https://crimea.ria.ru/20220809/uchenykh-ozadachilo-zagadochnoe-izmenenie-skorosti-vrascheniya-zemli-1124112137.html

Ученых озадачило загадочное изменение скорости вращения Земли

Ученых озадачило загадочное изменение скорости вращения Земли - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Ученых озадачило загадочное изменение скорости вращения Земли

Ученые отмечают, что день на Земле становится длиннее, но не могут этого объяснить, пишет издание The Conversation. РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T21:29

2022-08-09T21:29

2022-08-09T21:29

космос

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Ученые отмечают, что день на Земле становится длиннее, но не могут этого объяснить, пишет издание The Conversation.Согласно мнению авторов опубликованного исследования, продолжительность земного дня внезапно увеличивается, что оказывает влияние на самочувствие людей и эффективность работы гаджетов.Ученые напомнили, что продолжительность дня определяется скоростью вращения Земли вокруг своей оси. За последние несколько десятилетий она увеличилась, что должно привести к сокращению продолжительности дня, однако по необъяснимым причинам все происходит наоборот.На протяжении миллионов лет под влиянием Луны вращение Земли замедлялось, а продолжительность дня увеличивалась в среднем на 2,3 миллисекунды раз в столетие. Так, миллиарды лет назад земные сутки длились около 19 часов.В течение последних 20 тысяч лет вращение Земли, наоборот, ускорялось. И под воздействием различных факторов день становился короче примерно на 0,6 миллисекунды каждое столетие.На продолжительность дня и скорость вращения планеты также влияют сильные землетрясения, как например Великое землетрясение в Японии в 2011 году магнитудой 8,9, погодные и климатические изменения, приливы и отливы, течения океана, сезонный снежный покров, дожди и даже добыча грунтовых вод.Каждые несколько лет специалисты сверяют синхронизацию официальных шкал времени со скоростью вращения Земли. Эти данные имеют решающее значение для работы навигационных систем и множества приложений, а значительные изменения даже могут навредить всемирной информационно-коммуникационной сети.Ученые предполагают, что загадочное изменение скорости вращения планеты связано с "колебанием Чендлера" – небольшим отклонением оси вращения Земли с периодом около 430 дней. Наблюдения с радиотелескопов показывают, что это колебание также уменьшилось в последние годы.

https://crimea.ria.ru/20211108/shest-krupnykh-gorodov-uydut-pod-vodu--rokovoy-prognoz-klimatologov-1121346255.html

https://crimea.ria.ru/20220802/tret-rossiyan-ubezhdeny-chto-solntse-vraschaetsya-vokrug-zemli--opros-1124033218.html

космос

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