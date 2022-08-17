https://crimea.ria.ru/20220817/glavnyy-alyuminievyy-zavod-evropy-zakroetsya-iz-za-dorogogo-elektrichestva-1124194661.html

Главный алюминиевый завод Европы закроется из-за дорогого электричества

Главный алюминиевый завод Европы закроется из-за дорогого электричества - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Главный алюминиевый завод Европы закроется из-за дорогого электричества

Словацкий завод Slovalco, являющийся основным поставщиков алюминия для европейской промышленности, прекращает производство из-за высоких цен на электроэнергию,... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T13:00

2022-08-17T13:00

2022-08-17T13:00

в мире

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Словацкий завод Slovalco, являющийся основным поставщиков алюминия для европейской промышленности, прекращает производство из-за высоких цен на электроэнергию, сообщает местная газета Pravda со ссылкой на пресс-службу предприятия.Отмечается, что в конце прошлого – начале текущего года предприятие по этим же причинам уже сократило объем производства до 60%. Процесс остановки оставшихся электролизных печей начнется немедленно и будет завершен не позднее конца сентября 2022 года, рассказали в компании."Slovalco является одним из самых экологически чистых и современных алюминиевых заводов в мире. Поэтому мы сожалеем, что в результате бездействия правительства более чем 70-летняя традиция производства алюминия в Жьяр-над-Грономом закончится", – сказал управляющий директор завода Slovalco Милан Веселый.Он отметил, что предприятие также является ключевым поставщиком не только для словацких, но и европейских компаний. Остановив производство, Европа будет вынуждена импортировать алюминий из таких стран, как Китай или Россия.

https://crimea.ria.ru/20220731/nam-nuzhna-rossiya-v-avstrii-predrekli-zakat-evropy-1124015927.html

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