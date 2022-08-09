https://crimea.ria.ru/20220809/plyazhi-yalty-zakryli-dlya-kupaniya-1124108230.html

Пляжи Ялты закрыли для купания

Пляжи Ялты закрыли для купания - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Пляжи Ялты закрыли для купания

Пляжи Большой Ялты закрыты для купания из-за шторма. Об этом в своем Telegram сообщила глава города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T11:17

2022-08-09T11:17

2022-08-09T11:19

туризм в крыму

ялта

погода

погода в крыму

янина павленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Пляжи Большой Ялты закрыты для купания из-за шторма. Об этом в своем Telegram сообщила глава города Янина Павленко. По ее информации, скорость ветра достигает 23 метров в секунду, шторм более трех баллов.Об усилении ветра и вероятности шторма на море в Крыму ранее предупреждал специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он призвал жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности. На 9 и 10 августа на территории полуострова объявлено штормовое предупреждение."Есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - добавили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20220721/chem-opasno-otboynoe-morskoe-techenie-i-kak-iz-nego-spastis-1123911140.html

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