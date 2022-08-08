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Под Симферополем сгорела легковушка
Под Симферополем сгорела легковушка - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Под Симферополем сгорела легковушка
В симферопольском селе Добром спасателям почти час пришлось тушить легковой автомобиль, который в итоге полностью сгорел, причины пожара устанавливаются,... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T12:16
2022-08-08T12:16
2022-08-08T12:16
симферополь
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В симферопольском селе Добром спасателям почти час пришлось тушить легковой автомобиль, который в итоге полностью сгорел, причины пожара устанавливаются, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Сообщение о возгорании спасатели приняли накануне около 10 часов вечера. На место выехали пожарные, которые зафиксировали горение машины на открытой местности.Сейчас причины происшествия устанавливают эксперты.Ранее в районе Массандры после столкновения полностью сгорели два автомобиля.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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симферополь, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Под Симферополем сгорела легковушка
В Симферопольском районе пожарные почти час тушили легковой автомобиль