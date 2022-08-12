https://crimea.ria.ru/20220812/agressivnogo-muzhchinu-s-nozhom-zaderzhali-v-kerchenskom-tts--rosgvardiya-1124151207.html
Агрессивного мужчину с ножом задержали в керченском ТЦ — Росгвардия
Агрессивного мужчину с ножом задержали в керченском ТЦ — Росгвардия - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Агрессивного мужчину с ножом задержали в керченском ТЦ — Росгвардия
В одном из торговых центров Керчи мужчина угрожал ножом убить одного из посетителей и был задержан сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщили в ведомстве. РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T17:40
2022-08-12T17:40
2022-08-12T17:40
происшествия
керчь
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В одном из торговых центров Керчи мужчина угрожал ножом убить одного из посетителей и был задержан сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщили в ведомстве.Уточняется, что в магазине произошел конфликт: один из посетителей, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нецензурно бранился в адрес других покупателей, а когда один из них сделал дебоширу замечание о его неподобающем поведении, тот, выхватив из кармана предмет, конструктивно похожий на кухонный нож, стал угрожать мужчине убийством. На место вовремя прибыли сотрудники Росгвардии, получив сигнал "тревожной кнопки"."В ситуацию оперативно вмешались патрульные, которые задержали ранее судимого 48-летнего жителя Керчи и передали его для дальнейшего разбирательства полицейским", — сообщили в ведомстве.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее в Севастополе росгвардейцы задержали дебошира, который повредил несколько припаркованных машин.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, керчь, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
Агрессивного мужчину с ножом задержали в керченском ТЦ — Росгвардия
Посетитель керченского ТЦ угрожал убийством покупателю и был задержан росгвардейцами
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В одном из торговых центров Керчи мужчина угрожал ножом убить одного из посетителей и был задержан сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщили в ведомстве.
"Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли в Керчи агрессивные действия местного жителя, который, размахивая предметом, конструктивно схожим с ножом, попытался напасть на посетителя магазина", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в магазине произошел конфликт: один из посетителей, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нецензурно бранился в адрес других покупателей, а когда один из них сделал дебоширу замечание о его неподобающем поведении, тот, выхватив из кармана предмет, конструктивно похожий на кухонный нож, стал угрожать мужчине убийством. На место вовремя прибыли сотрудники Росгвардии, получив сигнал "тревожной кнопки".
"В ситуацию оперативно вмешались патрульные, которые задержали ранее судимого 48-летнего жителя Керчи и передали его для дальнейшего разбирательства полицейским", — сообщили в ведомстве.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым, ранее в Севастополе росгвардейцы задержали дебошира, который повредил несколько припаркованных машин.