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Новое штормовое в Крыму: в МЧС призывают не ходить в море и горы
Новое штормовое в Крыму: в МЧС призывают не ходить в море и горы - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Новое штормовое в Крыму: в МЧС призывают не ходить в море и горы
Сильный ветер прогнозируется в Крыму в ближайшие двое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T12:27
2022-08-08T12:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Сильный ветер прогнозируется в Крыму в ближайшие двое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.В связи с этим спасатели отмечают высокую вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Существует угроза жизни и здоровью населения из-за возможного падения рекламных щитов, деревьев."Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - добавили в ведомстве.МЧС призывает крымчан и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горы и море.Ранее специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предупредил о сильном ветре в Крыму, который может вызвать высокие волны на море.
https://crimea.ria.ru/20220807/nedelya-v-krymu-budet-zharkoy-i-vetrenoy-1124073768.html
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крымская погода, крым, общество
Новое штормовое в Крыму: в МЧС призывают не ходить в море и горы
Штормовое предупреждение о сильном ветре объявлено в Крыму на 9 и 10 августа
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Сильный ветер прогнозируется в Крыму в ближайшие двое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 и 10 августа 2022 года в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 18 – 23 м\с", - говорится в сообщении.
В связи с этим спасатели отмечают высокую вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Существует угроза жизни и здоровью населения из-за возможного падения рекламных щитов, деревьев.
"Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - добавили в ведомстве.
МЧС призывает крымчан и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горы и море.
Ранее специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предупредил о сильном ветре в Крыму
, который может вызвать высокие волны на море.