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Как будут сдавать ЕГЭ школьники из Донбасса
Как будут сдавать ЕГЭ школьники из Донбасса - РИА Новости Крым, 09.08.2022
Как будут сдавать ЕГЭ школьники из Донбасса
Сдача единого госэкзамена для школьников из Донбасса будет добровольной в течение пяти лет. Об этом со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T15:31
2022-08-09T15:31
2022-08-09T15:31
ситуация в донбассе: новости и комментарии
образование в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Сдача единого госэкзамена для школьников из Донбасса будет добровольной в течение пяти лет. Об этом со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова сообщает РИА Новости.Он уточнил, что даже если дети в эти пять лет откажутся сдавать ЕГЭ, они все равно смогут поступить в российские вузы.Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что квота в российских вузах для абитуриентов из Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных областей Украины увеличена с 18 тысяч до 23 тысяч мест.
https://crimea.ria.ru/20220512/bolshinstvo-rossiyan-vystupili-za-otmenu-ege-1123216544.html
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ситуация в донбассе: новости и комментарии, образование в россии, общество
Как будут сдавать ЕГЭ школьники из Донбасса
Министр просвещения Кравцов: ЕГЭ для школьников из Донбасса будет добровольным пять лет