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Масочный режим возвращается: где уже рекомендуют носить маски из-за COVID - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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Масочный режим возвращается: где уже рекомендуют носить маски из-за COVID
Масочный режим возвращается: где уже рекомендуют носить маски из-за COVID - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Масочный режим возвращается: где уже рекомендуют носить маски из-за COVID
Рекомендательный масочный режим возвращают в шести регионах России на фоне роста заболеваемости COVID-19, сообщает "Коммерсант". РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T15:06
2022-08-17T15:06
российская федерация (россия, рф)
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Рекомендательный масочный режим возвращают в шести регионах России на фоне роста заболеваемости COVID-19, сообщает "Коммерсант".За минувшие сутки в России выявили 33 106 случаев заражения коронавирусом, это почти на 10 тысяч больше показателя минувших суток. Уровень коллективного иммунитета к ковиду составляет 7,4%. Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью. А власти Бурятии ранее сами приняли решение вернуть обязательный масочный режим в общественных местах.
https://crimea.ria.ru/20220817/vzlet-zabolevaemosti-covid-19-v-rossii-krym-na-22-meste-po-prirostu-1124194104.html
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российская федерация (россия, рф), распространение коронавируса в рф
Масочный режим возвращается: где уже рекомендуют носить маски из-за COVID

Рекомендательный масочный режим возвращают в шести регионах России

15:06 17.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПроизводство медицинских масок
Производство медицинских масок - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Рекомендательный масочный режим возвращают в шести регионах России на фоне роста заболеваемости COVID-19, сообщает "Коммерсант".
Сейчас он действует в Татарстане, Дагестане, Горном Алтае, Красноярском крае, Новосибирской и Вологодской областях. По данным оперативного штаба, меньше всего суточный прирост на Алтае – 80, больше всего в Красноярском крае – 613.
Лечение пациентов с COVID-19 в ЦКБ РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
12:27
Взлет заболеваемости COVID-19 в России: Крым на 22 месте по приросту
За минувшие сутки в России выявили 33 106 случаев заражения коронавирусом, это почти на 10 тысяч больше показателя минувших суток. Уровень коллективного иммунитета к ковиду составляет 7,4%. Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью. А власти Бурятии ранее сами приняли решение вернуть обязательный масочный режим в общественных местах.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)Распространение коронавируса в РФ
 
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