https://crimea.ria.ru/20220816/vrach-rasskazala-kakie-produkty-ubivayut-immunitet-1124168653.html

Врач рассказала, какие продукты убивают иммунитет

Врач рассказала, какие продукты убивают иммунитет - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Врач рассказала, какие продукты убивают иммунитет

При употреблении некоторых сладких продуктов снижается активность иммунных клеток, поэтому их необходимо исключить в период роста заболеваемости COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T07:03

2022-08-16T07:03

2022-08-16T07:03

общество

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. При употреблении некоторых сладких продуктов снижается активность иммунных клеток, поэтому их необходимо исключить в период роста заболеваемости COVID-19. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.Не слипнется: диетолог разрешил правильные сладости на завтрак >>По ее словам, это приводит к снижению устойчивости к вирусным инфекциям."К тому же люди, у которых уже есть нарушения углеводного обмена, развился сахарный диабет, больше подвержены инфекционным заболеваниям", – объяснила Игнатикова.Она также предупредила, что в период распространения вирусных инфекций, в том числе COVID-19, стоит отказаться и от алкоголя.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Крыму с начала августа вдвое выросло число случаев COVID-19.

https://crimea.ria.ru/20220812/kollektivnyy-immunitet-v-rossii-stremitsya-k-nulyu-1124150735.html

https://crimea.ria.ru/20220518/eksperty-nazvali-alternativu-vrednym-sladostyam-1123260695.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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