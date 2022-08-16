Врач рассказала, какие продукты убивают иммунитет
Какие продукты снижают активность иммунитета — мнение терапевта
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. При употреблении некоторых сладких продуктов снижается активность иммунных клеток, поэтому их необходимо исключить в период роста заболеваемости COVID-19. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.
"Надо выкинуть из своей продуктовой корзины сладости. Если есть конфеты, печенье, пряники или пить сладкую газировку в избыточном количестве, то есть три раза в день и более, то это повредит иммунитету. Добавленный сахар в течение двух-трех часов после избыточного употребления снижает активность наших иммунных клеток", — предупреждает врач.
По ее словам, это приводит к снижению устойчивости к вирусным инфекциям.
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"К тому же люди, у которых уже есть нарушения углеводного обмена, развился сахарный диабет, больше подвержены инфекционным заболеваниям", – объяснила Игнатикова.
Она также предупредила, что в период распространения вирусных инфекций, в том числе COVID-19, стоит отказаться и от алкоголя.
"Алкоголь тоже снижает активность иммунных клеток. Считается, что 50 граммов водочки дезинфицируют все внутри, но это не так. Спиртное только во вред нашему организму. Безопасной дозы алкоголя не существует", – подчеркнула врач.
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Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Крыму с начала августа вдвое выросло число случаев COVID-19.