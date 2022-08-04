Две машины выгорели дотла после ДТП в Массандре
Два автомобиля сгорели после столкновения в Массандре
© МВД по Республике КрымВ районе Массандры сгорели два автомобиля
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В районе Массандры два автомобиля сгорели после столкновения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
По данным ведомства, авария произошла около 6 утра в четверг.
"Водитель "Шевроле", двигаясь со стороны Алушты по направлению в Ялту, допустил выезд на полосу встречного движения, не справился с управлением и столкнулся с "Газелью", в результате чего произошло возгорание обоих транспортных средств", — говорится в сообщении.
Уточняется, что автомобили восстановлению не подлежат. Обошлось без жертв и пострадавших.
© МВД по Республике Крым
ДТП произошло в 5.40 утра
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ДТП произошло в 5.40 утра
© МВД по Республике Крым
© МВД по Республике Крым
Обошлось без жертв
2 из 2
Обошлось без жертв
© МВД по Республике Крым
1 из 2
ДТП произошло в 5.40 утра
© МВД по Республике Крым
2 из 2
Обошлось без жертв
© МВД по Республике Крым
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