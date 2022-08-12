https://crimea.ria.ru/20220812/kogda-krymchane-uvidyat-samyy-romantichnyy-zvezdopad-1124141199.html

Когда крымчане увидят самый романтичный звездопад

Когда крымчане увидят самый романтичный звездопад - РИА Новости Крым, 12.08.2022

Когда крымчане увидят самый романтичный звездопад

Не самый продолжительный и мощный, зато самый романтичный метеорный поток Персеиды обрушится на Землю в ночь с 12 на 13 августа, рассказал руководитель... РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T07:39

2022-08-12T07:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Не самый продолжительный и мощный, зато самый романтичный метеорный поток Персеиды обрушится на Землю в ночь с 12 на 13 августа, рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазоренко.По словам Лазоренко, метеорный поток – это метеоры, которые сгорают в верхних слоях атмосферы. Размер "падающей звезды" достигает всего лишь одного миллиметра. Именно этот крошечный звездный "бриллиант" оставляет тот самый след, который мы видим на небе.В 2022 году наблюдать поток Персеиды можно в ночь с 12 на 13 августа. Для наблюдений эксперт рекомендует выбираться за город – в места, где не будет искусственного городского освещения, а смотреть по направлению северо-востока.Ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров рассказал, какие астрономические явления можно увидеть в августе с помощью непрофессиональных устройств.

https://crimea.ria.ru/20220802/koltsa-saturna-i-potok-perseidy-chto-uvidyat-rossiyane-v-avguste-1124024941.html

https://crimea.ria.ru/20220809/uchenykh-ozadachilo-zagadochnoe-izmenenie-skorosti-vrascheniya-zemli-1124112137.html

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