https://crimea.ria.ru/20220808/novoe-shtormovoe-v-krymu-v-mchs-prizyvayut-ne-khodit-v-more-i-gory-1124099918.html

Новое штормовое в Крыму: в МЧС призывают не ходить в море и горы

Новое штормовое в Крыму: в МЧС призывают не ходить в море и горы - РИА Новости Крым, 08.08.2022

Новое штормовое в Крыму: в МЧС призывают не ходить в море и горы

Сильный ветер прогнозируется в Крыму в ближайшие двое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T12:27

2022-08-08T12:27

2022-08-08T12:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Сильный ветер прогнозируется в Крыму в ближайшие двое суток, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.В связи с этим спасатели отмечают высокую вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Существует угроза жизни и здоровью населения из-за возможного падения рекламных щитов, деревьев."Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - добавили в ведомстве.МЧС призывает крымчан и гостей полуострова соблюдать меры безопасности, исключить выход в горы и море.Ранее специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предупредил о сильном ветре в Крыму, который может вызвать высокие волны на море.

https://crimea.ria.ru/20220807/nedelya-v-krymu-budet-zharkoy-i-vetrenoy-1124073768.html

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