https://crimea.ria.ru/20220811/zachem-vsu-byut-po-zaporozhskoy-aes---mnenie-politologa-1124129285.html

Зачем ВСУ бьют по Запорожской АЭС - мнение политолога

Зачем ВСУ бьют по Запорожской АЭС - мнение политолога - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Зачем ВСУ бьют по Запорожской АЭС - мнение политолога

Удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции нужны Киеву и его западным кураторам для того, чтобы обвинить в этом Россию и ввести на территорию Украины силы... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T03:30

2022-08-11T03:30

2022-08-11T03:30

радио "спутник в крыму"

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции нужны Киеву и его западным кураторам для того, чтобы обвинить в этом Россию и ввести на территорию Украины силы НАТО под предлогом спасения мира от ядерной угрозы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, заместитель председателя международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По мнению Колесниченко, почва для этого уже подготовлена: Литва и Эстония уже объявили Россию страной-спонсором терроризма, Конгресс США принял аналогичное решение. Оценивая вероятные последствия "прилетов" эксперт отметил следующее:"Когда мы говорим о реакторах, они еще советские, и строились так, чтобы выдержать попадание падающего самолета. Но есть места хранения отходов. А их никто никогда не защищал - просто не видели в этом необходимость. Это просто бараки, но если туда попадет снаряд, радиоактивные отходы разлетятся и будет зона поражения".При этом, главный куратор Киева - США находится слишком далеко от потенциальной зоны возможного поражения радиацией, поэтому не беспокоится о последствиях ударов, а нынешний киевский режим полностью марионеточный и не считается с подлинными интересами Украины:"Украина - это не их страна, жители Украины - это не их граждане. Это временщики, которые под воздействием каких-то препаратов оценивают свое будущее в каком-то космосе. А что и как здесь будет, их это не беспокоит. Как не вспомнить слова их идола Шухевича о том, что если даже уничтожить половину населения Украины, в этом проблемы не будет, это даже правильно, поскольку останутся истинные украинцы, которые будут беспрекословно выполнять приказы", - напомнил гость эфира.С марта 2022 года Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских военных, управление осуществляется украинским оператором.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.В конце июля в МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад. В августе в министерстве сообщили, что департамент безопасности секретариата ООН не согласовал поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ситуации с ударами ВСУ по Запорожской АЭС мир "ходит по краю".Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.10 авгутса стало известно о том, что Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси примет участие в созываемом Россией заседании Совбеза ООН по Запорожской АЭС и нависшей над Европой угрозе техногенной катастрофыЗапорожская атомная электростанция – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. На ЗАЭС эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью один млн киловатт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, увеличив вклад АЭС в энергетику Украины с 2 до 22%. Шестой – в 1995 году.

https://crimea.ria.ru/20220810/zasedanie-sb-oon-po-zaporozhskoy-aes-sostoitsya-pri-uchastii-glavy-magate--1124126590.html

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