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Как организму поможет снижение углеводов – диетолог
Как организму поможет снижение углеводов – диетолог - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Как организму поможет снижение углеводов – диетолог
Сокращение количества углеводов в рационе поможет похудеть, развить мышление и повысить продуктивность. Об этом в беседе с "Известиями" сообщила врач-терапевт,... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T08:56
2022-08-09T08:56
2022-08-09T08:56
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Сокращение количества углеводов в рационе поможет похудеть, развить мышление и повысить продуктивность. Об этом в беседе с "Известиями" сообщила врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова.Эксперт назвала уменьшение количества потребляемых человеком углеводов одной из главных причин снижения веса. Помимо этого, при снижении углеводов уходит лишняя отечность, улучшается цвет лица и уменьшается проявление целлюлита. Другая польза проявляется в развитии креативного мышления.При этом ожирение является причиной всех базовых заболеваний. А лишний вес появляется в результате переизбытка углеводов в организме. При этом выделяют простые и сложные углеводы, отметила эксперт. Простыми являются глюкоза, сахароза, фруктоза, содержащиеся во всех сладких продуктах, в том числе кристаллическом сахаре и фруктах. Сложные углеводы представляют волокна и крахмал, которые входят в состав различных хлебобулочных изделий, круп, макарон, пшеничной муки.Появление жира провоцирует большое количество глюкозы. Это связано с тем, что углеводы, попадая в организм, превращаются в глюкозу, а та в свою очередь – в жир.Ранее австралийские ученые назвали лучшие упражнения для эффективного сжигания жира.
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здоровье
Как организму поможет снижение углеводов – диетолог
Снижение углеводов поможет не только похудеть, но и развить креативное мышление
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым.
Сокращение количества углеводов в рационе поможет похудеть, развить мышление и повысить продуктивность. Об этом в беседе с "Известиями"
сообщила врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова.
Эксперт назвала уменьшение количества потребляемых человеком углеводов одной из главных причин снижения веса. Помимо этого, при снижении углеводов уходит лишняя отечность, улучшается цвет лица и уменьшается проявление целлюлита. Другая польза проявляется в развитии креативного мышления.
"Самое главное, уменьшение общего количества углеводов в рационе приводит к улучшению мышечной работы и развитию креативного мышления, потому что, когда организм не перегружен сахаром, он максимально продуктивен", — подчеркнула специалист.
При этом ожирение является причиной всех базовых заболеваний. А лишний вес появляется в результате переизбытка углеводов в организме. При этом выделяют простые и сложные углеводы, отметила эксперт. Простыми являются глюкоза, сахароза, фруктоза, содержащиеся во всех сладких продуктах, в том числе кристаллическом сахаре и фруктах. Сложные углеводы представляют волокна и крахмал, которые входят в состав различных хлебобулочных изделий, круп, макарон, пшеничной муки.
Появление жира провоцирует большое количество глюкозы. Это связано с тем, что углеводы, попадая в организм, превращаются в глюкозу, а та в свою очередь – в жир.
"Поэтому при избыточном весе в первую очередь необходимо снизить общее количество углеводов. Например, если исключить сахар, отказаться от сладкого чая или кофе, но в больших количествах употреблять гречку, вес не снизится, а наоборот, повысится", — добавила диетолог.
Ранее австралийские ученые назвали лучшие упражнения
для эффективного сжигания жира.