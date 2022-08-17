https://crimea.ria.ru/20220817/vosem-prichin-ustalosti-dnem-i-kak-s-etim-borotsya-1124191354.html

Восемь причин усталости днем и как с этим бороться

Восемь причин усталости днем и как с этим бороться - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Восемь причин усталости днем и как с этим бороться

Чувство усталости, сопутствующее человеку длительное время после пробуждения, может быть вызвано плохим качеством сна или недосыпом, обезвоживанием или... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T19:37

2022-08-17T19:37

2022-08-17T19:37

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Чувство усталости, сопутствующее человеку длительное время после пробуждения, может быть вызвано плохим качеством сна или недосыпом, обезвоживанием или сопутствующими хроническими заболеваниями. К такому выводу пришли аналитики CNN, пообщавшись с медиками, учеными и специалистами, изучающими зависимость между сном и работой, сообщают "ИноСМИ".По словам ученых, оценить свой сон можно, ответив всего на два вопроса: сколько вы спите и насколько качественно. Если спите много, а толка мало стоить искать причину в тревожности и депрессии. Эти состояния энергетически затратны для организма и негативно влияют на время засыпания и вызывают неоднократные пробуждения.Справиться с этим помогают успокоительные лекарства. Но не следует заниматься самолечением: некоторые средства могут вызывать обратный эффект и привести к бессоннице или блокированию фаз глубокого сна, так что обратиться к специалисту за помощью необходимо.Еще одной причиной некачественного сна и, как следствие, усталости днем, может стать нарушение распорядка дня. Когда в пятницу-субботу человек позволяет себе ложиться существенно позже, потому что "завтра выходной и можно поспать", а в воскресенье идет в кровать гораздо раньше, сбиваются внутренние часы и настроить их легко не получится.Еще причина – расстройство сна из-за апноэ (остановка дыхания во время сна – ред.). Человек с такими нарушениями может просыпаться до 100 раз за ночь. Происходит выпадение из состояния глубокого сна, поэтому после пробуждения человек не может чувствовать себя достаточно отдохнувшим.Одной из самых частых причин состояния "недосыпа", даже если вы проспали всю ночь, является сильная усталость накануне и недостаточное количество часов для сна. В среднем здоровым взрослым людям, чтобы чувствовать себя бодро, нужно спать 7–9 часов в сутки. Но и здесь могут быть нюансы. Возможно, вам нужно на час больше, говорят ученые, и рекомендуют попробовать сменить режим, чтобы найти подходящий для себя график.В то же время есть масса состояний, которые вызывают сильную усталость, но человек при этом не чувствует желания спать. В числе таких: метаболические расстройства, болезни щитовидной железы, анемия, хронические боли и хроническое обструктивное заболевание легких.Чувство усталости в течение дня может спровоцировать сидячий образ жизни, так как организм привыкает расходовать мало энергии и в конце концов начинает уставать и "засыпать" даже при очень незначительных нагрузках. Чтобы предотвратить развитие этого недуга, рекомендуется посвящать 150 минут в неделю умеренной или высокой физической нагрузке.Мощное влияние на качество отдыха оказывают окружающая обстановка и проблемы со сном у партнера. Если человек, спящий рядом, храпит, пихается или ворочается, возможно, у него другие суточные ритмы, отличные от ваших, или же есть расстройства.Чувство усталости, а с ним снижение уровня концентрации внимания, способности анализировать, оценивать, творчески мыслить и принимать решения, может быть вызвано также обезвоживанием. Известно, что более половины организма человека состоит из воды, если ее не хватает, все "затормаживается".Мужчинам специалисты рекомендуют употреблять 3,7 литра жидкости в день, а женщинам – 2,7 литра. Здесь учитываются и продукты, содержащие воду: супы, овощи, фрукты и ягоды. Так как в среднем соотношение потребляемой воды и твердой пищи составляет 80:20, женщинам требуется выпивать девять стаканов воды в день, а мужчинам – 12,5 стаканов.Специалисты предупреждают: чтобы высыпаться полноценно, не следует употреблять напитки, содержащие кофеин менее чем за шесть часов до сна, а также алкоголь, тяжелую и острую пищу за два часа до сна.Ранее ученые объяснили связь между плохим сном и легочной болезнью.

https://crimea.ria.ru/20220608/uchenye-svyazali-plokhoy-son-i-problemy-s-dykhaniem-1123470742.html

https://crimea.ria.ru/20220301/kak-s-pomoschyu-produktov-uluchshit-son-1122552178.html

https://crimea.ria.ru/20210707/Morozhenaya-navolochka-i-naturalnaya-tkan-kak-spasti-son-v-letnyuyu-noch-1119777037.html

https://crimea.ria.ru/20220415/kak-vychislit-svoyu-normu-sna-i-spat-spokoyno--eksperty-1122962247.html

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