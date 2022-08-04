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Две машины выгорели дотла после ДТП в Массандре - РИА Новости Крым, 04.08.2022
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Две машины выгорели дотла после ДТП в Массандре
Две машины выгорели дотла после ДТП в Массандре - РИА Новости Крым, 04.08.2022
Две машины выгорели дотла после ДТП в Массандре
В районе Массандры два автомобиля сгорели после столкновения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости Крым, 04.08.2022
2022-08-04T09:48
2022-08-04T09:48
ситуация на дорогах крыма
происшествия
мвд по республике крым
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В районе Массандры два автомобиля сгорели после столкновения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.По данным ведомства, авария произошла около 6 утра в четверг.Уточняется, что автомобили восстановлению не подлежат. Обошлось без жертв и пострадавших.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, во вторник в Севастополе задержали подростка, который сбил патрульного полицейского на мопеде, в результате происшествия правоохранитель получил закрытый перелом голени.
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происшествия, мвд по республике крым, ялта
Две машины выгорели дотла после ДТП в Массандре

Два автомобиля сгорели после столкновения в Массандре

09:48 04.08.2022
 
© МВД по Республике КрымВ районе Массандры сгорели два автомобиля
В районе Массандры сгорели два автомобиля
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В районе Массандры два автомобиля сгорели после столкновения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
По данным ведомства, авария произошла около 6 утра в четверг.

"Водитель "Шевроле", двигаясь со стороны Алушты по направлению в Ялту, допустил выезд на полосу встречного движения, не справился с управлением и столкнулся с "Газелью", в результате чего произошло возгорание обоих транспортных средств", — говорится в сообщении.

Уточняется, что автомобили восстановлению не подлежат. Обошлось без жертв и пострадавших.
© МВД по Республике Крым

ДТП произошло в 5.40 утра

В районе Массандры сгорели два автомобиля
1 из 2

ДТП произошло в 5.40 утра

© МВД по Республике Крым
© МВД по Республике Крым

Обошлось без жертв

В районе Массандры сгорели два автомобиля
2 из 2

Обошлось без жертв

© МВД по Республике Крым
1 из 2

ДТП произошло в 5.40 утра

© МВД по Республике Крым
2 из 2

Обошлось без жертв

© МВД по Республике Крым
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, во вторник в Севастополе задержали подростка, который сбил патрульного полицейского на мопеде, в результате происшествия правоохранитель получил закрытый перелом голени.
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