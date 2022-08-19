https://crimea.ria.ru/20220819/ssha-postavyat-kievu-barrazhiruyuschie-boepripasy-i-zrk-nasams--1124229004.html

США поставят Киеву барражирующие боеприпасы и ЗРК NASAMS

США поставят Киеву барражирующие боеприпасы и ЗРК NASAMS - РИА Новости Крым, 19.08.2022

США поставят Киеву барражирующие боеприпасы и ЗРК NASAMS

США планирует выделить Украине "военную помощь" на общую сумму 775 миллионов долларов. Об этом сообщил высокопоставленный представитель оборонного ведомства... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T20:02

2022-08-19T20:02

2022-08-19T20:02

сша

украина

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110296/92/1102969224_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_327df1f24b5d5c893c9839ea8046df53.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. США планирует выделить Украине "военную помощь" на общую сумму 775 миллионов долларов. Об этом сообщил высокопоставленный представитель оборонного ведомства США, пишет РИА Новости.Запад балансирует на грани – Патрушев >>"США объявят о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на общую сумму 775 миллионов долларов", — заявил представитель Пентагона."Помощь будет предоставлена в рамках указа президента США Джо Байдена", — уточнили в ведомстве.Совокупная помощь Соединенных Штатов Украине с 2014 года достигла уже 11,8 млрд. С начала работы новой администрации Киев получил 9,8 млрд долларов.В начале августа Пентагон заявлял о новом пакете военной помощи Украине в размере 1 млрд долларов.Чем дольше Запад будет "накачивать" Украину оружием, тем дольше продлится конфликт и агония киевского нацистского режима, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://crimea.ria.ru/20220705/postavlyaemoe-ukraine-oruzhie-uzhe-raspolzaetsya-po-blizhnemu-vostoku--shoygu-1123751394.html

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, специальная военная операция рф на украине