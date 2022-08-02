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В Севастополе пьяный подросток на мопеде сбил сотрудника ДПС - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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В Севастополе пьяный подросток на мопеде сбил сотрудника ДПС
В Севастополе пьяный подросток на мопеде сбил сотрудника ДПС - РИА Новости Крым, 02.08.2022
В Севастополе пьяный подросток на мопеде сбил сотрудника ДПС
В Севастополе задержали подростка, который сбил патрульного полицейского на мопеде, в результате происшествия правоохранитель получил закрытый перелом голени... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T17:43
2022-08-02T17:46
севастополь
крымский следком
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали подростка, который сбил патрульного полицейского на мопеде, в результате происшествия правоохранитель получил закрытый перелом голени. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю, которое проводит процессуальную проверку инцидента.ДТП произошло около 4 часов утра во вторник, 2 августа, в Ленинском районе Севастополя.Нарушителя оперативно задержали через квартал от места происшествия, им оказался 15-летний подросток. Мопедом он управлял в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего инспектора ДПС госпитализировали с закрытым переломом голени.В настоящее время следователи опрашивают свидетелей и участников инцидента, проводят осмотр места происшествия."В рамках проверки будет дана оценка всем обстоятельствам происшествия, а также обстановке в семье, воспитательному процессу и исполнению родителями своих законных обязанностей", – подчеркнули в ведомстве.Ранее в Симферопольском районе подросток на мопеде пострадал в ДТП.
https://crimea.ria.ru/20220731/obizhennyy-voditel-podzheg-sotrudnika-gibdd-i-skrylsya-1124016373.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, крымский следком, происшествия
В Севастополе пьяный подросток на мопеде сбил сотрудника ДПС

В Севастополе пьяный подросток сбил сотрудника ДПС на мопеде, СК начал проверку

17:43 02.08.2022 (обновлено: 17:46 02.08.2022)
 
© Следком КрымаМопед, на котором пьяный подросток сбил инспектора ДПС
Мопед, на котором пьяный подросток сбил инспектора ДПС
© Следком Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали подростка, который сбил патрульного полицейского на мопеде, в результате происшествия правоохранитель получил закрытый перелом голени. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю, которое проводит процессуальную проверку инцидента.
ДТП произошло около 4 часов утра во вторник, 2 августа, в Ленинском районе Севастополя.
"Проводится процессуальная проверка по факту причинения травм инспектору ДПС в результате выполнения им своих должностных обязанностей. Установлено, что наряд ДПС, несший службу по патрулированию территорий, попытался остановить мопед, за рулем которого находился подросток с пассажиром. На законные требования стражей порядка водитель не остановился, сбил по ходу движения сотрудника полиции и попытался скрыться", – говорится в сообщении ведомства.
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Нарушителя оперативно задержали через квартал от места происшествия, им оказался 15-летний подросток. Мопедом он управлял в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего инспектора ДПС госпитализировали с закрытым переломом голени.
В настоящее время следователи опрашивают свидетелей и участников инцидента, проводят осмотр места происшествия.
"В рамках проверки будет дана оценка всем обстоятельствам происшествия, а также обстановке в семье, воспитательному процессу и исполнению родителями своих законных обязанностей", – подчеркнули в ведомстве.
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