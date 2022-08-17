https://crimea.ria.ru/20220817/glavnyy-alyuminievyy-zavod-evropy-zakroetsya-iz-za-dorogogo-elektrichestva-1124194661.html
Главный алюминиевый завод Европы закроется из-за дорогого электричества
Главный алюминиевый завод Европы закроется из-за дорогого электричества - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Главный алюминиевый завод Европы закроется из-за дорогого электричества
Словацкий завод Slovalco, являющийся основным поставщиков алюминия для европейской промышленности, прекращает производство из-за высоких цен на электроэнергию,... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T13:00
2022-08-17T13:00
2022-08-17T13:00
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111510/71/1115107129_0:124:3004:1813_1920x0_80_0_0_8db45ded0c88afac11178b24253bfbf1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Словацкий завод Slovalco, являющийся основным поставщиков алюминия для европейской промышленности, прекращает производство из-за высоких цен на электроэнергию, сообщает местная газета Pravda со ссылкой на пресс-службу предприятия.Отмечается, что в конце прошлого – начале текущего года предприятие по этим же причинам уже сократило объем производства до 60%. Процесс остановки оставшихся электролизных печей начнется немедленно и будет завершен не позднее конца сентября 2022 года, рассказали в компании."Slovalco является одним из самых экологически чистых и современных алюминиевых заводов в мире. Поэтому мы сожалеем, что в результате бездействия правительства более чем 70-летняя традиция производства алюминия в Жьяр-над-Грономом закончится", – сказал управляющий директор завода Slovalco Милан Веселый.Он отметил, что предприятие также является ключевым поставщиком не только для словацких, но и европейских компаний. Остановив производство, Европа будет вынуждена импортировать алюминий из таких стран, как Китай или Россия.
https://crimea.ria.ru/20220731/nam-nuzhna-rossiya-v-avstrii-predrekli-zakat-evropy-1124015927.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111510/71/1115107129_0:0:2670:2002_1920x0_80_0_0_f87ccee36ac24c19925ac9d73b29df22.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика
Главный алюминиевый завод Европы закроется из-за дорогого электричества
Завод Slovalco – главный поставщик алюминия в ЕС – закроется из-за цен на электроэнергию
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым.
Словацкий завод Slovalco, являющийся основным поставщиков алюминия для европейской промышленности, прекращает производство из-за высоких цен на электроэнергию, сообщает местная газета Pravda
со ссылкой на пресс-службу предприятия.
"Алюминиевый завод Slovalco принял решение прекратить производство первичного алюминия на своем заводе в городе Жьяр-над-Гроном. Решение о прекращении производства алюминия является ответом на высокие цены на электроэнергию и недостаточную компенсацию, на которые Slovalco и другие энергоемкие компании обращают внимание уже более двух лет", – говорится в публикации.
Отмечается, что в конце прошлого – начале текущего года предприятие по этим же причинам уже сократило объем производства до 60%. Процесс остановки оставшихся электролизных печей начнется немедленно и будет завершен не позднее конца сентября 2022 года, рассказали в компании.
"Slovalco является одним из самых экологически чистых и современных алюминиевых заводов в мире. Поэтому мы сожалеем, что в результате бездействия правительства более чем 70-летняя традиция производства алюминия в Жьяр-над-Грономом закончится", – сказал управляющий директор завода Slovalco Милан Веселый.
Он отметил, что предприятие также является ключевым поставщиком не только для словацких, но и европейских компаний. Остановив производство, Европа будет вынуждена импортировать алюминий из таких стран, как Китай или Россия.