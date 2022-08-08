Рейтинг@Mail.ru
Украина получит от США военную помощь еще на 1 млрд долларов - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220808/ukraina-poluchit-ot-ssha-voennuyu-pomosch-esche-na-1-mlrd-dollarov-1124105297.html
Украина получит от США военную помощь еще на 1 млрд долларов
Украина получит от США военную помощь еще на 1 млрд долларов - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Украина получит от США военную помощь еще на 1 млрд долларов
Пентагон заявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 1 млрд долларов, в которую войдет вооружение и медицинские препараты, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T21:05
2022-08-08T21:05
сша
украина
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123918894_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_7ad2f5478fa91903d8577a7b634d2160.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Пентагон заявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 1 млрд долларов, в которую войдет вооружение и медицинские препараты, сообщает РИА Новости.Новым пакетом военной помощи предусматривается дополнительная поставка на Украину боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитно-ракетных систем NASAMS для противовоздушной обороны, противотанковых ракетных комплексов Javelin и взрывчатки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Вместе с тем обещают бронированные медицинские автомобили и медпрепараты.Отмечается, что всего Украина получит средств на сумму 1 млрд долларов.Совокупная помощь Соединенных Штатов Украине с 2014 года достигла уже 11,8 млрд, подчеркнули в ведомстве. С начала работы новой администрации Киев получил 9,8 млрд долларов.Ранее в июле глава офиса Зеленского Украины Андрей Ермак заявлял о том, что США и их и их союзники намерены передать Украине порядка 30 реактивных систем HIMARS и MLRS.
https://crimea.ria.ru/20220721/otvet-na-himars-chto-mogut-amerikanskie-rszo-i-kak-im-protivostoyat-1123923265.html
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123918894_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_04ce50fac8d97b7a8cf79819cddc1bbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, украина, всу (вооруженные силы украины)
Украина получит от США военную помощь еще на 1 млрд долларов

Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Украине на 1 миллиард долларов

21:05 08.08.2022
 
© GIUSEPPE CACACEАмериканская ракетная установка M142 . Фото GIUSEPPE CACACE / AFP
Американская ракетная установка M142 . Фото GIUSEPPE CACACE / AFP
© GIUSEPPE CACACE
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Пентагон заявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 1 млрд долларов, в которую войдет вооружение и медицинские препараты, сообщает РИА Новости.
Новым пакетом военной помощи предусматривается дополнительная поставка на Украину боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, зенитно-ракетных систем NASAMS для противовоздушной обороны, противотанковых ракетных комплексов Javelin и взрывчатки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Вместе с тем обещают бронированные медицинские автомобили и медпрепараты.
Отмечается, что всего Украина получит средств на сумму 1 млрд долларов.
Совокупная помощь Соединенных Штатов Украине с 2014 года достигла уже 11,8 млрд, подчеркнули в ведомстве. С начала работы новой администрации Киев получил 9,8 млрд долларов.
Ранее в июле глава офиса Зеленского Украины Андрей Ермак заявлял о том, что США и их и их союзники намерены передать Украине порядка 30 реактивных систем HIMARS и MLRS.
Американская пусковая установка M142 HIMARS. Фото FADEL SENNA/AFP
21 июля, 21:07
Ответ на HIMARS: что могут американские РСЗО и как им противостоять
 
СШАУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:05Украина получит от США военную помощь еще на 1 млрд долларов
21:02Эксперт прогнозирует рост числа угонов автомобилей в России
20:47Готовы ли россияне сократить расходы на питомцев – опрос
20:20Время пришло: в каком возрасте ребенку нужно съезжать от родителей
19:37Мужчины среднего возраста умирают в два раза чаще женщин - Мурашко
19:32Украина может лишиться поддержки США из-за Тайваня
19:11Эксперт объяснил рост числа ДТП на дорогах Крыма
18:41В Севастополе бизнесу предложат купить "заброшки"
17:58Атаками на Запорожскую АЭС Киев " берет в заложники всю Европу" – МИД
17:17Экс-министра обороны Украины подозревают в госизмене из-за ЧФ в Крыму
16:53В Крыму конкурсный управляющий фирмы задержан за коммерческий подкуп
15:50Машина загорелась на трассе под Севастополем
15:08Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума
14:36Стало известно о состоянии главы Херсонской области Сальдо
14:15Российские военные сбили 19 реактивных снарядов HIMARS
14:06Нацбатальон "Кракен" выведен из строя после ударов ВКС
13:43Польша берет под контроль часть экономики Украины – СВР
13:35Замена ковиду: в Китае обнаружили новый гипавирус
13:32Скачок напряжения произошел на Запорожской АЭС из-за обстрела ВСУ
13:19Российские строители восстановят 11 тысяч частных домов в ДНР
Лента новостейМолния