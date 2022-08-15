Украина и ЕС совершают самоубийство: эксперт об ударах по Запорожской АЭС
Политолог Никифоров: удары по Запорожской АЭС – самоубийство Украины и Европы
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В ситуации с обстрелами украинскими войсками Запорожской атомной электростанции самое большое удивление вызывает позиция Европы, которая позволяет Киеву допустить глобальную ядреную катастрофу. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров.
"В поведении Киева ничего удивительного для меня нет. Все эти обезьяньи попытки выдернуть чеку из гранаты – абсолютно в духе всего этого режима. Я удивлен, что их западные кураторы, прежде всего европейцы, не озаботились своей безопасностью. Ведь европейцы – это не прогнивший украинский режим, там есть какое-то гражданское общество. Но их политика в плане безопасности совершенно самоубийственна в плане всего того, что они делают на Украине", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам Никифорова, это касается не только бездействия в ответ на украинские удары по потенциально опасным объектам, но и бездумного накачивания Киева оружием. По мнению аналитика, настанет время, когда вооруженные украинские неонацисты окажутся в Европе.
"Так уже было в 1945-м и последующие годы. Их (украинских националистов – ред.) довольно тяжело потом ловили по Польшам и Чехословакиям. А сейчас что им мешает произвести такой же рейд вместе с оружием? Европа дошутится с этим всем, это неизбежно", – убежден политолог.
Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что киевский режим в ближайшее время проведет спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС. Для этого, по его словам, подготовлены группы разведки главного управления разведки министерства обороны Украины, которые ранее уже совершали подобные теракты в Приднестровье.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских войск. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо для предотвращения утечек радиоактивных материалов.
Украинские военные регулярно обстреливают АЭС. Для ударов украинские боевики используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Минобороны России расценило удары по Запорожской АЭС как ядерный терроризм, и предупредило, что авария на станции вызовет глобальную техногенную катастрофу.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Он планирует лично возглавить миссию, которая должна посетить электростанцию.