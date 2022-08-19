https://crimea.ria.ru/20220819/kak-zakonno-ubrat-sosedskiy-zabor-so-svoey-zemli-1124209589.html

Как законно убрать соседский забор со своей земли

Как законно убрать соседский забор со своей земли - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Как законно убрать соседский забор со своей земли

Если сосед, огораживая свой участок, прихватил кусок вашей земли и не хочет передвигать забор добровольно, эту проблему можно решить с помощью компетентных... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T08:09

2022-08-19T08:09

2022-08-19T08:09

общество

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Если сосед, огораживая свой участок, прихватил кусок вашей земли и не хочет передвигать забор добровольно, эту проблему можно решить с помощью компетентных организаций. Алгоритм действий в такой ситуации обозначили в Роскачестве."Если земля не размежевана – приглашайте кадастровых инженеров, которые установят границы участка", - советуют эксперты. Возможно, проблема решится уже на этом этапе.Если же межевание проведено, а сосед все равно не двигает забор, берите правоустанавливающие документы на землю и отправляйтесь в Росреестр с заявлением, в котором нужно указать адрес, кадастровый номер участка и описать суть проблемы. Сделать это может только собственник, подчеркивают в Роскачестве.Если нарушение ваших прав подтвердится, соседу выпишут предписание снести или передвинуть ограждение. Кроме того, может быть выписан штраф от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не меньше 5 тыс. рублей.Если нарушитель не исправится в течение полугода, Росреестр пришлет повторное предписание. Таким образом, подобная ситуация может затягиваться:"Однако при вашем упорстве соседи скорее устанут разбираться с проверками и штрафами и восстановят справедливость. Кроме того, вы всегда можете обратиться с иском в суд и восстановить свое право на собственность", - поясняют специалисты.Ранее эксперт Валерий Ковалев рассказал, как понять, что соседи воруют электроэнергию на общедомовых сетях.

https://crimea.ria.ru/20220620/kak-sosedi-mogut-vliyat-na-psikhiku-1123587923.html

https://crimea.ria.ru/20220530/k-chemu-mozhet-privesti-perepalka-s-sosedom-v-domovom-chate--mnenie-1123386410.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, закон и право