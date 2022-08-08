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Время пришло: в каком возрасте ребенку нужно съезжать от родителей - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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Время пришло: в каком возрасте ребенку нужно съезжать от родителей
Время пришло: в каком возрасте ребенку нужно съезжать от родителей - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Время пришло: в каком возрасте ребенку нужно съезжать от родителей
Переезд от родителей – один из этапов взросления ребенка, однако для всего должно быть оптимальное время. Самым лучшим мотивом для смены места жительства станет РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T20:20
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общество
психология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Переезд от родителей – один из этапов взросления ребенка, однако для всего должно быть оптимальное время. Самым лучшим мотивом для смены места жительства станет обучение в вузе, заявила психолог Светлана Ладейщикова в комментарии "Мосленте".В этом возрасте ребенок уже достиг совершеннолетия и может позаботиться о себе без помощи взрослых.Оптимальным возрастом для переезда врач назвала 18-21 год.Ранее психолог научила справляться с болью от расставания с партнером. Она заявила, что это всегда становится серьезным испытанием, однако справиться с ним будет легче, если принять решение партнера об уходе и не пытаться его вернуть.
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РИА Новости Крым
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общество, психология
Время пришло: в каком возрасте ребенку нужно съезжать от родителей

Психолог Ладейщикова заявила, что оптимальный возраст для переезда от родителей 18-21 год

20:20 08.08.2022
 
© Фото: pixabay.comЧемодан
Чемодан
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Переезд от родителей – один из этапов взросления ребенка, однако для всего должно быть оптимальное время. Самым лучшим мотивом для смены места жительства станет обучение в вузе, заявила психолог Светлана Ладейщикова в комментарии "Мосленте".
В этом возрасте ребенок уже достиг совершеннолетия и может позаботиться о себе без помощи взрослых.
"Идеальный вариант — совершеннолетние дети покидают отчий дом и уезжают учиться, прикрепляются к другой организованной структуре. У тех, кто в зрелом возрасте не переезжает, начинаются патологические изменения в сознании. Выстраивать взаимодействие с другими людьми такому человеку становится очень сложно. Чтобы выстроить собственную семью со своей иерархией, человеку нужно отделиться", — предупредила Ладейщикова.
Оптимальным возрастом для переезда врач назвала 18-21 год.
Ранее психолог научила справляться с болью от расставания с партнером. Она заявила, что это всегда становится серьезным испытанием, однако справиться с ним будет легче, если принять решение партнера об уходе и не пытаться его вернуть.
 
ОбществоПсихология
 
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