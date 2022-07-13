https://crimea.ria.ru/20220713/krymchanin-poluchil-13-let-kolonii-za-seksualnoe-nasilie-nad-rebenkom-1123829019.html
Крымчанин получил 13 лет колонии за сексуальное насилие над ребенком
Крымчанин получил 13 лет колонии за сексуальное насилие над ребенком - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Крымчанин получил 13 лет колонии за сексуальное насилие над ребенком
Ленинский районный суд Крыма приговорил жителя села Ильичево к 13 годам тюрьмы за действия сексуального характера с применением насилия в отношении... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T13:25
2022-07-13T13:25
2022-07-13T13:26
крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Ленинский районный суд Крыма приговорил жителя села Ильичево к 13 годам тюрьмы за действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней девочки, сообщила пресс-служба суда."Мужчина неоднократно, находясь совместно с малолетней в автомобиле, совершал с последней действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей. Он неоднократно совершал действия сексуального характера с применением насилия, причинял физические страдания малолетней", – говорится в сообщении.Суд приговорил крымчанина к 13 годам лишения свободы. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
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РИА Новости Крым
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крым, происшествия
Крымчанин получил 13 лет колонии за сексуальное насилие над ребенком
Житель Крыма получил 13 лет колонии строгого режима за сексуальное насилие над ребенком
13:25 13.07.2022 (обновлено: 13:26 13.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Ленинский районный суд Крыма приговорил жителя села Ильичево к 13 годам тюрьмы за действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней девочки, сообщила пресс-служба суда.
"Мужчина неоднократно, находясь совместно с малолетней в автомобиле, совершал с последней действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей. Он неоднократно совершал действия сексуального характера с применением насилия, причинял физические страдания малолетней", – говорится в сообщении.
Суд приговорил крымчанина к 13 годам лишения свободы. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.