отрабатывал ЗРК "Тор-М2", он быстро их вычислял и уничтожал", – рассказал эксперт.Он отметил, что такие действия также преследуют пропагандистские цели – противник меняет тактику, потому что несет большие потери на фронте.По мнению Леонкова, атаки совершаются диверсионными группами. При этом в их действиях прослеживается почерк "известной британской спецслужбы", которая использует беспилотники для нанесения ударов.Кроме того, он не исключил, что с помощью таких атак США тестируют обороноспособность России."Противник проводит тестирование наших ПВО. После Сирии у них появился очередной шанс посмотреть, как работают наши комплексы в боевых условиях. Они ищут ключи, хотят вскрыть нашу систему ПВО. Перед ними стоит задача преодолеть эшелонированную систему противовоздушной обороны, и беспилотники выполняют ключевую роль в этой операции. Думаю, что после одиночных беспилотников мы увидим попытку применения тактики роя дронов, то есть атаку сразу несколькими беспилотниками, как это было Сирии", – резюмировал Леонков.

https://crimea.ria.ru/20220820/bespilotniki-nad-krymom-kommentariy-voennogo-eksperta-1124231664.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым, севастополь, армия и флот, всу (вооруженные силы украины)