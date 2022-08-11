https://crimea.ria.ru/20220811/vassaly-zapada-politolog-obyasnil-reshenie-seyma-latvii-v-otnoshenii-rf-1124141720.html

Вассалы Запада: политолог объяснил решение сейма Латвии в отношении РФ

Вассалы Запада: политолог объяснил решение сейма Латвии в отношении РФ - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Вассалы Запада: политолог объяснил решение сейма Латвии в отношении РФ

Решение сейма Латвии о признании Российской Федерации "государством, поддерживающим терроризм" продиктовано давлением со стороны стран коллективного Запада... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T20:58

2022-08-11T20:58

2022-08-11T20:58

латвия

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российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Решение сейма Латвии о признании Российской Федерации "государством, поддерживающим терроризм" продиктовано давлением со стороны стран коллективного Запада. Такое мнение в беседе с РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.В четверг, 11 августа, парламент Латвии признал Российскую Федерацию "государством, поддерживающим терроризм" и призвал Евросоюз ограничить въезд граждан России и Беларуси в еврозону. По словам Шатилова, политика латвийского парламента в отношении Российской Федерации демонстрирует верность властей Вашингтону и Брюсселю и расчет в перспективе получить преференции."С другой стороны, политический истеблишмент Латвии генетически русофобский, поэтому здесь такого рода демарш чреват очень неприятными шагами со стороны Российской Федерации. Тем не менее такого рода действия там восприняты на ура, чтобы еще раз продемонстрировать свою верность Вашингтону и Брюсселю и в перспективе получить какие-то бонусы", – сказал эксперт.По его мнению, такие антироссийские настроения могут сказаться на результатах выборов в сейм Латвии, которые запланированы на октябрь 2022 года.

https://crimea.ria.ru/20220811/latviya-priznala-rossiyu-gosudarstvom-podderzhivayuschim-terrorizm-1124134263.html

https://crimea.ria.ru/20220511/zakharova-otreagirovala-na-reshenie-litvy-priznat-rf-stranoy-terroristom-1123192502.html

латвия

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2022

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Елена Стрельченко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg

латвия, в мире, российская федерация (россия, рф), политика, авторы