https://crimea.ria.ru/20220811/v-krymu-zhitelya-sovetskogo-rayona-osudili-za-ubiystvo-znakomogo-1124139109.html

В Крыму жителя Советского района осудили за убийство знакомого

В Крыму жителя Советского района осудили за убийство знакомого - РИА Новости Крым, 11.08.2022

В Крыму жителя Советского района осудили за убийство знакомого

Жителя Советского района Крыма осудили за убийство знакомого и приговорили к 6 годам и 10 месяцам строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба главного... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T16:11

2022-08-11T16:11

2022-08-11T16:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Жителя Советского района Крыма осудили за убийство знакомого и приговорили к 6 годам и 10 месяцам строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю.Инцидент произошел в сентябре 2020 года в одном из сел Советского района Крыма. Двое знакомых в ходе распития алкогольных напитков не смогли найти общий язык. Хозяин напал на своего гостя, в результате чего тот скончался от удушения."Чтобы скрыть следы совершенного преступления, злоумышленник перетащил тело за дом, где схоронил в яме. На протяжении почти полугода убитый мужчина числился как без вести пропавший, правоохранительными органами велся его розыск", – говорится в сообщении.В последствии полиции удалось установить причастность жителя Советского района к исчезновению потерпевшего. Он признал свою вину и указал правоохранителям на место сокрытия тела.Мужчину приговорили 6 годам и 10 месяцам колонии строгого режима за убийство знакомого. Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что в Феодосии будут судить местную жительницу, задушившую больную мать в ходе ссоры.

https://crimea.ria.ru/20220809/v-feodosii-zhenschina-zadushila-prikovannuyu-k-krovati-mat-1124112425.html

https://crimea.ria.ru/20220809/v-sevastopole-ranee-sudimyy-za-ubiystvo-eksgibitsionist-pugal-detey-1124111022.html

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крым, происшествия, крымский следком