https://crimea.ria.ru/20220802/koltsa-saturna-i-potok-perseidy-chto-uvidyat-rossiyane-v-avguste-1124024941.html
Кольца Сатурна и поток Персеиды: что увидят россияне в августе
Кольца Сатурна и поток Персеиды: что увидят россияне в августе - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Кольца Сатурна и поток Персеиды: что увидят россияне в августе
В августе Сатурн – вторая по размерам планета Солнечной системы – сближается с Землей на минимальное расстояние - так, что разглядеть знаменитые кольца можно с... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T03:30
2022-08-02T03:30
2022-08-02T03:30
космос
наука и технологии
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В августе Сатурн – вторая по размерам планета Солнечной системы – сближается с Землей на минимальное расстояние - так, что разглядеть знаменитые кольца можно с помощью непрофессиональных устройств. Кроме того, в это же время удастся наблюдать едва ли не самый яркий "звездный дождь" года. Об этом РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.Расстояние между Землей и Сатурном, в сотни раз превышающим ее в объеме, составляет 1,5 миллиардов километров. В августе газовый гигант максимально приближается к нашей планете.Он отметил, что использовать профессиональный телескоп для наблюдения Сатурна сейчас необязательно – подойдут даже любительские устройства.Минимальное сближение – противостояние планет – произойдет 14 августа. В эти сутки Сатурн окажется на тысячные доли процента ближе, чем в начале месяца, объясняет астроном, и поднимется над горизонтом выше всего."Метеорные потоки, как и планеты, с нами сближаются постепенно. Пик у метеорного потока Персеиды будет 12, 13 и 14 августа", – рассказал Назаров.В полной мере насладиться красотой этого явления можно там, где вокруг минимум света, лучше всего вне города. Специальных приборов не понадобится, уточнил эксперт.Ранее астроном рассказал о том, что 25 октября можно будет наблюдать частное солнечное затмение, а 8 ноября – полное лунное. Не менее интересные астрономические явления смогут увидеть россияне даже в последний месяц года.
https://crimea.ria.ru/20220730/magnitnye-buri-v-avguste---uchenye-nazvali-daty-1123951519.html
https://crimea.ria.ru/20220731/lyubov-spaset-mir-astrologicheskiy-prognoz-na-avgust-1123998692.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос, наука и технологии, общество
Кольца Сатурна и поток Персеиды: что увидят россияне в августе
Кольца Сатурна и поток Персеиды - самые эффектные астрономические явления в августе
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова
. В августе Сатурн – вторая по размерам планета Солнечной системы – сближается с Землей на минимальное расстояние - так, что разглядеть знаменитые кольца можно с помощью непрофессиональных устройств. Кроме того, в это же время удастся наблюдать едва ли не самый яркий "звездный дождь" года. Об этом РИА Новости Крым
рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
Расстояние между Землей и Сатурном, в сотни раз превышающим ее в объеме, составляет 1,5 миллиардов километров. В августе газовый гигант максимально приближается к нашей планете.
"Весь август – самые лучшие условия для наблюдения Сатурна. Он находится на минимальном расстоянии от Земли. Можно наблюдать Сатурн во всей красе, видны его кольца, это очень красиво", – сказал Назаров.
Он отметил, что использовать профессиональный телескоп для наблюдения Сатурна сейчас необязательно – подойдут даже любительские устройства.
Минимальное сближение – противостояние планет – произойдет 14 августа. В эти сутки Сатурн окажется на тысячные доли процента ближе, чем в начале месяца, объясняет астроном, и поднимется над горизонтом выше всего.
Кроме того, ближе к середине августа будет доступным для просмотра один из самых крупных в году "звездных дождей" – метеорный поток Персеиды. Свое название он получил благодаря созвездию Персей, от которого летит в направлении Земли, объяснил астроном.
"Метеорные потоки, как и планеты, с нами сближаются постепенно. Пик у метеорного потока Персеиды будет 12, 13 и 14 августа", – рассказал Назаров.
В полной мере насладиться красотой этого явления можно там, где вокруг минимум света, лучше всего вне города. Специальных приборов не понадобится, уточнил эксперт.
Ранее астроном рассказал о том, что 25 октября можно будет наблюдать частное солнечное затмение, а 8 ноября – полное лунное
. Не менее интересные астрономические явления смогут увидеть россияне даже в последний месяц года.