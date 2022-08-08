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Украина получит от США военную помощь еще на 1 млрд долларов
Украина получит от США военную помощь еще на 1 млрд долларов - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Украина получит от США военную помощь еще на 1 млрд долларов
Пентагон заявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 1 млрд долларов, в которую войдет вооружение и медицинские препараты, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T21:05
2022-08-08T21:05
2022-08-08T21:05
сша
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Пентагон заявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 1 млрд долларов, в которую войдет вооружение и медицинские препараты, сообщает РИА Новости.Новым пакетом военной помощи предусматривается дополнительная поставка на Украину боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитно-ракетных систем NASAMS для противовоздушной обороны, противотанковых ракетных комплексов Javelin и взрывчатки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Вместе с тем обещают бронированные медицинские автомобили и медпрепараты.Отмечается, что всего Украина получит средств на сумму 1 млрд долларов.Совокупная помощь Соединенных Штатов Украине с 2014 года достигла уже 11,8 млрд, подчеркнули в ведомстве. С начала работы новой администрации Киев получил 9,8 млрд долларов.Ранее в июле глава офиса Зеленского Украины Андрей Ермак заявлял о том, что США и их и их союзники намерены передать Украине порядка 30 реактивных систем HIMARS и MLRS.
https://crimea.ria.ru/20220721/otvet-na-himars-chto-mogut-amerikanskie-rszo-i-kak-im-protivostoyat-1123923265.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, украина, всу (вооруженные силы украины)
Украина получит от США военную помощь еще на 1 млрд долларов
Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Украине на 1 миллиард долларов
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Пентагон заявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 1 млрд долларов, в которую войдет вооружение и медицинские препараты, сообщает РИА Новости.
Новым пакетом военной помощи предусматривается дополнительная поставка на Украину боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитно-ракетных систем NASAMS для противовоздушной обороны, противотанковых ракетных комплексов Javelin и взрывчатки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Вместе с тем обещают бронированные медицинские автомобили и медпрепараты.
Отмечается, что всего Украина получит средств на сумму 1 млрд долларов.
Совокупная помощь Соединенных Штатов Украине с 2014 года достигла уже 11,8 млрд, подчеркнули в ведомстве. С начала работы новой администрации Киев получил 9,8 млрд долларов.
Ранее в июле глава офиса Зеленского Украины Андрей Ермак заявлял
о том, что США и их и их союзники намерены передать Украине порядка 30 реактивных систем HIMARS и MLRS.