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Под Симферополем сгорела легковушка - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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Под Симферополем сгорела легковушка
Под Симферополем сгорела легковушка - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Под Симферополем сгорела легковушка
В симферопольском селе Добром спасателям почти час пришлось тушить легковой автомобиль, который в итоге полностью сгорел, причины пожара устанавливаются,... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T12:16
2022-08-08T12:16
симферополь
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В симферопольском селе Добром спасателям почти час пришлось тушить легковой автомобиль, который в итоге полностью сгорел, причины пожара устанавливаются, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Сообщение о возгорании спасатели приняли накануне около 10 часов вечера. На место выехали пожарные, которые зафиксировали горение машины на открытой местности.Сейчас причины происшествия устанавливают эксперты.Ранее в районе Массандры после столкновения полностью сгорели два автомобиля.
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РИА Новости Крым
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4.7
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симферополь, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Под Симферополем сгорела легковушка

В Симферопольском районе пожарные почти час тушили легковой автомобиль

12:16 08.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе
Учения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В симферопольском селе Добром спасателям почти час пришлось тушить легковой автомобиль, который в итоге полностью сгорел, причины пожара устанавливаются, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Сообщение о возгорании спасатели приняли накануне около 10 часов вечера. На место выехали пожарные, которые зафиксировали горение машины на открытой местности.
"Огнеборцы пожарной охраны Крыма провели боевое развертывание и приступили к ликвидации огня. В течение 50 минут пожар был локализован и ликвидирован. Площадь составила 8 квадратов. В результате происшествия автомобиль полностью уничтожен огнем. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.
Сейчас причины происшествия устанавливают эксперты.
Ранее в районе Массандры после столкновения полностью сгорели два автомобиля.
 
СимферопольПроисшествияСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
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