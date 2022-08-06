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Пранкер Лексус ответил на обвинения в финансировании из Кремля - РИА Новости Крым, 06.08.2022
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Пранкер Лексус ответил на обвинения в финансировании из Кремля
Пранкер Лексус ответил на обвинения в финансировании из Кремля - РИА Новости Крым, 06.08.2022
Пранкер Лексус ответил на обвинения в финансировании из Кремля
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) ответил на обвинения некоторых российских оппозиционных политиков в том, что он и его партнер Владимир Кузнецов (Вован)... РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T03:02
2022-08-06T03:02
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Пранкер Алексей Столяров (Лексус) ответил на обвинения некоторых российских оппозиционных политиков в том, что он и его партнер Владимир Кузнецов (Вован) находятся на финансовом содержании Кремля.Лексус отметил, что обвинения в финансировании российских пранкеров следовало бы адресовать Западу, а не Москве."Многие годы наш основной заработок был за счет, как сейчас можно говорить, резидентов недружественных стран. YouTube же присылал нам какие-то деньги в рамках монетизации. Так что нас с таким же успехом можно обвинить, что мы ведем свою деятельность на деньги Запада. Многие СМИ на Западе тоже публиковали наши видео, и это все размещалось там. Поэтому пусть обвиняют Запад, а не Кремль", – пояснил он.В марте этого года руководство видеохостинга YouTube заблокировало канал Вована и Лексуса по требованию министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Незадолго до этого глава британского оборонного ведомства стал объектом розыгрыша российских пранкеров. Они позвонили Уоллесу по видеосвязи от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по поводу поставок вооружения Киеву и отправки на Украину британских добровольцев."Когда мы выложили видео, Уоллес написал письмо президенту YuoTube с требованием заблокировать наш канал, потому что мы "угрожаем национальной безопасности Великобритании". YuoTube сопротивлялся, но через два дня все же заблокировал нас. Это первый случай, когда министр какой-то страны просит заблокировать канал на YuoTube", – рассказал Столяров.
https://crimea.ria.ru/20220805/leksus-rasskazal-o-pranke-s-zelenskim-pytalis-prizvat-ego-v-armiyu-1124074148.html
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общество, в мире
Пранкер Лексус ответил на обвинения в финансировании из Кремля

Пранкер Лексус: если бы нас финансировал Кремль, наша деятельность была бы ярче и громче

03:02 06.08.2022
 
© РИА Новости КрымПранкер Алексей Столяров (Лексус)
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Пранкер Алексей Столяров (Лексус) ответил на обвинения некоторых российских оппозиционных политиков в том, что он и его партнер Владимир Кузнецов (Вован) находятся на финансовом содержании Кремля.
"Для нас самое главное – наши слушатели, а то, что нас там кто-то обвиняет в том, что мы на содержании Кремля… Ну, мы можем сказать, что они находятся на содержании Госдепа США или ЦРУ. Если у них есть какие-то чеки или другие доказательства, что нас Кремль содержит, я бы с удовольствием на это посмотрел. Если бы мы были на содержании Кремля, наша деятельность развернулась бы куда ярче и громче", – сказал Столяров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Лексус отметил, что обвинения в финансировании российских пранкеров следовало бы адресовать Западу, а не Москве.
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
Вчера, 12:39Радио "Спутник в Крыму"
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"Многие годы наш основной заработок был за счет, как сейчас можно говорить, резидентов недружественных стран. YouTube же присылал нам какие-то деньги в рамках монетизации. Так что нас с таким же успехом можно обвинить, что мы ведем свою деятельность на деньги Запада. Многие СМИ на Западе тоже публиковали наши видео, и это все размещалось там. Поэтому пусть обвиняют Запад, а не Кремль", – пояснил он.
В марте этого года руководство видеохостинга YouTube заблокировало канал Вована и Лексуса по требованию министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Незадолго до этого глава британского оборонного ведомства стал объектом розыгрыша российских пранкеров. Они позвонили Уоллесу по видеосвязи от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по поводу поставок вооружения Киеву и отправки на Украину британских добровольцев.
"Когда мы выложили видео, Уоллес написал письмо президенту YuoTube с требованием заблокировать наш канал, потому что мы "угрожаем национальной безопасности Великобритании". YuoTube сопротивлялся, но через два дня все же заблокировал нас. Это первый случай, когда министр какой-то страны просит заблокировать канал на YuoTube", – рассказал Столяров.
 
Радио "Спутник в Крыму"ОбществоВ мире
 
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