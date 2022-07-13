https://crimea.ria.ru/20220713/krymchanin-poluchil-13-let-kolonii-za-seksualnoe-nasilie-nad-rebenkom-1123829019.html

Крымчанин получил 13 лет колонии за сексуальное насилие над ребенком

Крымчанин получил 13 лет колонии за сексуальное насилие над ребенком - РИА Новости Крым, 13.07.2022

Крымчанин получил 13 лет колонии за сексуальное насилие над ребенком

Ленинский районный суд Крыма приговорил жителя села Ильичево к 13 годам тюрьмы за действия сексуального характера с применением насилия в отношении... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T13:25

2022-07-13T13:25

2022-07-13T13:26

крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Ленинский районный суд Крыма приговорил жителя села Ильичево к 13 годам тюрьмы за действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней девочки, сообщила пресс-служба суда."Мужчина неоднократно, находясь совместно с малолетней в автомобиле, совершал с последней действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей. Он неоднократно совершал действия сексуального характера с применением насилия, причинял физические страдания малолетней", – говорится в сообщении.Суд приговорил крымчанина к 13 годам лишения свободы. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия