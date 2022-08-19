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Житель Севастополя шесть лет растлевал свою малолетнюю дочь
Житель Севастополя шесть лет растлевал свою малолетнюю дочь - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Житель Севастополя шесть лет растлевал свою малолетнюю дочь
В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Балаклавского района Севастополя, его обвиняют в растлении несовершеннолетней дочки на... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T13:11
2022-08-19T13:11
2022-08-19T13:11
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севастополь
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Балаклавского района Севастополя, его обвиняют в растлении несовершеннолетней дочки на протяжении 6 лет. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России.Установлено, что с сентября 2016 года по июль 2021 года злоумышленник неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своего малолетнего ребенка. На момент совершения мужчиной первого преступления девочке исполнилось 9 лет.О насилии ребенок рассказал матери своей подруги, после чего внимание на ситуацию обратили правоохранители, а подозреваемого задержали."В ходе следствия был выявлен еще один факт растления им несовершеннолетней – подруги сына, которая пришла к ним в гости", – добавили в ведомстве.В настоящее время 53-летний мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.Ранее житель Крыма получил 13 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над ребенком.
https://crimea.ria.ru/20220228/obvinyaemyy-v-29-epizodakh-pedofilii-krymchanin-predstanet-pered-sudom-1122534733.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), севастополь, закон и право
Житель Севастополя шесть лет растлевал свою малолетнюю дочь
Перед судом в Севастополе предстанет местный житель, годами растлевавший малолетнюю дочь
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Балаклавского района Севастополя, его обвиняют в растлении несовершеннолетней дочки на протяжении 6 лет. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России.
Установлено, что с сентября 2016 года по июль 2021 года злоумышленник неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своего малолетнего ребенка. На момент совершения мужчиной первого преступления девочке исполнилось 9 лет.
"Фотографировал в обнаженном виде, хранил запрещенные снимки на ноутбуке, совершал развратные и иные действия сексуального характера. На момент первого эпизода преступления ребенку исполнилось 9 лет. Девочка находилась в запуганном состоянии, пыталась рассказать маме о происходящем, однако женщина все списывала на фантазию дочери", – говорится в сообщении.
О насилии ребенок рассказал матери своей подруги, после чего внимание на ситуацию обратили правоохранители, а подозреваемого задержали.
"В ходе следствия был выявлен еще один факт растления им несовершеннолетней – подруги сына, которая пришла к ним в гости", – добавили в ведомстве.
В настоящее время 53-летний мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.
Ранее житель Крыма получил 13 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие
над ребенком.