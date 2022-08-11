https://crimea.ria.ru/20220811/zachem-vsu-byut-po-zaporozhskoy-aes---mnenie-politologa-1124129285.html
Зачем ВСУ бьют по Запорожской АЭС - мнение политолога
Зачем ВСУ бьют по Запорожской АЭС - мнение политолога - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Зачем ВСУ бьют по Запорожской АЭС - мнение политолога
Удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции нужны Киеву и его западным кураторам для того, чтобы обвинить в этом Россию и ввести на территорию Украины силы... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T03:30
2022-08-11T03:30
2022-08-11T03:30
радио "спутник в крыму"
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции нужны Киеву и его западным кураторам для того, чтобы обвинить в этом Россию и ввести на территорию Украины силы НАТО под предлогом спасения мира от ядерной угрозы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог, заместитель председателя международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По мнению Колесниченко, почва для этого уже подготовлена: Литва и Эстония уже объявили Россию страной-спонсором терроризма, Конгресс США принял аналогичное решение. Оценивая вероятные последствия "прилетов" эксперт отметил следующее:"Когда мы говорим о реакторах, они еще советские, и строились так, чтобы выдержать попадание падающего самолета. Но есть места хранения отходов. А их никто никогда не защищал - просто не видели в этом необходимость. Это просто бараки, но если туда попадет снаряд, радиоактивные отходы разлетятся и будет зона поражения".При этом, главный куратор Киева - США находится слишком далеко от потенциальной зоны возможного поражения радиацией, поэтому не беспокоится о последствиях ударов, а нынешний киевский режим полностью марионеточный и не считается с подлинными интересами Украины:"Украина - это не их страна, жители Украины - это не их граждане. Это временщики, которые под воздействием каких-то препаратов оценивают свое будущее в каком-то космосе. А что и как здесь будет, их это не беспокоит. Как не вспомнить слова их идола Шухевича о том, что если даже уничтожить половину населения Украины, в этом проблемы не будет, это даже правильно, поскольку останутся истинные украинцы, которые будут беспрекословно выполнять приказы", - напомнил гость эфира.С марта 2022 года Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских военных, управление осуществляется украинским оператором.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.В конце июля в МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад. В августе в министерстве сообщили, что департамент безопасности секретариата ООН не согласовал поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ситуации с ударами ВСУ по Запорожской АЭС мир "ходит по краю".Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.10 авгутса стало известно о том, что Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси примет участие в созываемом Россией заседании Совбеза ООН по Запорожской АЭС и нависшей над Европой угрозе техногенной катастрофыЗапорожская атомная электростанция – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. На ЗАЭС эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью один млн киловатт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, увеличив вклад АЭС в энергетику Украины с 2 до 22%. Шестой – в 1995 году.
https://crimea.ria.ru/20220810/zasedanie-sb-oon-po-zaporozhskoy-aes-sostoitsya-pri-uchastii-glavy-magate--1124126590.html
запорожская область
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запорожская область
Зачем ВСУ бьют по Запорожской АЭС - мнение политолога
ВСУ бьют по ЗАЭС, чтобы обвинить Россию и ввести силы НАТО под предлогом спасения мира
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым.
Удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции нужны Киеву и его западным кураторам для того, чтобы обвинить в этом Россию и ввести на территорию Украины силы НАТО под предлогом спасения мира от ядерной угрозы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил политолог, заместитель председателя международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"Это не первый обстрел со стороны ВСУ. Но зарубежные СМИ на голубом глазу говорят, что это русские обстреливают ЗАЭС, чтобы создать проблему у мирных жителей Украины. МАГАТЭ давно уже могло прислать свою комиссию, но уже два месяца они упорно не приезжают, хотя российская сторона их регулярно приглашает. Задача в одном: раз это такое опасное место и раз русская сторона, как они заявляют, обстреливает АЭС, следовательно, международное сообщество должно возмутиться и объявить Россию изгоем и ввести объединенные войска НАТО с целью защиты мира от ядерной катастрофы", - считает политолог.
По мнению Колесниченко, почва для этого уже подготовлена: Литва и Эстония уже объявили Россию страной-спонсором терроризма, Конгресс США принял аналогичное решение. Оценивая вероятные последствия "прилетов" эксперт отметил следующее:
"Когда мы говорим о реакторах, они еще советские, и строились так, чтобы выдержать попадание падающего самолета. Но есть места хранения отходов. А их никто никогда не защищал - просто не видели в этом необходимость. Это просто бараки, но если туда попадет снаряд, радиоактивные отходы разлетятся и будет зона поражения".
При этом, главный куратор Киева - США находится слишком далеко от потенциальной зоны возможного поражения радиацией, поэтому не беспокоится о последствиях ударов, а нынешний киевский режим полностью марионеточный и не считается с подлинными интересами Украины:
"Украина - это не их страна, жители Украины - это не их граждане. Это временщики, которые под воздействием каких-то препаратов оценивают свое будущее в каком-то космосе. А что и как здесь будет, их это не беспокоит. Как не вспомнить слова их идола Шухевича о том, что если даже уничтожить половину населения Украины, в этом проблемы не будет, это даже правильно, поскольку останутся истинные украинцы, которые будут беспрекословно выполнять приказы", - напомнил гость эфира.
С марта 2022 года Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских военных, управление осуществляется украинским оператором.
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
В конце июля в МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад. В августе в министерстве сообщили, что департамент безопасности секретариата ООН не согласовал поездку гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, что позволило Киеву вновь провести провокации в районе станции. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в ситуации с ударами ВСУ по Запорожской АЭС мир "ходит по краю".
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
10 авгутса стало известно о том, что Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси примет участие в созываемом Россией заседании Совбеза ООН
по Запорожской АЭС и нависшей над Европой угрозе техногенной катастрофы
Запорожская атомная электростанция – крупнейший энергетический объект в Европе с установленной мощностью 6 тысяч мегаватт. На ЗАЭС эксплуатируются шесть энергоблоков мощностью один млн киловатт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, увеличив вклад АЭС в энергетику Украины с 2 до 22%. Шестой – в 1995 году.