Вассалы Запада: политолог объяснил решение сейма Латвии в отношении РФ
Политолог Шатилов: недружественные действия Латвии к России продиктованы давлением Запада
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Решение сейма Латвии о признании Российской Федерации "государством, поддерживающим терроризм" продиктовано давлением со стороны стран коллективного Запада. Такое мнение в беседе с РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
В четверг, 11 августа, парламент Латвии признал Российскую Федерацию "государством, поддерживающим терроризм" и призвал Евросоюз ограничить въезд граждан России и Беларуси в еврозону.
"Первая и самая главная причина такого демарша – давление со стороны США и коллективного Запада в целом. США пока не рискуют идти на прямую конфронтацию с Россией, и поэтому выставляют своих вассалов, которые атакуют Россию и говорят то, что американские политики пока не готовы обозначить напрямую", – считает политолог.
По словам Шатилова, политика латвийского парламента в отношении Российской Федерации демонстрирует верность властей Вашингтону и Брюсселю и расчет в перспективе получить преференции.
"С другой стороны, политический истеблишмент Латвии генетически русофобский, поэтому здесь такого рода демарш чреват очень неприятными шагами со стороны Российской Федерации. Тем не менее такого рода действия там восприняты на ура, чтобы еще раз продемонстрировать свою верность Вашингтону и Брюсселю и в перспективе получить какие-то бонусы", – сказал эксперт.
По его мнению, такие антироссийские настроения могут сказаться на результатах выборов в сейм Латвии, которые запланированы на октябрь 2022 года.
"Как известно, значительную часть электората Латвии составляет русскоязычные, а в некоторых городах они доминируют, поэтому такая жесткая и вызывающая инициатива в отношении Российской Федерации может откликнуться протестов в голосовании русскоязычной диаспоры", – заключил Шатилов.