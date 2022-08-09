https://crimea.ria.ru/20220809/plyazhi-yalty-zakryli-dlya-kupaniya-1124108230.html
Пляжи Ялты закрыли для купания
Пляжи Ялты закрыли для купания - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Пляжи Ялты закрыли для купания
Пляжи Большой Ялты закрыты для купания из-за шторма. Об этом в своем Telegram сообщила глава города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T11:17
2022-08-09T11:17
2022-08-09T11:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Пляжи Большой Ялты закрыты для купания из-за шторма. Об этом в своем Telegram сообщила глава города Янина Павленко. По ее информации, скорость ветра достигает 23 метров в секунду, шторм более трех баллов.Об усилении ветра и вероятности шторма на море в Крыму ранее предупреждал специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он призвал жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности. На 9 и 10 августа на территории полуострова объявлено штормовое предупреждение."Есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - добавили в ведомстве.
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туризм в крыму, ялта, погода, погода в крыму, янина павленко
Пляжи Ялты закрыли для купания
Янина Павленко: пляжи Большой Ялты закрыли для купания из-за шторма
11:17 09.08.2022 (обновлено: 11:19 09.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Пляжи Большой Ялты закрыты для купания из-за шторма. Об этом в своем Telegram сообщила глава города Янина Павленко.
По ее информации, скорость ветра достигает 23 метров в секунду, шторм более трех баллов.
"На всех пляжах Ялтинского региона подняты красные флаги, которые запрещают купание в море. Сотрудники администрации, ГИМС и "КРЫМ СПАС" не допускают нахождения людей на гидротехнических сооружениях и в воде, матросы-спасатели находятся на пляжах в спасательных жилетах", - говорится в сообщении.
Об усилении ветра и вероятности шторма на море в Крыму ранее предупреждал
специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он призвал жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности.
На 9 и 10 августа на территории полуострова объявлено штормовое предупреждение.
"Есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - добавили в ведомстве.