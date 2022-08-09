https://crimea.ria.ru/20220809/kak-budut-sdavat-ege-shkolniki-iz-donbassa-1124113026.html

Как будут сдавать ЕГЭ школьники из Донбасса

Как будут сдавать ЕГЭ школьники из Донбасса - РИА Новости Крым, 09.08.2022

Как будут сдавать ЕГЭ школьники из Донбасса

Сдача единого госэкзамена для школьников из Донбасса будет добровольной в течение пяти лет. Об этом со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T15:31

2022-08-09T15:31

2022-08-09T15:31

ситуация в донбассе: новости и комментарии

образование в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Сдача единого госэкзамена для школьников из Донбасса будет добровольной в течение пяти лет. Об этом со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова сообщает РИА Новости.Он уточнил, что даже если дети в эти пять лет откажутся сдавать ЕГЭ, они все равно смогут поступить в российские вузы.Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что квота в российских вузах для абитуриентов из Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных областей Украины увеличена с 18 тысяч до 23 тысяч мест.

https://crimea.ria.ru/20220512/bolshinstvo-rossiyan-vystupili-za-otmenu-ege-1123216544.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в донбассе: новости и комментарии, образование в россии, общество