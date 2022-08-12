https://crimea.ria.ru/20220812/v-mariupole-do-kontsa-goda-postroyat-129-tys-kvadratov-novogo-zhilya-1124144308.html
В Мариуполе до конца года построят 129 тыс. квадратов нового жилья
В Мариуполе до конца года построят 129 тыс. квадратов нового жилья - РИА Новости Крым, 12.08.2022
В Мариуполе до конца года построят 129 тыс. квадратов нового жилья
129 тысяч квадратных метров нового жилья появится в ближайший год в Мариуполе, сообщает пресс-служба правительства Донецкой Народной Республики. РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T10:03
2022-08-12T10:03
2022-08-12T10:03
новая жизнь на освобожденных территориях
донецкая народная республика (днр)
общество
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. 129 тысяч квадратных метров нового жилья появится в ближайший год в Мариуполе, сообщает пресс-служба правительства Донецкой Народной Республики."В городе уже работают более 5 тысяч строителей, почти половина специалистов приехали из Санкт-Петербурга. Работают качественно и быстро", - говорится в сообщении.Всего в восстановлении города задействуют 12 тыс. российских специалистов.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ускорить восстановление Мариуполя. Часть жилых домов планируют сдать в эксплуатацию уже в сентябре. Кроме того, специалисты готовят город к отопительному сезону. В целом план восстановления Мариуполя рассчитан на три года.20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города Мариуполя.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220622/pravitelstvo-rossii-ozvuchilo-plany-na-azovstal-i-mariupol-1123622540.html
https://crimea.ria.ru/20220811/dokumentalisty-tok-snyali-film-o-zhitelyakh-mariupolya-1124134951.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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донецкая народная республика (днр), общество, экономика
В Мариуполе до конца года построят 129 тыс. квадратов нового жилья
Российские строители за год построят в Мариуполе 129 тыс. квадратов нового жилья
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. 129 тысяч квадратных метров нового жилья появится в ближайший год в Мариуполе, сообщает пресс-служба правительства Донецкой Народной Республики.
"В городе уже работают более 5 тысяч строителей, почти половина специалистов приехали из Санкт-Петербурга. Работают качественно и быстро", - говорится в сообщении.
Всего в восстановлении города задействуют 12 тыс. российских специалистов.
"Не сомневаюсь, что поставленная перед нами задача восстановить город за 3 года с такой поддержкой будет выполнена", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Евгения Солнцева.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ускорить восстановление Мариуполя.
Часть жилых домов планируют сдать в эксплуатацию уже в сентябре. Кроме того, специалисты готовят город к отопительному сезону. В целом план восстановления Мариуполя
рассчитан на три года.
20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города Мариуполя.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.