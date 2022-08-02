https://crimea.ria.ru/20220802/v-sevastopole-pyanyy-podrostok-na-mopede-sbil-sotrudnika-dps-1124041188.html

В Севастополе пьяный подросток на мопеде сбил сотрудника ДПС

В Севастополе пьяный подросток на мопеде сбил сотрудника ДПС - РИА Новости Крым, 02.08.2022

В Севастополе пьяный подросток на мопеде сбил сотрудника ДПС

В Севастополе задержали подростка, который сбил патрульного полицейского на мопеде, в результате происшествия правоохранитель получил закрытый перелом голени... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T17:43

2022-08-02T17:43

2022-08-02T17:46

севастополь

крымский следком

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали подростка, который сбил патрульного полицейского на мопеде, в результате происшествия правоохранитель получил закрытый перелом голени. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю, которое проводит процессуальную проверку инцидента.ДТП произошло около 4 часов утра во вторник, 2 августа, в Ленинском районе Севастополя.Нарушителя оперативно задержали через квартал от места происшествия, им оказался 15-летний подросток. Мопедом он управлял в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего инспектора ДПС госпитализировали с закрытым переломом голени.В настоящее время следователи опрашивают свидетелей и участников инцидента, проводят осмотр места происшествия."В рамках проверки будет дана оценка всем обстоятельствам происшествия, а также обстановке в семье, воспитательному процессу и исполнению родителями своих законных обязанностей", – подчеркнули в ведомстве.Ранее в Симферопольском районе подросток на мопеде пострадал в ДТП.

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https://crimea.ria.ru/20210806/Naperegonki-s-GIBDD-v-Krymu-pyanyy-podrostok-ustroil-pogonyu---video-1119880390.html

севастополь

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севастополь, крымский следком, происшествия