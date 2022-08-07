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Российские военные уничтожили 45 тонн боеприпасов из НАТО под Николаевом
Российские военные уничтожили 45 тонн боеприпасов из НАТО под Николаевом - РИА Новости Крым, 07.08.2022
Российские военные уничтожили 45 тонн боеприпасов из НАТО под Николаевом
Российские военные уничтожили в Николаевской области арсенал с 45 тоннами боеприпасов из стран НАТО, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь... РИА Новости Крым, 07.08.2022
2022-08-07T13:37
2022-08-07T13:37
2022-08-07T13:39
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили в Николаевской области арсенал с 45 тоннами боеприпасов из стран НАТО, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Российские силовики вскрыли ударную группировку ВСУ в 10 тысяч человек >>Кроме того, уничтожено пять складов боеприпасов, один из которых был в цеху Свято-Ильинского машиностроительного завода в районе Дачное Донецкой Народной Республики.Всего за сутки поражено: три пункта управления, в том числе батальона 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Очеретино, батальона 109-й бригады территориальной обороны в районе Берестки (ДНР), а также живая сила и военная техника ВСУ в 173 районах, добавил представитель МО РФ.В рамках контрбатарейной борьбы подавлено четыре взвода РСЗО "Град", два взвода орудий "Мста-Б" и взвод орудий "Гиацинт-Б" на огневых позициях в ДНР (Дзержинск, Сухая Балка, Ласточкино и Красногоровка).Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 263 самолета, 145 вертолетов, 1 701 беспилотник, 362 зенитных ракетных комплекса, 4 262 танка и других боевых бронемашин, 789 боевых машин РСЗО, 3 273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4 756 специальных военных автомобилей.
https://crimea.ria.ru/20220807/rossiyskie-voennye-pokazali-zakhvachennoe-u-vsu-inostrannoe-vooruzhenie-1124089880.html
https://crimea.ria.ru/20220807/vsu-obstrelyali-mnogoetazhku-v-alchevske-iz--himars--est-zhertvy-1124089702.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, игорь конашенков
Российские военные уничтожили 45 тонн боеприпасов из НАТО под Николаевом
Военные РФ уничтожили под Николаевом арсенал с 45 тоннами боеприпасов из стран НАТО
13:37 07.08.2022 (обновлено: 13:39 07.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили в Николаевской области арсенал с 45 тоннами боеприпасов из стран НАТО, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Уничтожен арсенал в районе Вознесенска Николаевской области, на котором было складировано 45 тонн боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО", – сказал он на брифинге в воскресенье.
Кроме того, уничтожено пять складов боеприпасов, один из которых был в цеху Свято-Ильинского машиностроительного завода в районе Дачное Донецкой Народной Республики.
Всего за сутки поражено: три пункта управления, в том числе батальона 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Очеретино, батальона 109-й бригады территориальной обороны в районе Берестки (ДНР), а также живая сила и военная техника ВСУ в 173 районах, добавил представитель МО РФ.
В рамках контрбатарейной борьбы подавлено четыре взвода РСЗО "Град", два взвода орудий "Мста-Б" и взвод орудий "Гиацинт-Б" на огневых позициях в ДНР (Дзержинск, Сухая Балка, Ласточкино и Красногоровка).
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 263 самолета, 145 вертолетов, 1 701 беспилотник, 362 зенитных ракетных комплекса, 4 262 танка и других боевых бронемашин, 789 боевых машин РСЗО, 3 273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4 756 специальных военных автомобилей.