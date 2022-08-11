https://crimea.ria.ru/20220811/krymchanin-poluchil-7-let-kolonii-za-smertelnoe-dtp-s-detmi-1124131572.html
Крымчанин получил 7 лет колонии за смертельное ДТП с детьми
Крымчанин получил 7 лет колонии за смертельное ДТП с детьми - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Крымчанин получил 7 лет колонии за смертельное ДТП с детьми
Симферопольский районный суд приговорил 38-летнего крымчанина к семи годам лишения свободы за ДТП, в котором скончался подросток. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T09:49
2022-08-11T09:49
2022-08-11T09:49
закон и право
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Симферопольский районный суд приговорил 38-летнего крымчанина к семи годам лишения свободы за ДТП, в котором скончался подросток. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.По результатам рассмотрения дела суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и назначил наказание в виде лишения свободы."Подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года", - говорится в сообщении. Кроме того, удовлетворены иски потерпевших о взыскании морального вреда на общую сумму 2,5 млн рублей .Приговор в законную силу пока не вступил.
https://crimea.ria.ru/20211213/pyanyy-voditel-sbil-detey-v-simferopolskom-rayone-devochka-pogibla-1121723392.html
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закон и право, крым, прокуратура республики крым, происшествия
Крымчанин получил 7 лет колонии за смертельное ДТП с детьми
Житель Крыма получил 7 лет колонии за пьяное ДТП с погибшим подростком
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Симферопольский районный суд приговорил 38-летнего крымчанина к семи годам лишения свободы за ДТП, в котором скончался подросток. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
ДТП произошло 12 декабря прошлого года. Пьяный водитель автомобиля Acura в селе Краснолесье Симферопольского района сбил двух подростков, которые двигались по обочине дороги. В результате аварии девочка 2007 года рождения скончалась, ее сверстник был госпитализирован с многочисленными травмами.
По результатам рассмотрения дела суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и назначил наказание в виде лишения свободы.
"Подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, удовлетворены иски потерпевших о взыскании морального вреда на общую сумму 2,5 млн рублей .
Приговор в законную силу пока не вступил.