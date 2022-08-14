https://crimea.ria.ru/20220814/v-rossiyu-mozhet-priyti-likhoradka-zapadnogo-nila---rospotrebnadzor-1124159251.html
В Россию может прийти лихорадка Западного Нила — Роспотребнадзор
В Россию может прийти лихорадка Западного Нила — Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 14.08.2022
В Россию может прийти лихорадка Западного Нила — Роспотребнадзор
Роспотребнадзор не исключает появления в России новых случаев лихорадки Западного Нила, пишет РИА Новости со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической... РИА Новости Крым, 14.08.2022
2022-08-14T11:11
2022-08-14T11:11
2022-08-14T11:12
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор не исключает появления в России новых случаев лихорадки Западного Нила, пишет РИА Новости со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Наталью Пшеничную.По ее словам, в текущем году в Европе подтверждено почти два десятка случаев заражения, в России случаев пока не фиксировали, однако они были отмечены в нашей стране в 2020 и 2021 годах:Она добавила, что южный вирус адаптировался к умеренному климату, однако риски эпидемии в России не велики. Для недопущения распространения болезни на местах проводят мероприятия по борьбе с комарами на водоемах, в подвалах многоквартирных домов и так далее.Ранее врач-инфекционист Светлана Малиновская рассказала о том, что лихорадка Западного Нила в самом начале своего течения может проявляться симптомами, схожими с коронавирусной инфекцией. Далее она начинает вести себя совсем иначе и в некоторых случаях может протекать в виде менингитов или менингоэнцефалитов.
https://crimea.ria.ru/20220814/rezkiy-rost-covid-19-krymu-i-sevastopole-sotni-novykh-sluchaev-v-sutki-1124159076.html
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РИА Новости Крым
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здравоохранение в россии
В Россию может прийти лихорадка Западного Нила — Роспотребнадзор
Роспотребнадзор не исключил появления в России лихорадки Западного Нила
11:11 14.08.2022 (обновлено: 11:12 14.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор не исключает появления в России новых случаев лихорадки Западного Нила, пишет РИА Новости со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Наталью Пшеничную.
По ее словам, в текущем году в Европе подтверждено почти два десятка случаев заражения, в России случаев пока не фиксировали, однако они были отмечены в нашей стране в 2020 и 2021 годах:
"Риски инфицирования на территории России нельзя исключать. Комары-переносчики встречаются во многих регионах", - цитирует ресурс Пшеничную.
Она добавила, что южный вирус адаптировался к умеренному климату, однако риски эпидемии в России не велики. Для недопущения распространения болезни на местах проводят мероприятия по борьбе с комарами на водоемах, в подвалах многоквартирных домов и так далее.
Ранее врач-инфекционист Светлана Малиновская рассказала
о том, что лихорадка Западного Нила в самом начале своего течения может проявляться симптомами, схожими с коронавирусной инфекцией. Далее она начинает вести себя совсем иначе и в некоторых случаях может протекать в виде менингитов или менингоэнцефалитов.