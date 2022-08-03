https://crimea.ria.ru/20220803/kak-pivo-razrushaet-organizm---narkolog-1124049136.html

Как пиво разрушает организм - нарколог

Как пиво разрушает организм - нарколог - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Как пиво разрушает организм - нарколог

В составе пивных напитков содержатся опасные токсины и примеси, которые поражают внутренние органы человека при регулярном употреблении. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T21:55

2022-08-03T21:55

2022-08-03T21:55

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В составе пивных напитков содержатся опасные токсины и примеси, которые поражают внутренние органы человека при регулярном употреблении. Об этом со ссылкой на главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Республики Крым Марину Шоренко сообщает пресс-служба ведомства.По словам Шоренко, несмотря на слабую концентрацию алкоголя хмельные напитки значительно вредят организму. В составе пива – этанол, ацетальдегид и различные консерванты и красители, которые разрушают органы и системы организма.В первую очередь, отметила специалист, страдает сердечно-сосудистая система. Нарушения в ее работе приводят к развитию алкогольной кардиомиопатии – поражению сердечной мышцы под влиянием токсичных продуктов метаболизма алкоголя.Кроме того, пиво влияет на эндокринную систему мужчин и женщин, "корректируя" гормональный фон. Из-за этого возникает избыточный вес, половая дисфункция и нарушения репродуктивной функции.Также хмельной напиток воздействует на почки и мочевыделительную систему, в результате чего из организма вымываются важнейшие микроэлементы, в том числе калий, кальций, магний.Нарколог подчеркнула, что содержащийся в пиве этанол негативно сказывается и на работе желудочно-кишечного тракта, и на мозговой деятельности человека, что приводит к тяжелым последствиям для физического и психического здоровья человека.Опасным является и безалкогольное пиво, которое со временем может "проложить путь" к более крепким напиткам и регулярному их употреблению, подвела итог ШоренкоРанее мифы о пользе пива в небольших количествах развеял врач-диетолог Сергей Обложко.

https://crimea.ria.ru/20220626/detoks-posle-alkogolya-vrach-predupredila-ob-opasnosti-1123650865.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, общество