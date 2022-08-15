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Украина и ЕС совершают самоубийство: эксперт об ударах по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 15.08.2022
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https://crimea.ria.ru/20220815/ukraina-i-es-sovershayut-samoubiystvo-ekspert-ob-udarakh-po-zaporozhskoy-aes-1124167039.html
Украина и ЕС совершают самоубийство: эксперт об ударах по Запорожской АЭС
Украина и ЕС совершают самоубийство: эксперт об ударах по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 15.08.2022
Украина и ЕС совершают самоубийство: эксперт об ударах по Запорожской АЭС
В ситуации с обстрелами украинскими войсками Запорожской атомной электростанции самое большое удивление вызывает позиция Европы, которая позволяет Киеву... РИА Новости Крым, 15.08.2022
2022-08-15T19:01
2022-08-15T19:01
радио "спутник в крыму"
запорожская область
андрей никифоров
в мире
всу (вооруженные силы украины)
европейский союз
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В ситуации с обстрелами украинскими войсками Запорожской атомной электростанции самое большое удивление вызывает позиция Европы, которая позволяет Киеву допустить глобальную ядреную катастрофу. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров.Северо-Крымский канал могут снова перекрыть из-за атак на ЗАЭС – эксперт &gt;&gt;"В поведении Киева ничего удивительного для меня нет. Все эти обезьяньи попытки выдернуть чеку из гранаты – абсолютно в духе всего этого режима. Я удивлен, что их западные кураторы, прежде всего европейцы, не озаботились своей безопасностью. Ведь европейцы – это не прогнивший украинский режим, там есть какое-то гражданское общество. Но их политика в плане безопасности совершенно самоубийственна в плане всего того, что они делают на Украине", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Никифорова, это касается не только бездействия в ответ на украинские удары по потенциально опасным объектам, но и бездумного накачивания Киева оружием. По мнению аналитика, настанет время, когда вооруженные украинские неонацисты окажутся в Европе."Так уже было в 1945-м и последующие годы. Их (украинских националистов – ред.) довольно тяжело потом ловили по Польшам и Чехословакиям. А сейчас что им мешает произвести такой же рейд вместе с оружием? Европа дошутится с этим всем, это неизбежно", – убежден политолог.Рогов назвал способ остановить обстрелы ЗАЭС &gt;&gt;Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что киевский режим в ближайшее время проведет спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС. Для этого, по его словам, подготовлены группы разведки главного управления разведки министерства обороны Украины, которые ранее уже совершали подобные теракты в Приднестровье.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских войск. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо для предотвращения утечек радиоактивных материалов.Украинские военные регулярно обстреливают АЭС. Для ударов украинские боевики используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Минобороны России расценило удары по Запорожской АЭС как ядерный терроризм, и предупредило, что авария на станции вызовет глобальную техногенную катастрофу.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Он планирует лично возглавить миссию, которая должна посетить электростанцию.
https://crimea.ria.ru/20220815/chem-grozit-ostanovka-zaporozhskoy-aes---vlasti-1124165778.html
https://crimea.ria.ru/20220815/rezhim-tishiny-predlozhili-obyavit-vokrug-zaporozhskoy-aes-1124163411.html
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запорожская область, андрей никифоров, в мире, всу (вооруженные силы украины), европейский союз, мнения
Украина и ЕС совершают самоубийство: эксперт об ударах по Запорожской АЭС

Политолог Никифоров: удары по Запорожской АЭС – самоубийство Украины и Европы

19:01 15.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В ситуации с обстрелами украинскими войсками Запорожской атомной электростанции самое большое удивление вызывает позиция Европы, которая позволяет Киеву допустить глобальную ядреную катастрофу. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров.
Северо-Крымский канал могут снова перекрыть из-за атак на ЗАЭС – эксперт >>
"В поведении Киева ничего удивительного для меня нет. Все эти обезьяньи попытки выдернуть чеку из гранаты – абсолютно в духе всего этого режима. Я удивлен, что их западные кураторы, прежде всего европейцы, не озаботились своей безопасностью. Ведь европейцы – это не прогнивший украинский режим, там есть какое-то гражданское общество. Но их политика в плане безопасности совершенно самоубийственна в плане всего того, что они делают на Украине", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
12:14Новая жизнь на освобожденных территориях
Чем грозит остановка Запорожской АЭС - власти
По словам Никифорова, это касается не только бездействия в ответ на украинские удары по потенциально опасным объектам, но и бездумного накачивания Киева оружием. По мнению аналитика, настанет время, когда вооруженные украинские неонацисты окажутся в Европе.
"Так уже было в 1945-м и последующие годы. Их (украинских националистов – ред.) довольно тяжело потом ловили по Польшам и Чехословакиям. А сейчас что им мешает произвести такой же рейд вместе с оружием? Европа дошутится с этим всем, это неизбежно", – убежден политолог.
Рогов назвал способ остановить обстрелы ЗАЭС >>
Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что киевский режим в ближайшее время проведет спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС. Для этого, по его словам, подготовлены группы разведки главного управления разведки министерства обороны Украины, которые ранее уже совершали подобные теракты в Приднестровье.
Военнослужащие ВС РФ на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
09:02
Режим тишины предложили объявить вокруг Запорожской АЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу энергоблоков (шесть) и наиболее мощная атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских войск. Как подчеркивали в российском МИД, это необходимо для предотвращения утечек радиоактивных материалов.
Украинские военные регулярно обстреливают АЭС. Для ударов украинские боевики используют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Минобороны России расценило удары по Запорожской АЭС как ядерный терроризм, и предупредило, что авария на станции вызовет глобальную техногенную катастрофу.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Он планирует лично возглавить миссию, которая должна посетить электростанцию.
 
Радио "Спутник в Крыму"Запорожская областьАндрей НикифоровВ миреВСУ (Вооруженные силы Украины)Европейский СоюзМнения
 
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