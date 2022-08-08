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Время пришло: в каком возрасте ребенку нужно съезжать от родителей

Время пришло: в каком возрасте ребенку нужно съезжать от родителей - РИА Новости Крым, 08.08.2022

Время пришло: в каком возрасте ребенку нужно съезжать от родителей

Переезд от родителей – один из этапов взросления ребенка, однако для всего должно быть оптимальное время. Самым лучшим мотивом для смены места жительства станет РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T20:20

2022-08-08T20:20

2022-08-08T20:20

общество

психология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Переезд от родителей – один из этапов взросления ребенка, однако для всего должно быть оптимальное время. Самым лучшим мотивом для смены места жительства станет обучение в вузе, заявила психолог Светлана Ладейщикова в комментарии "Мосленте".В этом возрасте ребенок уже достиг совершеннолетия и может позаботиться о себе без помощи взрослых.Оптимальным возрастом для переезда врач назвала 18-21 год.Ранее психолог научила справляться с болью от расставания с партнером. Она заявила, что это всегда становится серьезным испытанием, однако справиться с ним будет легче, если принять решение партнера об уходе и не пытаться его вернуть.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, психология