https://crimea.ria.ru/20220806/pranker-leksus-otvetil-na-obvineniya-v-finansirovanii-iz-kremlya-1124076725.html

Пранкер Лексус ответил на обвинения в финансировании из Кремля

Пранкер Лексус ответил на обвинения в финансировании из Кремля - РИА Новости Крым, 06.08.2022

Пранкер Лексус ответил на обвинения в финансировании из Кремля

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) ответил на обвинения некоторых российских оппозиционных политиков в том, что он и его партнер Владимир Кузнецов (Вован)... РИА Новости Крым, 06.08.2022

2022-08-06T03:02

2022-08-06T03:02

2022-08-06T03:02

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Пранкер Алексей Столяров (Лексус) ответил на обвинения некоторых российских оппозиционных политиков в том, что он и его партнер Владимир Кузнецов (Вован) находятся на финансовом содержании Кремля.Лексус отметил, что обвинения в финансировании российских пранкеров следовало бы адресовать Западу, а не Москве."Многие годы наш основной заработок был за счет, как сейчас можно говорить, резидентов недружественных стран. YouTube же присылал нам какие-то деньги в рамках монетизации. Так что нас с таким же успехом можно обвинить, что мы ведем свою деятельность на деньги Запада. Многие СМИ на Западе тоже публиковали наши видео, и это все размещалось там. Поэтому пусть обвиняют Запад, а не Кремль", – пояснил он.В марте этого года руководство видеохостинга YouTube заблокировало канал Вована и Лексуса по требованию министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Незадолго до этого глава британского оборонного ведомства стал объектом розыгрыша российских пранкеров. Они позвонили Уоллесу по видеосвязи от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по поводу поставок вооружения Киеву и отправки на Украину британских добровольцев."Когда мы выложили видео, Уоллес написал письмо президенту YuoTube с требованием заблокировать наш канал, потому что мы "угрожаем национальной безопасности Великобритании". YuoTube сопротивлялся, но через два дня все же заблокировал нас. Это первый случай, когда министр какой-то страны просит заблокировать канал на YuoTube", – рассказал Столяров.

https://crimea.ria.ru/20220805/leksus-rasskazal-o-pranke-s-zelenskim-pytalis-prizvat-ego-v-armiyu-1124074148.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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