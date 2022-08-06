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Российские силовики вскрыли ударную группировку ВСУ в 10 тысяч человек
Российские силовики вскрыли ударную группировку ВСУ в 10 тысяч человек - РИА Новости Крым, 06.08.2022
Российские силовики вскрыли ударную группировку ВСУ в 10 тысяч человек
Российские подразделения 108 полка ВДВ начали штурм села Благодатное (Комсомольское) к западу от Снигиревки, идет наступление на крупный укрепрайон. Об этом... РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T22:35
2022-08-06T22:35
2022-08-06T22:36
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Российские подразделения 108 полка ВДВ начали штурм села Благодатное (Комсомольское) к западу от Снигиревки, идет наступление на крупный укрепрайон. Об этом сообщил источник в силовых структурах.На Криворожском направлении уничтожена колонна украинских танков, переброшенная туда днем ранее."Всего в Николаевской и Днепропетровской областях скапливается ударная группировка ВСУ не менее 10 тысяч военнослужащих, собранная со всей страны для наступления на позиции российских войск", - уточняют силовики.Одновременно с этим российские военнослужащие наносят огневые удары на Херсонском направлении, уничтожая подходящие подкрепления боевиков ВСУ. Под Давыдовым Бродом украинские войска так и не смогли продвинуться дальше Андреевки: под огнем ВС РФ оказались все три участка, где ВСУ пытались форсировать реку.В силовых структурах также проинформировали, что в Николаеве в целях недопущения утечек информации объявлен комендантский час.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://crimea.ria.ru/20220806/zamglavy-administratsii-novoy-kakhovki-skonchalsya-ot-poluchennykh-raneniy-1124088124.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Российские силовики вскрыли ударную группировку ВСУ в 10 тысяч человек
Силовики рассказали о ситуации на Николаевско-Криворожском направлении
22:35 06.08.2022 (обновлено: 22:36 06.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Российские подразделения 108 полка ВДВ начали штурм села Благодатное (Комсомольское) к западу от Снигиревки, идет наступление на крупный укрепрайон. Об этом сообщил источник в силовых структурах.
"Российские войска ведут наступление на мощный укрепрайон ВСУ близ Партизанского, откуда открывается путь на Николаев и трассу к аэропорту Кульбакино", - сообщил он.
На Криворожском направлении уничтожена колонна украинских танков, переброшенная туда днем ранее.
"Всего в Николаевской и Днепропетровской областях скапливается ударная группировка ВСУ не менее 10 тысяч военнослужащих, собранная со всей страны для наступления на позиции российских войск", - уточняют силовики.
Российские беспилотники и агентурная сеть работают над вычислением точек дислокации РСЗО HIMARS, целью которых является вывод из строя станций РЭБ, зенитно-ракетных пусковых установок, а также дальнейшие удары по местам базирования российской авиации в Херсонской области и Крыму.
Одновременно с этим российские военнослужащие наносят огневые удары на Херсонском направлении, уничтожая подходящие подкрепления боевиков ВСУ. Под Давыдовым Бродом украинские войска так и не смогли продвинуться дальше Андреевки: под огнем ВС РФ оказались все три участка, где ВСУ пытались форсировать реку.
В силовых структурах также проинформировали, что в Николаеве в целях недопущения утечек информации объявлен комендантский час.
"У местных жителей, уличенных по наводкам от "лояльных горожан" в симпатиях к России, проходят обыски. На блокпостах уделяют по полчаса на анализ информации и кэша мобильных устройств, проверяя телефоны на наличие переписок с российскими аккаунтами", - заключил источник.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.