https://crimea.ria.ru/20220817/masochnyy-rezhim-vozvraschaetsya-gde-uzhe-rekomenduyut-nosit-maski-iz-za-covid-1124197483.html

Масочный режим возвращается: где уже рекомендуют носить маски из-за COVID

Масочный режим возвращается: где уже рекомендуют носить маски из-за COVID - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Масочный режим возвращается: где уже рекомендуют носить маски из-за COVID

Рекомендательный масочный режим возвращают в шести регионах России на фоне роста заболеваемости COVID-19, сообщает "Коммерсант". РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T15:06

2022-08-17T15:06

2022-08-17T15:06

российская федерация (россия, рф)

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Рекомендательный масочный режим возвращают в шести регионах России на фоне роста заболеваемости COVID-19, сообщает "Коммерсант".За минувшие сутки в России выявили 33 106 случаев заражения коронавирусом, это почти на 10 тысяч больше показателя минувших суток. Уровень коллективного иммунитета к ковиду составляет 7,4%. Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью. А власти Бурятии ранее сами приняли решение вернуть обязательный масочный режим в общественных местах.

https://crimea.ria.ru/20220817/vzlet-zabolevaemosti-covid-19-v-rossii-krym-na-22-meste-po-prirostu-1124194104.html

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), распространение коронавируса в рф