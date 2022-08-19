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США поставят Киеву барражирующие боеприпасы и ЗРК NASAMS
США поставят Киеву барражирующие боеприпасы и ЗРК NASAMS - РИА Новости Крым, 19.08.2022
США поставят Киеву барражирующие боеприпасы и ЗРК NASAMS
США планирует выделить Украине "военную помощь" на общую сумму 775 миллионов долларов. Об этом сообщил высокопоставленный представитель оборонного ведомства... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T20:02
2022-08-19T20:02
2022-08-19T20:02
сша
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. США планирует выделить Украине "военную помощь" на общую сумму 775 миллионов долларов. Об этом сообщил высокопоставленный представитель оборонного ведомства США, пишет РИА Новости.Запад балансирует на грани – Патрушев >>"США объявят о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на общую сумму 775 миллионов долларов", — заявил представитель Пентагона."Помощь будет предоставлена в рамках указа президента США Джо Байдена", — уточнили в ведомстве.Совокупная помощь Соединенных Штатов Украине с 2014 года достигла уже 11,8 млрд. С начала работы новой администрации Киев получил 9,8 млрд долларов.В начале августа Пентагон заявлял о новом пакете военной помощи Украине в размере 1 млрд долларов.Чем дольше Запад будет "накачивать" Украину оружием, тем дольше продлится конфликт и агония киевского нацистского режима, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://crimea.ria.ru/20220705/postavlyaemoe-ukraine-oruzhie-uzhe-raspolzaetsya-po-blizhnemu-vostoku--shoygu-1123751394.html
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сша, украина, специальная военная операция рф на украине
США поставят Киеву барражирующие боеприпасы и ЗРК NASAMS
Пентагон заявил о новых поставках оружия на Украину на 775 миллионов долларов