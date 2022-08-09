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Ученых озадачило загадочное изменение скорости вращения Земли - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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Ученых озадачило загадочное изменение скорости вращения Земли
Ученых озадачило загадочное изменение скорости вращения Земли - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Ученых озадачило загадочное изменение скорости вращения Земли
Ученые отмечают, что день на Земле становится длиннее, но не могут этого объяснить, пишет издание The Conversation. РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T21:29
2022-08-09T21:29
космос
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Ученые отмечают, что день на Земле становится длиннее, но не могут этого объяснить, пишет издание The Conversation.Согласно мнению авторов опубликованного исследования, продолжительность земного дня внезапно увеличивается, что оказывает влияние на самочувствие людей и эффективность работы гаджетов.Ученые напомнили, что продолжительность дня определяется скоростью вращения Земли вокруг своей оси. За последние несколько десятилетий она увеличилась, что должно привести к сокращению продолжительности дня, однако по необъяснимым причинам все происходит наоборот.На протяжении миллионов лет под влиянием Луны вращение Земли замедлялось, а продолжительность дня увеличивалась в среднем на 2,3 миллисекунды раз в столетие. Так, миллиарды лет назад земные сутки длились около 19 часов.В течение последних 20 тысяч лет вращение Земли, наоборот, ускорялось. И под воздействием различных факторов день становился короче примерно на 0,6 миллисекунды каждое столетие.На продолжительность дня и скорость вращения планеты также влияют сильные землетрясения, как например Великое землетрясение в Японии в 2011 году магнитудой 8,9, погодные и климатические изменения, приливы и отливы, течения океана, сезонный снежный покров, дожди и даже добыча грунтовых вод.Каждые несколько лет специалисты сверяют синхронизацию официальных шкал времени со скоростью вращения Земли. Эти данные имеют решающее значение для работы навигационных систем и множества приложений, а значительные изменения даже могут навредить всемирной информационно-коммуникационной сети.Ученые предполагают, что загадочное изменение скорости вращения планеты связано с "колебанием Чендлера" – небольшим отклонением оси вращения Земли с периодом около 430 дней. Наблюдения с радиотелескопов показывают, что это колебание также уменьшилось в последние годы.
https://crimea.ria.ru/20211108/shest-krupnykh-gorodov-uydut-pod-vodu--rokovoy-prognoz-klimatologov-1121346255.html
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космос, наука и технологии
Ученых озадачило загадочное изменение скорости вращения Земли

СМИ: ученые отмечают, что земной день становится длиннее, но не могут этого объяснить

21:29 09.08.2022
 
© Фото: pixabayПланета Земля
Планета Земля
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Ученые отмечают, что день на Земле становится длиннее, но не могут этого объяснить, пишет издание The Conversation.
Согласно мнению авторов опубликованного исследования, продолжительность земного дня внезапно увеличивается, что оказывает влияние на самочувствие людей и эффективность работы гаджетов.
Ученые напомнили, что продолжительность дня определяется скоростью вращения Земли вокруг своей оси. За последние несколько десятилетий она увеличилась, что должно привести к сокращению продолжительности дня, однако по необъяснимым причинам все происходит наоборот.
"Фактически, в июне 2022 года мы установили рекорд самого короткого дня примерно за последние полвека. Но, несмотря на этот рекорд, с 2020 года это стабильное ускорение любопытным образом сменилось замедлением – дни снова становятся длиннее, а причина пока остается загадкой", – говорится в статье.
На протяжении миллионов лет под влиянием Луны вращение Земли замедлялось, а продолжительность дня увеличивалась в среднем на 2,3 миллисекунды раз в столетие. Так, миллиарды лет назад земные сутки длились около 19 часов.
В течение последних 20 тысяч лет вращение Земли, наоборот, ускорялось. И под воздействием различных факторов день становился короче примерно на 0,6 миллисекунды каждое столетие.
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На продолжительность дня и скорость вращения планеты также влияют сильные землетрясения, как например Великое землетрясение в Японии в 2011 году магнитудой 8,9, погодные и климатические изменения, приливы и отливы, течения океана, сезонный снежный покров, дожди и даже добыча грунтовых вод.
Каждые несколько лет специалисты сверяют синхронизацию официальных шкал времени со скоростью вращения Земли. Эти данные имеют решающее значение для работы навигационных систем и множества приложений, а значительные изменения даже могут навредить всемирной информационно-коммуникационной сети.
"Если бы Земля перешла на еще более длинные дни, нам, возможно, пришлось бы включить "отрицательную дополнительную секунду" – это было бы беспрецедентно и могло бы сломать Интернет", – рассуждают авторы исследования.
Ученые предполагают, что загадочное изменение скорости вращения планеты связано с "колебанием Чендлера" – небольшим отклонением оси вращения Земли с периодом около 430 дней. Наблюдения с радиотелескопов показывают, что это колебание также уменьшилось в последние годы.
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