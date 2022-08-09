https://crimea.ria.ru/20220809/kak-organizmu-pomozhet-snizhenie-uglevodov--dietolog-1124104720.html

Как организму поможет снижение углеводов – диетолог

Как организму поможет снижение углеводов – диетолог - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Как организму поможет снижение углеводов – диетолог

Сокращение количества углеводов в рационе поможет похудеть, развить мышление и повысить продуктивность. Об этом в беседе с "Известиями" сообщила врач-терапевт,... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T08:56

2022-08-09T08:56

2022-08-09T08:56

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Сокращение количества углеводов в рационе поможет похудеть, развить мышление и повысить продуктивность. Об этом в беседе с "Известиями" сообщила врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова.Эксперт назвала уменьшение количества потребляемых человеком углеводов одной из главных причин снижения веса. Помимо этого, при снижении углеводов уходит лишняя отечность, улучшается цвет лица и уменьшается проявление целлюлита. Другая польза проявляется в развитии креативного мышления.При этом ожирение является причиной всех базовых заболеваний. А лишний вес появляется в результате переизбытка углеводов в организме. При этом выделяют простые и сложные углеводы, отметила эксперт. Простыми являются глюкоза, сахароза, фруктоза, содержащиеся во всех сладких продуктах, в том числе кристаллическом сахаре и фруктах. Сложные углеводы представляют волокна и крахмал, которые входят в состав различных хлебобулочных изделий, круп, макарон, пшеничной муки.Появление жира провоцирует большое количество глюкозы. Это связано с тем, что углеводы, попадая в организм, превращаются в глюкозу, а та в свою очередь – в жир.Ранее австралийские ученые назвали лучшие упражнения для эффективного сжигания жира.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье