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Как пиво разрушает организм - нарколог - РИА Новости Крым, 03.08.2022
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Как пиво разрушает организм - нарколог
Как пиво разрушает организм - нарколог - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Как пиво разрушает организм - нарколог
В составе пивных напитков содержатся опасные токсины и примеси, которые поражают внутренние органы человека при регулярном употреблении. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T21:55
2022-08-03T21:55
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В составе пивных напитков содержатся опасные токсины и примеси, которые поражают внутренние органы человека при регулярном употреблении. Об этом со ссылкой на главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Республики Крым Марину Шоренко сообщает пресс-служба ведомства.По словам Шоренко, несмотря на слабую концентрацию алкоголя хмельные напитки значительно вредят организму. В составе пива – этанол, ацетальдегид и различные консерванты и красители, которые разрушают органы и системы организма.В первую очередь, отметила специалист, страдает сердечно-сосудистая система. Нарушения в ее работе приводят к развитию алкогольной кардиомиопатии – поражению сердечной мышцы под влиянием токсичных продуктов метаболизма алкоголя.Кроме того, пиво влияет на эндокринную систему мужчин и женщин, "корректируя" гормональный фон. Из-за этого возникает избыточный вес, половая дисфункция и нарушения репродуктивной функции.Также хмельной напиток воздействует на почки и мочевыделительную систему, в результате чего из организма вымываются важнейшие микроэлементы, в том числе калий, кальций, магний.Нарколог подчеркнула, что содержащийся в пиве этанол негативно сказывается и на работе желудочно-кишечного тракта, и на мозговой деятельности человека, что приводит к тяжелым последствиям для физического и психического здоровья человека.Опасным является и безалкогольное пиво, которое со временем может "проложить путь" к более крепким напиткам и регулярному их употреблению, подвела итог ШоренкоРанее мифы о пользе пива в небольших количествах развеял врач-диетолог Сергей Обложко.
https://crimea.ria.ru/20220626/detoks-posle-alkogolya-vrach-predupredila-ob-opasnosti-1123650865.html
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4.7
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здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, общество
Как пиво разрушает организм - нарколог

Нарколог Шоренко: кардиомиопатией страдает около 50% пациентов с алкогольной зависимостью

21:55 03.08.2022
 
© Фото: pixabay.comБоль
Боль
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В составе пивных напитков содержатся опасные токсины и примеси, которые поражают внутренние органы человека при регулярном употреблении. Об этом со ссылкой на главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Республики Крым Марину Шоренко сообщает пресс-служба ведомства.
По словам Шоренко, несмотря на слабую концентрацию алкоголя хмельные напитки значительно вредят организму. В составе пива – этанол, ацетальдегид и различные консерванты и красители, которые разрушают органы и системы организма.
В первую очередь, отметила специалист, страдает сердечно-сосудистая система. Нарушения в ее работе приводят к развитию алкогольной кардиомиопатии – поражению сердечной мышцы под влиянием токсичных продуктов метаболизма алкоголя.

"Алкогольной кардиомиопатией страдают около половины пациентов, имеющих алкогольную зависимость. Данное состояние приводит к необратимым изменениям органа и нередко становится одной из причин летальных исходов", – предупредила Шоренко.

Кроме того, пиво влияет на эндокринную систему мужчин и женщин, "корректируя" гормональный фон. Из-за этого возникает избыточный вес, половая дисфункция и нарушения репродуктивной функции.
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Также хмельной напиток воздействует на почки и мочевыделительную систему, в результате чего из организма вымываются важнейшие микроэлементы, в том числе калий, кальций, магний.
Нарколог подчеркнула, что содержащийся в пиве этанол негативно сказывается и на работе желудочно-кишечного тракта, и на мозговой деятельности человека, что приводит к тяжелым последствиям для физического и психического здоровья человека.
Опасным является и безалкогольное пиво, которое со временем может "проложить путь" к более крепким напиткам и регулярному их употреблению, подвела итог Шоренко
Ранее мифы о пользе пива в небольших количествах развеял врач-диетолог Сергей Обложко.
 
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22:05Главные события и комментарии дня: 3 августа
21:55Как пиво разрушает организм - нарколог
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