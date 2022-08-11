https://crimea.ria.ru/20220811/umnye-ploschadki-v-krymu-osnaschenie-kompleksov-mesto-i-sroki-vozvedeniya-1124134356.html

"Умные" площадки в Крыму: оснащение комплексов, место и сроки возведения

"Умные" площадки в Крыму: оснащение комплексов, место и сроки возведения - РИА Новости Крым, 11.08.2022

"Умные" площадки в Крыму: оснащение комплексов, место и сроки возведения

Три физкультурно-оздоровительных комплекса с "умными" тренажерами, футбольным полем и спортивными площадками появятся в Крыму в этом году. Об этом рассказала... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T17:21

2022-08-11T17:21

2022-08-11T17:47

крым

спорт

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111814/13/1118141395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38d8a74e39d957f3834106ebfe02c33c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Три физкультурно-оздоровительных комплекса с "умными" тренажерами, футбольным полем и спортивными площадками появятся в Крыму в этом году. Об этом рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По ее словам, создание физкультурно-оздоровительных комплексов является инициативой Госдумы, которая предложила высвобожденные от отмены проведения международных соревнований деньги направить на развитие инфраструктуры регионов. Инициатива одобрена и поддержана правительством РФ."В этом году мы получаем субсидию на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов под открытым небом. Комплекс - это застройка площадью 2 га, футбольное поле с искусственным покрытием, легкоатлетические дорожки вокруг него и еще две площадки для занятия волейболом-баскетболом и теннисом. Также он включает трибуны и тренажерную зону, - рассказала она.Тренажерная площадка будет представлять собой современные оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную программу тренировку и следить за правильностью ее выполнения, пояснил вице-президент Региональной общественной организации содействия олимпийскому движению "Олимпийский совет Республики Крым" Виталий Романов."Умные площадки я бы назвал умными тренажерами. На эти тренажеры будут наклеиваться специальные штрих-коды, где каждый желающий сможет скачать приложение и воспользоваться умными тренажерами, чтобы самостоятельно проводить занятия физкультурой недалеко от своего места жительства", - добавил он.В первую очередь такие масштабные спортивные комплексы построят в Симферопольском и Первомайском районах."Они будут установлены в селе Родниковое и Николаевке Симферопольского района, а также в селе Первомайское одноименного района. До конца года эта работа будет выполнена. Всего на протяжении трех лет в Крыму появится семь площадок", - отметила она.Ранее правительство России приняло решение в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт" создать на территории Республики Крым семь "умных" площадок и два модульных спортивных зала. На их строительство направлено около 300 миллионов рублей.

https://crimea.ria.ru/20200802/V-pogone-za-figuroy-pyat-oshibok-pri-poseschenii-trenazhernogo-zala-1118573533.html

https://crimea.ria.ru/20220501/kak-zastavit-sebya-trenirovatsya-regulyarno--ekspert-1123113118.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, спорт, общество