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Крымчанин получил 7 лет колонии за смертельное ДТП с детьми - РИА Новости Крым, 11.08.2022
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Крымчанин получил 7 лет колонии за смертельное ДТП с детьми
Крымчанин получил 7 лет колонии за смертельное ДТП с детьми - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Крымчанин получил 7 лет колонии за смертельное ДТП с детьми
Симферопольский районный суд приговорил 38-летнего крымчанина к семи годам лишения свободы за ДТП, в котором скончался подросток. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T09:49
2022-08-11T09:49
закон и право
крым
прокуратура республики крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Симферопольский районный суд приговорил 38-летнего крымчанина к семи годам лишения свободы за ДТП, в котором скончался подросток. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.По результатам рассмотрения дела суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и назначил наказание в виде лишения свободы."Подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года", - говорится в сообщении. Кроме того, удовлетворены иски потерпевших о взыскании морального вреда на общую сумму 2,5 млн рублей .Приговор в законную силу пока не вступил.
https://crimea.ria.ru/20211213/pyanyy-voditel-sbil-detey-v-simferopolskom-rayone-devochka-pogibla-1121723392.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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закон и право, крым, прокуратура республики крым, происшествия
Крымчанин получил 7 лет колонии за смертельное ДТП с детьми

Житель Крыма получил 7 лет колонии за пьяное ДТП с погибшим подростком

09:49 11.08.2022
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюМашина, в которой после ДТП пострадали подростки
Машина, в которой после ДТП пострадали подростки
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Симферопольский районный суд приговорил 38-летнего крымчанина к семи годам лишения свободы за ДТП, в котором скончался подросток. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
ДТП произошло 12 декабря прошлого года. Пьяный водитель автомобиля Acura в селе Краснолесье Симферопольского района сбил двух подростков, которые двигались по обочине дороги. В результате аварии девочка 2007 года рождения скончалась, ее сверстник был госпитализирован с многочисленными травмами.
По результатам рассмотрения дела суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и назначил наказание в виде лишения свободы.
"Подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, удовлетворены иски потерпевших о взыскании морального вреда на общую сумму 2,5 млн рублей .
Приговор в законную силу пока не вступил.
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