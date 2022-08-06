https://crimea.ria.ru/20220806/pochemu-letom-opasno-pit-pivo-1124079992.html

Почему летом опасно пить пиво

Почему летом опасно пить пиво - РИА Новости Крым, 06.08.2022

Почему летом опасно пить пиво

Бутылка пива эквивалента 50 граммам водки, особенно опасен напиток летом из-за мочегонного эффекта. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на гастроэнтеролога Владимира РИА Новости Крым, 06.08.2022

2022-08-06T08:02

2022-08-06T08:02

2022-08-06T08:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Бутылка пива эквивалента 50 граммам водки, особенно опасен напиток летом из-за мочегонного эффекта. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на гастроэнтеролога Владимира Неронова.По его словам, мочегонный эффект пенного напитка провоцирует обезвоживание. Кроме того, влага теряется еще и из-за повышенного потоотделения, которое также провоцирует употребление пива.Особенно опасно оно для людей с желудочными заболеваниями, поскольку раздражает верхние отделы пищеварительного тракта. При этом здоровые люди могут себе позволить пол-литра качественного солодового напитка за один прием.Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Республики Крым Марина Шоренко объяснила, почему вредно пиво: в составе напитка – этанол, ацетальдегид и различные консерванты и красители, которые разрушают органы и системы организма.

https://crimea.ria.ru/20220418/ostorozhno--vino-komu-i-kogda-stoit-otkazatsya-ot-napitka-1122975692.html

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здоровье, совет эксперта