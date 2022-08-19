https://crimea.ria.ru/20220819/kak-zakonno-ubrat-sosedskiy-zabor-so-svoey-zemli-1124209589.html
Как законно убрать соседский забор со своей земли
Как законно убрать соседский забор со своей земли - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Как законно убрать соседский забор со своей земли
Если сосед, огораживая свой участок, прихватил кусок вашей земли и не хочет передвигать забор добровольно, эту проблему можно решить с помощью компетентных... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T08:09
2022-08-19T08:09
2022-08-19T08:09
общество
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Если сосед, огораживая свой участок, прихватил кусок вашей земли и не хочет передвигать забор добровольно, эту проблему можно решить с помощью компетентных организаций. Алгоритм действий в такой ситуации обозначили в Роскачестве."Если земля не размежевана – приглашайте кадастровых инженеров, которые установят границы участка", - советуют эксперты. Возможно, проблема решится уже на этом этапе.Если же межевание проведено, а сосед все равно не двигает забор, берите правоустанавливающие документы на землю и отправляйтесь в Росреестр с заявлением, в котором нужно указать адрес, кадастровый номер участка и описать суть проблемы. Сделать это может только собственник, подчеркивают в Роскачестве.Если нарушение ваших прав подтвердится, соседу выпишут предписание снести или передвинуть ограждение. Кроме того, может быть выписан штраф от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не меньше 5 тыс. рублей.Если нарушитель не исправится в течение полугода, Росреестр пришлет повторное предписание. Таким образом, подобная ситуация может затягиваться:"Однако при вашем упорстве соседи скорее устанут разбираться с проверками и штрафами и восстановят справедливость. Кроме того, вы всегда можете обратиться с иском в суд и восстановить свое право на собственность", - поясняют специалисты.Ранее эксперт Валерий Ковалев рассказал, как понять, что соседи воруют электроэнергию на общедомовых сетях.
https://crimea.ria.ru/20220620/kak-sosedi-mogut-vliyat-na-psikhiku-1123587923.html
https://crimea.ria.ru/20220530/k-chemu-mozhet-privesti-perepalka-s-sosedom-v-domovom-chate--mnenie-1123386410.html
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общество, закон и право
Как законно убрать соседский забор со своей земли
В Роскачестве объяснили, как защитить свои права при захвате вашей земли соседями
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Если сосед, огораживая свой участок, прихватил кусок вашей земли и не хочет передвигать забор добровольно, эту проблему можно решить с помощью компетентных организаций. Алгоритм действий в такой ситуации обозначили в Роскачестве.
"Если земля не размежевана – приглашайте кадастровых инженеров, которые установят границы участка", - советуют эксперты. Возможно, проблема решится уже на этом этапе.
Если же межевание проведено, а сосед все равно не двигает забор, берите правоустанавливающие документы на землю и отправляйтесь в Росреестр с заявлением, в котором нужно указать адрес, кадастровый номер участка и описать суть проблемы. Сделать это может только собственник, подчеркивают в Роскачестве.
Если нарушение ваших прав подтвердится, соседу выпишут предписание снести или передвинуть ограждение. Кроме того, может быть выписан штраф от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не меньше 5 тыс. рублей.
Если нарушитель не исправится в течение полугода, Росреестр пришлет повторное предписание. Таким образом, подобная ситуация может затягиваться:
"Однако при вашем упорстве соседи скорее устанут разбираться с проверками и штрафами и восстановят справедливость. Кроме того, вы всегда можете обратиться с иском в суд и восстановить свое право на собственность", - поясняют специалисты.
Ранее эксперт Валерий Ковалев рассказал, как понять, что соседи воруют
электроэнергию на общедомовых сетях.