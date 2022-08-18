https://crimea.ria.ru/20220818/prizovite-svoikh-nedoumkov-k-otvetu-medvedev-obratilsya-k-evropeytsam-1124205316.html
"Призовите своих недоумков к ответу": Медведев обратился к европейцам
"Призовите своих недоумков к ответу": Медведев обратился к европейцам - РИА Новости Крым, 18.08.2022
"Призовите своих недоумков к ответу": Медведев обратился к европейцам
Европейцы должны осудить антироссийские санкции, а не просто высказывать тихое недовольство действиями своих правительств, провоцирующих рост цен на... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T11:39
2022-08-18T11:39
2022-08-18T11:39
дмитрий медведев
политика
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Европейцы должны осудить антироссийские санкции, а не просто высказывать тихое недовольство действиями своих правительств, провоцирующих рост цен на продовольствие и дефицит энергоресурсов. Такой призыв в своем Telegram-канале оставил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.По словам Медведева, несмотря на соревнования, среди европейских правительств "кто злее расскажет о своем желании порвать с Россией все отношения", в чем особенно преуспевают прибалты, поляки и финны, обычные граждане не желают рвать контакты с Россией:"В военных действиях на стороне киевского режима категорически не хотят участвовать от трех четвертей до 90 процентов граждан ЕС. Хотя, судя по социологическому опросу, этого все-таки не исключают дебиловатые европейские политики. И антироссийские санкции поддерживать не готовы больше половины, а в некоторых государствах и две трети их жителей. Тем более что поддержка предлагается сугубо за свой, личный счет. Причем весь этот бред – от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги – ради того, чтобы наказать далекую "дремучую Россию", которая ни одному из граждан ЕС своей операцией на Украине ничем не навредила", - написал зампред Совбеза.Он подчеркнул, что Россия, в свою очередь, открыта для мирового сообщества и предложил европейцам призывать к ответу свои правительства, "тем более если плата за "европейскую демократию" – холод в квартирах и пустые полки в холодильниках":Ранее Медведев рассказал о политике РФ в отношении Швеции и Финляндии: стратегия России в отношении этих стран будет симметрична политике, которую они будут вести после вступления в НАТО.
https://crimea.ria.ru/20220811/turtsiya-ne-prisoedinitsya-k-antirossiyskim-sanktsiyam-1124133829.html
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дмитрий медведев, политика, санкции против россии
"Призовите своих недоумков к ответу": Медведев обратился к европейцам
Медведев призвал европейцев осудить антироссийские санкции
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Европейцы должны осудить антироссийские санкции, а не просто высказывать тихое недовольство действиями своих правительств, провоцирующих рост цен на продовольствие и дефицит энергоресурсов. Такой призыв в своем Telegram-канале оставил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, несмотря на соревнования, среди европейских правительств "кто злее расскажет о своем желании порвать с Россией все отношения", в чем особенно преуспевают прибалты, поляки и финны, обычные граждане не желают рвать контакты с Россией:
"В военных действиях на стороне киевского режима категорически не хотят участвовать от трех четвертей до 90 процентов граждан ЕС. Хотя, судя по социологическому опросу, этого все-таки не исключают дебиловатые европейские политики. И антироссийские санкции поддерживать не готовы больше половины, а в некоторых государствах и две трети их жителей. Тем более что поддержка предлагается сугубо за свой, личный счет. Причем весь этот бред – от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги – ради того, чтобы наказать далекую "дремучую Россию", которая ни одному из граждан ЕС своей операцией на Украине ничем не навредила", - написал зампред Совбеза.
Он подчеркнул, что Россия, в свою очередь, открыта для мирового сообщества и предложил европейцам призывать к ответу свои правительства, "тем более если плата за "европейскую демократию" – холод в квартирах и пустые полки в холодильниках":
"Такая "демократия" – для безумных. Именно поэтому четыре кабинета министров в Европе за короткий срок в отставку уже ушли. Туда им и дорога. И это явно не конец. Голоса избирателей – мощный рычаг воздействия даже на самых отмороженных политиканов. Так действуйте, европейские соседи! Не молчите. Призовите своих недоумков к ответу. И мы вас услышим. Выгода очевидна – зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей".
Ранее Медведев рассказал о политике РФ в отношении Швеции и Финляндии
: стратегия России в отношении этих стран будет симметрична политике, которую они будут вести после вступления в НАТО.