https://crimea.ria.ru/20220808/pod-simferopolem-sgorela-legkovushka-1124099164.html

Под Симферополем сгорела легковушка

Под Симферополем сгорела легковушка - РИА Новости Крым, 08.08.2022

Под Симферополем сгорела легковушка

В симферопольском селе Добром спасателям почти час пришлось тушить легковой автомобиль, который в итоге полностью сгорел, причины пожара устанавливаются,... РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T12:16

2022-08-08T12:16

2022-08-08T12:16

симферополь

происшествия

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В симферопольском селе Добром спасателям почти час пришлось тушить легковой автомобиль, который в итоге полностью сгорел, причины пожара устанавливаются, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Сообщение о возгорании спасатели приняли накануне около 10 часов вечера. На место выехали пожарные, которые зафиксировали горение машины на открытой местности.Сейчас причины происшествия устанавливают эксперты.Ранее в районе Массандры после столкновения полностью сгорели два автомобиля.

симферополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп