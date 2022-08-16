Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, какие продукты убивают иммунитет - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220816/vrach-rasskazala-kakie-produkty-ubivayut-immunitet-1124168653.html
Врач рассказала, какие продукты убивают иммунитет
Врач рассказала, какие продукты убивают иммунитет - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Врач рассказала, какие продукты убивают иммунитет
При употреблении некоторых сладких продуктов снижается активность иммунных клеток, поэтому их необходимо исключить в период роста заболеваемости COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T07:03
2022-08-16T07:03
общество
совет эксперта
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/12/1122077024_0:0:3341:1879_1920x0_80_0_0_b57c4573278db30b82e3bfb016860d58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. При употреблении некоторых сладких продуктов снижается активность иммунных клеток, поэтому их необходимо исключить в период роста заболеваемости COVID-19. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.Не слипнется: диетолог разрешил правильные сладости на завтрак &gt;&gt;По ее словам, это приводит к снижению устойчивости к вирусным инфекциям."К тому же люди, у которых уже есть нарушения углеводного обмена, развился сахарный диабет, больше подвержены инфекционным заболеваниям", – объяснила Игнатикова.Она также предупредила, что в период распространения вирусных инфекций, в том числе COVID-19, стоит отказаться и от алкоголя.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Крыму с начала августа вдвое выросло число случаев COVID-19.
https://crimea.ria.ru/20220812/kollektivnyy-immunitet-v-rossii-stremitsya-k-nulyu-1124150735.html
https://crimea.ria.ru/20220518/eksperty-nazvali-alternativu-vrednym-sladostyam-1123260695.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/12/1122077024_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_fc0a203969f3f25b280e1ddd14908c19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, совет эксперта, здоровье
Врач рассказала, какие продукты убивают иммунитет

Какие продукты снижают активность иммунитета — мнение терапевта

07:03 16.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкРабота гипермаркета "Ашан"
Работа гипермаркета Ашан - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. При употреблении некоторых сладких продуктов снижается активность иммунных клеток, поэтому их необходимо исключить в период роста заболеваемости COVID-19. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.
"Надо выкинуть из своей продуктовой корзины сладости. Если есть конфеты, печенье, пряники или пить сладкую газировку в избыточном количестве, то есть три раза в день и более, то это повредит иммунитету. Добавленный сахар в течение двух-трех часов после избыточного употребления снижает активность наших иммунных клеток", — предупреждает врач.
Не слипнется: диетолог разрешил правильные сладости на завтрак >>
По ее словам, это приводит к снижению устойчивости к вирусным инфекциям.
Лечение от Covid-19 пациентов - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 17:08
Коллективный иммунитет в России стремится к нулю
"К тому же люди, у которых уже есть нарушения углеводного обмена, развился сахарный диабет, больше подвержены инфекционным заболеваниям", – объяснила Игнатикова.
Она также предупредила, что в период распространения вирусных инфекций, в том числе COVID-19, стоит отказаться и от алкоголя.
"Алкоголь тоже снижает активность иммунных клеток. Считается, что 50 граммов водочки дезинфицируют все внутри, но это не так. Спиртное только во вред нашему организму. Безопасной дозы алкоголя не существует", – подчеркнула врач.
сухофрукты - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 07:22
Эксперты назвали альтернативу вредным сладостям
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Крыму с начала августа вдвое выросло число случаев COVID-19.
 
ОбществоСовет экспертаЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:01Крупный пожар в Джанкойском районе - Аксенов выехал на место
07:59Почему ЕС не решится прекратить выдачу виз россиянам – эксперт
07:34Как сдать квартиру быстро – лайфхаки от сервиса аренды
07:03Врач рассказала, какие продукты убивают иммунитет
03:24В Госдуме оценили продовольственную безопасность России
00:01Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 16 августа
22:01Главные события и заявления дня: 15 августа
21:46Как современность меняет нормы морали – мнение россиян
21:31Двое пострадавших при взрывах в Новофедоровке остаются в больнице
21:01Какими народными средствами нельзя лечить ожоги – Роскачество
20:41Рогов рассказал о радиационном фоне на Запорожской АЭС
20:33Маткапитал разрешили тратить на образовательные услуги у частников
20:02Постковидный синдром - Роспотребнадзор назвал симптомы
19:44В ДНР огласили обвинение пятерым иностранным наемникам
19:27Продавцам запретят требовать личные данные покупателей
19:01Украина и ЕС совершают самоубийство: эксперт об ударах по Запорожской АЭС
18:46ВСУ снова целят в Запорожскую АЭС: в районе станции прогремели взрывы
18:28Страны Балтии и Польша развалят Евросоюз – прогноз эксперта
17:57Дорожные работы под Симферополем приостановили на месяц из-за пробки
Лента новостейМолния