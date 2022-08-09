https://crimea.ria.ru/20220809/sbor-biometrii-rossiyan-budet-dobrovolnym--mintsifry-1124116530.html
Сбор биометрии россиян будет добровольным – Минцифры
Сбор биометрии россиян будет добровольным – Минцифры - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Сбор биометрии россиян будет добровольным – Минцифры
Собирать биометрию россиян будут только на добровольной основе и с согласия граждан. Об этом в Telegram-канале сообщает Минцифры. РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T21:11
2022-08-09T21:11
2022-08-09T21:11
российская федерация (россия, рф)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Собирать биометрию россиян будут только на добровольной основе и с согласия граждан. Об этом в Telegram-канале сообщает Минцифры.Во вторник в "Коммерсанте" появилось сообщение о том, что министерство предлагает отказаться от необходимости получать согласие гражданина на передачу его биометрии в "Единую биометрическую систему" (ЕБС) из различных источников."В связи с появившимися в СМИ сообщениями Минцифры уточняет, что подготовленный проект приказа не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных", – говорится в заявлении министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.В ведомстве подчеркнули, что сбор любых биометрических данных невозможен без согласия гражданина, в том числе с камер наблюдения и "из других источников, которые не предусматривают предварительного получения согласия"."Собирать и сдавать биометрию можно только на добровольной основе и только с согласия гражданина: через банк, самостоятельно через мобильное приложение (с 30 сентября 2022) в будущем – через МФЦ", – пояснили в Минцифры. В ведомстве добавили, что все ранее собранные в соответствии с федеральными законами данные передаются в ЕБС после уведомления россиян.Кроме того, в ведомстве уточнили, что сдача биометрии – это право гражданина, которое, благодаря дистанционной идентификации личности, может повысить доступность ряда сервисов. Например, благодаря биометрии можно дистанционно сдать экзамены или оплатить проезд в транспорте без проездных документов.
https://crimea.ria.ru/20220118/voyti-na-gosuslugi-mozhno-budet-s-pomoschyu-biometrii--1122079633.html
https://crimea.ria.ru/20200608/Pasport-ne-nuzhen-kak-budet-rabotat-notariat-pri-pomoschi-biometrii-1118371445.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), общество
Сбор биометрии россиян будет добровольным – Минцифры
Минцифры: собирать биометрию россиян будут на добровольной основе и с согласия граждан
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Собирать биометрию россиян будут только на добровольной основе и с согласия граждан. Об этом в Telegram-канале сообщает Минцифры.
Во вторник в "Коммерсанте" появилось сообщение
о том, что министерство предлагает отказаться от необходимости получать согласие гражданина на передачу его биометрии в "Единую биометрическую систему" (ЕБС) из различных источников.
"В связи с появившимися в СМИ сообщениями Минцифры уточняет, что подготовленный проект приказа не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных", – говорится в заявлении министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
В ведомстве подчеркнули, что сбор любых биометрических данных невозможен без согласия гражданина, в том числе с камер наблюдения и "из других источников, которые не предусматривают предварительного получения согласия".
"Собирать и сдавать биометрию можно только на добровольной основе и только с согласия гражданина: через банк, самостоятельно через мобильное приложение (с 30 сентября 2022) в будущем – через МФЦ", – пояснили в Минцифры.
В ведомстве добавили, что все ранее собранные в соответствии с федеральными законами данные передаются в ЕБС после уведомления россиян.
"Гражданин также будет проинформирован о передаче его данных в ЕБС в личном кабинете на Госуслугах. Там же он сможет подать заявление об удалении своих биометрических данных из ЕБС", – говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что сдача биометрии – это право гражданина, которое, благодаря дистанционной идентификации личности, может повысить доступность ряда сервисов. Например, благодаря биометрии можно дистанционно сдать экзамены или оплатить проезд в транспорте без проездных документов.