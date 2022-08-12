https://crimea.ria.ru/20220812/v-krymu-zhitelya-simferopolya-osudili-za-ubiystvo-znakomoy-1124144452.html
В Крыму жителя Симферополя осудили за убийство знакомой
В Крыму жителя Симферополя осудили за убийство знакомой - РИА Новости Крым, 12.08.2022
В Крыму жителя Симферополя осудили за убийство знакомой
В Крыму жителя Симферополя приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство знакомой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым. РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T10:03
2022-08-12T10:03
2022-08-12T10:03
общество
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Крыму жителя Симферополя приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство знакомой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.Инцидент произошел в августе прошлого года. В квартире на восьмом этаже одного из многоквартирных домов в Симферополе между подсудимым и его знакомой произошла ссора, в ходе которой злоумышленник скинул женщину с балкона. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.Суд признал симферопольца виновным по двум статьям уголовного кодекса РФ и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Ранее в Крыму жителя Советского района осудили за убийство знакомого в пьяной ссоре.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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общество, закон и право
В Крыму жителя Симферополя осудили за убийство знакомой
Прокуратура РК: жителя Симферополя осудили за убийство знакомой в ходе ссоры
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Крыму жителя Симферополя приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство знакомой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
Инцидент произошел в августе прошлого года. В квартире на восьмом этаже одного из многоквартирных домов в Симферополе между подсудимым и его знакомой произошла ссора, в ходе которой злоумышленник скинул женщину с балкона. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
"Кроме того, подсудимый в нарушение решения суда допустил неуплату средств на содержание двух своих несовершеннолетних детей", – добавили в ведомстве.
Суд признал симферопольца виновным по двум статьям уголовного кодекса РФ и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее в Крыму жителя Советского района осудили за убийство знакомого
в пьяной ссоре.