https://crimea.ria.ru/20220819/vashington-zhertvuet-evropoy-radi-mirovogo-gospodstva---volodin-1124215937.html

Вашингтон жертвует Европой ради мирового господства - Володин

Вашингтон жертвует Европой ради мирового господства - Володин - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Вашингтон жертвует Европой ради мирового господства - Володин

Вашингтон готов сделать все, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран, заявил спикер... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T09:44

2022-08-19T09:44

2022-08-19T09:44

вячеслав володин

политика

сша

в мире

европейский союз

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Вашингтон готов сделать все, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Главный алюминиевый завод Европы закроется из-за дорогого электричества >>Он отметил рекордную для еврозоны инфляцию в 8,9% и обратил внимание, что США при внутренней стоимости газа в 333 доллара за тысячу кубометров продают его Европейским странам в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной. Все это на фоне аномальной жары в Европе, которая привела к 20-процентному снижению урожая и дефицита электроэнергии, за год подорожавшей в шесть раз.Накануне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал европейцев осудить антироссийские санкции, а не просто высказывать тихое недовольство действиями своих правительств, провоцирующих рост цен на продовольствие и дефицит энергоресурсов.

https://crimea.ria.ru/20220731/nam-nuzhna-rossiya-v-avstrii-predrekli-zakat-evropy-1124015927.html

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, политика, сша, в мире, европейский союз, санкции против россии