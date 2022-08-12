https://crimea.ria.ru/20220812/kogda-krymchane-uvidyat-samyy-romantichnyy-zvezdopad-1124141199.html
Когда крымчане увидят самый романтичный звездопад
Когда крымчане увидят самый романтичный звездопад - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Когда крымчане увидят самый романтичный звездопад
Не самый продолжительный и мощный, зато самый романтичный метеорный поток Персеиды обрушится на Землю в ночь с 12 на 13 августа, рассказал руководитель... РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T07:39
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2022-08-12T07:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Не самый продолжительный и мощный, зато самый романтичный метеорный поток Персеиды обрушится на Землю в ночь с 12 на 13 августа, рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко.По словам Лазоренко, метеорный поток – это метеоры, которые сгорают в верхних слоях атмосферы. Размер "падающей звезды" достигает всего лишь одного миллиметра. Именно этот крошечный звездный "бриллиант" оставляет тот самый след, который мы видим на небе.В 2022 году наблюдать поток Персеиды можно в ночь с 12 на 13 августа. Для наблюдений эксперт рекомендует выбираться за город – в места, где не будет искусственного городского освещения, а смотреть по направлению северо-востока.Ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров рассказал, какие астрономические явления можно увидеть в августе с помощью непрофессиональных устройств.
https://crimea.ria.ru/20220802/koltsa-saturna-i-potok-perseidy-chto-uvidyat-rossiyane-v-avguste-1124024941.html
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крым, космос, общество
Когда крымчане увидят самый романтичный звездопад
Самый романтичный метеорный поток Персеиды крымчане увидят в ночь на 13 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Не самый продолжительный и мощный, зато самый романтичный метеорный поток Персеиды обрушится на Землю в ночь с 12 на 13 августа, рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко.
По словам Лазоренко, метеорный поток – это метеоры, которые сгорают в верхних слоях атмосферы. Размер "падающей звезды" достигает всего лишь одного миллиметра. Именно этот крошечный звездный "бриллиант" оставляет тот самый след, который мы видим на небе.
В 2022 году наблюдать поток Персеиды можно в ночь с 12 на 13 августа. Для наблюдений эксперт рекомендует выбираться за город – в места, где не будет искусственного городского освещения, а смотреть по направлению северо-востока.
"Метеорный поток Персеиды в этом году, к сожалению, совпадает с полнолунием, поэтому чуть-чуть сдвигается время просмотра самих звезд, так как Луна сильно засвечивает небо, то есть мы увидим только самые яркие звезды, Луну и планеты. Если есть телескоп, в один из вечеров, прежде чем насладиться метеорным потоком, можно просмотреть Сатурн, Юпитер, Марс, которые будут видны с вечера на небе. Сам метеорный поток Персеиды лучше всего наблюдать с 23 часов и до самого рассвета", – рассказал Лазоренко.
Ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров рассказал
, какие астрономические явления можно увидеть в августе с помощью непрофессиональных устройств.