https://crimea.ria.ru/20220818/pochemu-ne-stoit-chasto-ispolzovat-berushi--otvet-vracha-1124208013.html

Почему не стоит часто использовать беруши – ответ врача

Почему не стоит часто использовать беруши – ответ врача - РИА Новости Крым, 18.08.2022

Почему не стоит часто использовать беруши – ответ врача

Беруши не наносят серьезного вреда ушам, однако использовать их каждый день не нужно. Такое мнение в комментарии "Газете.Ru" рассказал врач высшей категории,... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T20:53

2022-08-18T20:53

2022-08-18T13:58

общество

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Беруши не наносят серьезного вреда ушам, однако использовать их каждый день не нужно. Такое мнение в комментарии "Газете.Ru" рассказал врач высшей категории, оториноларинголог Игорь Маневич.Он вообще не рекомендует использовать беруши без нужды. Это оправдано, когда человек живет в шумном мегаполисе, возле оживленной трассы и ежедневно сталкивается с превышением нормы шума. Но и здесь нужно выбирать беруши правильно, отдавая предпочтение мягким вариантам, заключил Маневич.Ранее американские ученые назвали восемь причин усталости днем и дали советы, как это исправить. По их мнению, чувство усталости, сопутствующее человеку длительное время после пробуждения, может быть вызвано плохим качеством сна или недосыпом, а также обезвоживанием или сопутствующими хроническими заболеваниями.

https://crimea.ria.ru/20210304/Beregite-ushi-vrachi-rasskazali-kak-pravilno-nosit-naushniki-1119322697.html

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общество, совет эксперта, здоровье