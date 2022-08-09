https://crimea.ria.ru/20220809/sbor-biometrii-rossiyan-budet-dobrovolnym--mintsifry-1124116530.html

Сбор биометрии россиян будет добровольным – Минцифры

Сбор биометрии россиян будет добровольным – Минцифры - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Сбор биометрии россиян будет добровольным – Минцифры

Собирать биометрию россиян будут только на добровольной основе и с согласия граждан. Об этом в Telegram-канале сообщает Минцифры. РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T21:11

2022-08-09T21:11

2022-08-09T21:11

российская федерация (россия, рф)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111119/20/1111192037_0:184:2955:1846_1920x0_80_0_0_d4df764455b71cf8243988131f4c06d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Собирать биометрию россиян будут только на добровольной основе и с согласия граждан. Об этом в Telegram-канале сообщает Минцифры.Во вторник в "Коммерсанте" появилось сообщение о том, что министерство предлагает отказаться от необходимости получать согласие гражданина на передачу его биометрии в "Единую биометрическую систему" (ЕБС) из различных источников."В связи с появившимися в СМИ сообщениями Минцифры уточняет, что подготовленный проект приказа не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных", – говорится в заявлении министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.В ведомстве подчеркнули, что сбор любых биометрических данных невозможен без согласия гражданина, в том числе с камер наблюдения и "из других источников, которые не предусматривают предварительного получения согласия"."Собирать и сдавать биометрию можно только на добровольной основе и только с согласия гражданина: через банк, самостоятельно через мобильное приложение (с 30 сентября 2022) в будущем – через МФЦ", – пояснили в Минцифры. В ведомстве добавили, что все ранее собранные в соответствии с федеральными законами данные передаются в ЕБС после уведомления россиян.Кроме того, в ведомстве уточнили, что сдача биометрии – это право гражданина, которое, благодаря дистанционной идентификации личности, может повысить доступность ряда сервисов. Например, благодаря биометрии можно дистанционно сдать экзамены или оплатить проезд в транспорте без проездных документов.

https://crimea.ria.ru/20220118/voyti-na-gosuslugi-mozhno-budet-s-pomoschyu-biometrii--1122079633.html

https://crimea.ria.ru/20200608/Pasport-ne-nuzhen-kak-budet-rabotat-notariat-pri-pomoschi-biometrii-1118371445.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), общество