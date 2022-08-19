Вашингтон жертвует Европой ради мирового господства - Володин
Володин: Вашингтон приносить в жертву Европу ради сохранения власти над миром
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Вашингтон готов сделать все, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил рекордную для еврозоны инфляцию в 8,9% и обратил внимание, что США при внутренней стоимости газа в 333 доллара за тысячу кубометров продают его Европейским странам в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной. Все это на фоне аномальной жары в Европе, которая привела к 20-процентному снижению урожая и дефицита электроэнергии, за год подорожавшей в шесть раз.
"Решения об отказе европейских государств от российских энергоносителей, разрыве экономического сотрудничества с нашей страной, запрете въезда граждан РФ приняты под давлением Вашингтона. Проводники его политики в Европе — Англия, "кинувшая" Евросоюз и страны, у которых от суверенитета осталось только название: Литва, Латвия, Эстония, Украина. В эту русофобскую коалицию в надежде получить американскую подачку вошли Польша, Чехия и Финляндия", - написал спикер ГД в своем Telegram-канале.
Накануне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал европейцев осудить антироссийские санкции, а не просто высказывать тихое недовольство действиями своих правительств, провоцирующих рост цен на продовольствие и дефицит энергоресурсов.
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