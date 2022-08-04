https://crimea.ria.ru/20220804/dve-mashiny-vygoreli-dotla-posle-dtp-v-massandre-1124058792.html

Две машины выгорели дотла после ДТП в Массандре

Две машины выгорели дотла после ДТП в Массандре - РИА Новости Крым, 04.08.2022

Две машины выгорели дотла после ДТП в Массандре

В районе Массандры два автомобиля сгорели после столкновения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости Крым, 04.08.2022

2022-08-04T09:48

2022-08-04T09:48

2022-08-04T09:48

ситуация на дорогах крыма

происшествия

мвд по республике крым

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В районе Массандры два автомобиля сгорели после столкновения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.По данным ведомства, авария произошла около 6 утра в четверг.Уточняется, что автомобили восстановлению не подлежат. Обошлось без жертв и пострадавших.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, во вторник в Севастополе задержали подростка, который сбил патрульного полицейского на мопеде, в результате происшествия правоохранитель получил закрытый перелом голени.

https://crimea.ria.ru/20220802/pyat-chelovek-postradali-v-nochnom-dtp-pod-sudakom-1124031122.html

ялта

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происшествия, мвд по республике крым, ялта