Почему не стоит часто использовать беруши – ответ врача
Лор Маневич рассказала, почему беруши не нужно использовать каждую ночь
© Depositphotos ElinaSiДевушка, закрывающая уши руками
© Depositphotos ElinaSi
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Беруши не наносят серьезного вреда ушам, однако использовать их каждый день не нужно. Такое мнение в комментарии "Газете.Ru" рассказал врач высшей категории, оториноларинголог Игорь Маневич.
"Наибольший вред причиняют уху механические воздействия, которые агрессивно сдирают с нежной кожи защитный слой, вырабатываемый серными железами. Если беруши мягкие, силиконовые, специально подобраны для слухового прохода и не повреждают этот защитный слой, то серьезного вреда они не причинят. Однако лучше не использовать беруши каждую ночь, потому что ухо должно "дышать", – рассказал врач.
Он вообще не рекомендует использовать беруши без нужды. Это оправдано, когда человек живет в шумном мегаполисе, возле оживленной трассы и ежедневно сталкивается с превышением нормы шума. Но и здесь нужно выбирать беруши правильно, отдавая предпочтение мягким вариантам, заключил Маневич.
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