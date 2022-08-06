Рейтинг@Mail.ru
Почему летом опасно пить пиво - РИА Новости Крым, 06.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220806/pochemu-letom-opasno-pit-pivo-1124079992.html
Почему летом опасно пить пиво
Почему летом опасно пить пиво - РИА Новости Крым, 06.08.2022
Почему летом опасно пить пиво
Бутылка пива эквивалента 50 граммам водки, особенно опасен напиток летом из-за мочегонного эффекта. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на гастроэнтеролога Владимира РИА Новости Крым, 06.08.2022
2022-08-06T08:02
2022-08-06T08:02
здоровье
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/07/1119884639_0:169:3020:1868_1920x0_80_0_0_884e53b24aec115c40589edb7392a8ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Бутылка пива эквивалента 50 граммам водки, особенно опасен напиток летом из-за мочегонного эффекта. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на гастроэнтеролога Владимира Неронова.По его словам, мочегонный эффект пенного напитка провоцирует обезвоживание. Кроме того, влага теряется еще и из-за повышенного потоотделения, которое также провоцирует употребление пива.Особенно опасно оно для людей с желудочными заболеваниями, поскольку раздражает верхние отделы пищеварительного тракта. При этом здоровые люди могут себе позволить пол-литра качественного солодового напитка за один прием.Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Республики Крым Марина Шоренко объяснила, почему вредно пиво: в составе напитка – этанол, ацетальдегид и различные консерванты и красители, которые разрушают органы и системы организма.
https://crimea.ria.ru/20220418/ostorozhno--vino-komu-i-kogda-stoit-otkazatsya-ot-napitka-1122975692.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/07/1119884639_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_c8e8438572b104b01615d29685adfccb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, совет эксперта
Почему летом опасно пить пиво

Гастроэнтеролог Неронов объяснил "летнюю" опасность пива

08:02 06.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФестиваль в Казани
Фестиваль в Казани - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Бутылка пива эквивалента 50 граммам водки, особенно опасен напиток летом из-за мочегонного эффекта. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на гастроэнтеролога Владимира Неронова.
По его словам, мочегонный эффект пенного напитка провоцирует обезвоживание. Кроме того, влага теряется еще и из-за повышенного потоотделения, которое также провоцирует употребление пива.
Особенно опасно оно для людей с желудочными заболеваниями, поскольку раздражает верхние отделы пищеварительного тракта. При этом здоровые люди могут себе позволить пол-литра качественного солодового напитка за один прием.
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Республики Крым Марина Шоренко объяснила, почему вредно пиво: в составе напитка – этанол, ацетальдегид и различные консерванты и красители, которые разрушают органы и системы организма.
Бокал в руке - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 21:31
Осторожно – вино: кому и когда стоит отказаться от напитка
 
ЗдоровьеСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:35Керчанка задержана за осквернение Вечного огня – возбуждено дело
10:14Как выглядит провалившаяся дорога на Ай-Петри
09:31В Запорожье ночью прогремели сильные взрывы
09:27Железнодорожный трафик в Крыму уже превысил показатель прошлого года
08:59Какие привычки портят красоту и вызывают раннее старение
08:27Запасы воды в Крыму значительно превысили прошлогодний показатель
08:02Почему летом опасно пить пиво
03:02Пранкер Лексус ответил на обвинения в финансировании из Кремля
00:01В Крыму опять дожди: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 6 августа
22:04Главные события и комментарии дня: 5 августа
21:57Как пережить расставание – советы психолога
21:36Факельное возгорание водорода: подробности ударов по Запорожской АЭС
21:33В России будут отпугивать птиц от самолетов с помощью новых технологий
21:06Перчатки, отмычки и маскировка: в Крыму задержали матерых взломщиков
20:41"Игла" и взрывчатка: в Херсонской и Запорожской областях нашли тайники
20:30Газ в рублях: итоги переговоров Путина и Эрдогана
20:18Макрон – ребенок, Столтенберг – шаблон секретаря: Лексус о жертвах пранка
20:07Трое погибших: украинский снаряд попал в автобус в Донецке
20:01Латвия и Болгария остановили выдачу виз россиянам
Лента новостейМолния