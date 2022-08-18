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Почему не стоит часто использовать беруши – ответ врача - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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Почему не стоит часто использовать беруши – ответ врача
Почему не стоит часто использовать беруши – ответ врача - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Почему не стоит часто использовать беруши – ответ врача
Беруши не наносят серьезного вреда ушам, однако использовать их каждый день не нужно. Такое мнение в комментарии "Газете.Ru" рассказал врач высшей категории,... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T20:53
2022-08-18T13:58
общество
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Беруши не наносят серьезного вреда ушам, однако использовать их каждый день не нужно. Такое мнение в комментарии "Газете.Ru" рассказал врач высшей категории, оториноларинголог Игорь Маневич.Он вообще не рекомендует использовать беруши без нужды. Это оправдано, когда человек живет в шумном мегаполисе, возле оживленной трассы и ежедневно сталкивается с превышением нормы шума. Но и здесь нужно выбирать беруши правильно, отдавая предпочтение мягким вариантам, заключил Маневич.Ранее американские ученые назвали восемь причин усталости днем и дали советы, как это исправить. По их мнению, чувство усталости, сопутствующее человеку длительное время после пробуждения, может быть вызвано плохим качеством сна или недосыпом, а также обезвоживанием или сопутствующими хроническими заболеваниями.
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общество, совет эксперта, здоровье
Почему не стоит часто использовать беруши – ответ врача

Лор Маневич рассказала, почему беруши не нужно использовать каждую ночь

20:53 18.08.2022
 
© Depositphotos ElinaSiДевушка, закрывающая уши руками
Девушка, закрывающая уши руками - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© Depositphotos ElinaSi
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Беруши не наносят серьезного вреда ушам, однако использовать их каждый день не нужно. Такое мнение в комментарии "Газете.Ru" рассказал врач высшей категории, оториноларинголог Игорь Маневич.
"Наибольший вред причиняют уху механические воздействия, которые агрессивно сдирают с нежной кожи защитный слой, вырабатываемый серными железами. Если беруши мягкие, силиконовые, специально подобраны для слухового прохода и не повреждают этот защитный слой, то серьезного вреда они не причинят. Однако лучше не использовать беруши каждую ночь, потому что ухо должно "дышать", – рассказал врач.
Он вообще не рекомендует использовать беруши без нужды. Это оправдано, когда человек живет в шумном мегаполисе, возле оживленной трассы и ежедневно сталкивается с превышением нормы шума. Но и здесь нужно выбирать беруши правильно, отдавая предпочтение мягким вариантам, заключил Маневич.
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Ранее американские ученые назвали восемь причин усталости днем и дали советы, как это исправить. По их мнению, чувство усталости, сопутствующее человеку длительное время после пробуждения, может быть вызвано плохим качеством сна или недосыпом, а также обезвоживанием или сопутствующими хроническими заболеваниями.
 
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