https://crimea.ria.ru/20220816/v-gosdume-otsenili-prodovolstvennuyu-bezopasnost-rossii-1124164925.html
В Госдуме оценили продовольственную безопасность России
В Госдуме оценили продовольственную безопасность России - РИА Новости Крым, 16.08.2022
В Госдуме оценили продовольственную безопасность России
Продовольственная безопасность России находится на достойном уровне, даже если остановятся зарубежные поставки продуктов питания, "никто от голода не умрет". Об РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T03:24
2022-08-16T03:24
2022-08-16T03:24
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экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Продовольственная безопасность России находится на достойном уровне, даже если остановятся зарубежные поставки продуктов питания, "никто от голода не умрет". Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев.В Крыму собрали рекордный урожай >>При этом Бахарев подчеркнул, что внезапные потребительские всплески спроса на ту или иную группу товаров, например как было с гречкой и сахаром, могут вызвать товарный дефицит."Но он будет вызван не нехваткой продукта, а какими-то логистическими сложностями. Если завтра вы пойдете купите 100 кг гречки, я пойду куплю 100 кг гречки — она, конечно, исчезнет с прилавков. Но если мы говорим про национальное потребление — она у нас с избытком. Как и сахар, который мы экспортируем в другие страны. Это касается и других товаров, которые входят в потребительскую корзину", — отметил он.По его словам, в ситуации глобальных кризисов, которые иногда бывают, такое иррациональное потребительское поведение часто способно спровоцировать подобные ситуации."Есть понятие "продукты первой необходимости". И если мы будем зависеть от таких вещей как продовольствие, зависеть от импорта, — конечно, намного мы облегчим жизнь тем, кто нас не любит и пытается создать нам проблемы. Я считаю, такого счастья мы им доставлять не должны", — заключил депутат.
https://crimea.ria.ru/20220506/khersonskie-produkty-krymu-i-sevastopole-radosti-i-riski-1123147020.html
https://crimea.ria.ru/20220724/pochemu-na-zapade-zagovorili-o-probleme-mirovogo-goloda--mnenie-1123921568.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), экономика, санкции против россии, мнения, государственная дума рф
В Госдуме оценили продовольственную безопасность России
Депутат Госдумы разъяснил ситуацию с продовольственной безопасностью России
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Продовольственная безопасность России находится на достойном уровне, даже если остановятся зарубежные поставки продуктов питания, "никто от голода не умрет". Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев.
"У нас избыток именно в том, что касается обеспечения продовольственной безопасности. 95% продовольственной группы абсолютно не зависит от импорта. И что касается тех продуктов питания, которые входят в так называемую потребительскую корзину, социально значимых, мы производим все это в достаточном количестве для того, чтобы обеспечить свое внутреннее потребление. И даже если завтра нам перекроют зарубежные поставки, никто с голода у нас не умрет. И это совершенно точно", — заявил парламентарий в эфире радио "Спутник в Крыму".
При этом Бахарев подчеркнул, что внезапные потребительские всплески спроса на ту или иную группу товаров, например как было с гречкой и сахаром, могут вызвать товарный дефицит.
"Но он будет вызван не нехваткой продукта, а какими-то логистическими сложностями. Если завтра вы пойдете купите 100 кг гречки, я пойду куплю 100 кг гречки — она, конечно, исчезнет с прилавков. Но если мы говорим про национальное потребление — она у нас с избытком. Как и сахар, который мы экспортируем в другие страны. Это касается и других товаров, которые входят в потребительскую корзину", — отметил он.
По его словам, в ситуации глобальных кризисов, которые иногда бывают, такое иррациональное потребительское поведение часто способно спровоцировать подобные ситуации.
"Есть понятие "продукты первой необходимости". И если мы будем зависеть от таких вещей как продовольствие, зависеть от импорта, — конечно, намного мы облегчим жизнь тем, кто нас не любит и пытается создать нам проблемы. Я считаю, такого счастья мы им доставлять не должны", — заключил депутат.