https://crimea.ria.ru/20220816/v-gosdume-otsenili-prodovolstvennuyu-bezopasnost-rossii-1124164925.html

В Госдуме оценили продовольственную безопасность России

В Госдуме оценили продовольственную безопасность России - РИА Новости Крым, 16.08.2022

В Госдуме оценили продовольственную безопасность России

Продовольственная безопасность России находится на достойном уровне, даже если остановятся зарубежные поставки продуктов питания, "никто от голода не умрет". Об РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T03:24

2022-08-16T03:24

2022-08-16T03:24

радио "спутник в крыму"

российская федерация (россия, рф)

экономика

санкции против россии

мнения

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Продовольственная безопасность России находится на достойном уровне, даже если остановятся зарубежные поставки продуктов питания, "никто от голода не умрет". Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев.В Крыму собрали рекордный урожай >>При этом Бахарев подчеркнул, что внезапные потребительские всплески спроса на ту или иную группу товаров, например как было с гречкой и сахаром, могут вызвать товарный дефицит."Но он будет вызван не нехваткой продукта, а какими-то логистическими сложностями. Если завтра вы пойдете купите 100 кг гречки, я пойду куплю 100 кг гречки — она, конечно, исчезнет с прилавков. Но если мы говорим про национальное потребление — она у нас с избытком. Как и сахар, который мы экспортируем в другие страны. Это касается и других товаров, которые входят в потребительскую корзину", — отметил он.По его словам, в ситуации глобальных кризисов, которые иногда бывают, такое иррациональное потребительское поведение часто способно спровоцировать подобные ситуации."Есть понятие "продукты первой необходимости". И если мы будем зависеть от таких вещей как продовольствие, зависеть от импорта, — конечно, намного мы облегчим жизнь тем, кто нас не любит и пытается создать нам проблемы. Я считаю, такого счастья мы им доставлять не должны", — заключил депутат.

https://crimea.ria.ru/20220506/khersonskie-produkty-krymu-i-sevastopole-radosti-i-riski-1123147020.html

https://crimea.ria.ru/20220724/pochemu-na-zapade-zagovorili-o-probleme-mirovogo-goloda--mnenie-1123921568.html

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российская федерация (россия, рф), экономика, санкции против россии, мнения, государственная дума рф