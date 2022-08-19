https://crimea.ria.ru/20220819/zhitel-sevastopolya-shest-let-rastleval-svoyu-maloletnyuyu-doch--1124219929.html

Житель Севастополя шесть лет растлевал свою малолетнюю дочь

Житель Севастополя шесть лет растлевал свою малолетнюю дочь - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Житель Севастополя шесть лет растлевал свою малолетнюю дочь

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Балаклавского района Севастополя, его обвиняют в растлении несовершеннолетней дочки на... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T13:11

2022-08-19T13:11

2022-08-19T13:11

ск рф (следственный комитет российской федерации)

севастополь

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Балаклавского района Севастополя, его обвиняют в растлении несовершеннолетней дочки на протяжении 6 лет. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России.Установлено, что с сентября 2016 года по июль 2021 года злоумышленник неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своего малолетнего ребенка. На момент совершения мужчиной первого преступления девочке исполнилось 9 лет.О насилии ребенок рассказал матери своей подруги, после чего внимание на ситуацию обратили правоохранители, а подозреваемого задержали."В ходе следствия был выявлен еще один факт растления им несовершеннолетней – подруги сына, которая пришла к ним в гости", – добавили в ведомстве.В настоящее время 53-летний мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.Ранее житель Крыма получил 13 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над ребенком.

https://crimea.ria.ru/20220228/obvinyaemyy-v-29-epizodakh-pedofilii-krymchanin-predstanet-pered-sudom-1122534733.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), севастополь, закон и право