https://crimea.ria.ru/20220806/rossiyskie-siloviki-vskryli-udarnuyu-gruppirovku-vsu-v-10-tysyach-chelovek-1124088575.html

Российские силовики вскрыли ударную группировку ВСУ в 10 тысяч человек

Российские силовики вскрыли ударную группировку ВСУ в 10 тысяч человек - РИА Новости Крым, 06.08.2022

Российские силовики вскрыли ударную группировку ВСУ в 10 тысяч человек

Российские подразделения 108 полка ВДВ начали штурм села Благодатное (Комсомольское) к западу от Снигиревки, идет наступление на крупный укрепрайон. Об этом... РИА Новости Крым, 06.08.2022

2022-08-06T22:35

2022-08-06T22:35

2022-08-06T22:36

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Российские подразделения 108 полка ВДВ начали штурм села Благодатное (Комсомольское) к западу от Снигиревки, идет наступление на крупный укрепрайон. Об этом сообщил источник в силовых структурах.На Криворожском направлении уничтожена колонна украинских танков, переброшенная туда днем ранее."Всего в Николаевской и Днепропетровской областях скапливается ударная группировка ВСУ не менее 10 тысяч военнослужащих, собранная со всей страны для наступления на позиции российских войск", - уточняют силовики.Одновременно с этим российские военнослужащие наносят огневые удары на Херсонском направлении, уничтожая подходящие подкрепления боевиков ВСУ. Под Давыдовым Бродом украинские войска так и не смогли продвинуться дальше Андреевки: под огнем ВС РФ оказались все три участка, где ВСУ пытались форсировать реку.В силовых структурах также проинформировали, что в Николаеве в целях недопущения утечек информации объявлен комендантский час.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://crimea.ria.ru/20220806/zamglavy-administratsii-novoy-kakhovki-skonchalsya-ot-poluchennykh-raneniy-1124088124.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине