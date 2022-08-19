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Вашингтон жертвует Европой ради мирового господства - Володин - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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Вашингтон жертвует Европой ради мирового господства - Володин
Вашингтон жертвует Европой ради мирового господства - Володин - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Вашингтон жертвует Европой ради мирового господства - Володин
Вашингтон готов сделать все, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран, заявил спикер... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T09:44
2022-08-19T09:44
вячеслав володин
политика
сша
в мире
европейский союз
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Вашингтон готов сделать все, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Главный алюминиевый завод Европы закроется из-за дорогого электричества &gt;&gt;Он отметил рекордную для еврозоны инфляцию в 8,9% и обратил внимание, что США при внутренней стоимости газа в 333 доллара за тысячу кубометров продают его Европейским странам в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной. Все это на фоне аномальной жары в Европе, которая привела к 20-процентному снижению урожая и дефицита электроэнергии, за год подорожавшей в шесть раз.Накануне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал европейцев осудить антироссийские санкции, а не просто высказывать тихое недовольство действиями своих правительств, провоцирующих рост цен на продовольствие и дефицит энергоресурсов.
https://crimea.ria.ru/20220731/nam-nuzhna-rossiya-v-avstrii-predrekli-zakat-evropy-1124015927.html
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вячеслав володин, политика, сша, в мире, европейский союз, санкции против россии
Вашингтон жертвует Европой ради мирового господства - Володин

Володин: Вашингтон приносить в жертву Европу ради сохранения власти над миром

09:44 19.08.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Вашингтон готов сделать все, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Главный алюминиевый завод Европы закроется из-за дорогого электричества >>
Он отметил рекордную для еврозоны инфляцию в 8,9% и обратил внимание, что США при внутренней стоимости газа в 333 доллара за тысячу кубометров продают его Европейским странам в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной. Все это на фоне аномальной жары в Европе, которая привела к 20-процентному снижению урожая и дефицита электроэнергии, за год подорожавшей в шесть раз.
"Решения об отказе европейских государств от российских энергоносителей, разрыве экономического сотрудничества с нашей страной, запрете въезда граждан РФ приняты под давлением Вашингтона. Проводники его политики в Европе — Англия, "кинувшая" Евросоюз и страны, у которых от суверенитета осталось только название: Литва, Латвия, Эстония, Украина. В эту русофобскую коалицию в надежде получить американскую подачку вошли Польша, Чехия и Финляндия", - написал спикер ГД в своем Telegram-канале.
Накануне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал европейцев осудить антироссийские санкции, а не просто высказывать тихое недовольство действиями своих правительств, провоцирующих рост цен на продовольствие и дефицит энергоресурсов.
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