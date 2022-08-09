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Как будут сдавать ЕГЭ школьники из Донбасса - РИА Новости Крым, 09.08.2022
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Как будут сдавать ЕГЭ школьники из Донбасса
Как будут сдавать ЕГЭ школьники из Донбасса - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Как будут сдавать ЕГЭ школьники из Донбасса
Сдача единого госэкзамена для школьников из Донбасса будет добровольной в течение пяти лет. Об этом со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T15:31
2022-08-09T15:31
ситуация в донбассе: новости и комментарии
образование в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Сдача единого госэкзамена для школьников из Донбасса будет добровольной в течение пяти лет. Об этом со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова сообщает РИА Новости.Он уточнил, что даже если дети в эти пять лет откажутся сдавать ЕГЭ, они все равно смогут поступить в российские вузы.Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что квота в российских вузах для абитуриентов из Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных областей Украины увеличена с 18 тысяч до 23 тысяч мест.
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ситуация в донбассе: новости и комментарии, образование в россии, общество
Как будут сдавать ЕГЭ школьники из Донбасса

Министр просвещения Кравцов: ЕГЭ для школьников из Донбасса будет добровольным пять лет

15:31 09.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕГЭ русский языкм
ЕГЭ русский языкм - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Сдача единого госэкзамена для школьников из Донбасса будет добровольной в течение пяти лет. Об этом со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова сообщает РИА Новости.
"Очень многих интересует вопрос единого государственного экзамена… Мы приняли решение, что пять лет Единый государственный экзамен можно сдавать добровольно, если вы хотите", - сказал Кравцов.
Он уточнил, что даже если дети в эти пять лет откажутся сдавать ЕГЭ, они все равно смогут поступить в российские вузы.
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Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что квота в российских вузах для абитуриентов из Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных областей Украины увеличена с 18 тысяч до 23 тысяч мест.
 
Ситуация в Донбассе: новости и комментарииОбразование в РоссииОбщество
 
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