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В Севастополе водитель троллейбуса унизил ребенка-инвалида, идет проверка - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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В Севастополе водитель троллейбуса унизил ребенка-инвалида, идет проверка
В Севастополе водитель троллейбуса унизил ребенка-инвалида, идет проверка - РИА Новости Крым, 05.08.2022
В Севастополе водитель троллейбуса унизил ребенка-инвалида, идет проверка
В Севастополе проверяют опубликованные в СМИ сведения о грубом обращении водителя троллейбуса с ребенком-инвалидом и нарушении его прав. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T11:41
2022-08-05T11:41
севастополь
прокуратура города севастополя
крымский следком
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе проверяют опубликованные в СМИ сведения о грубом обращении водителя троллейбуса с ребенком-инвалидом и нарушении его прав. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского следкома и прокуратуры города.Накануне в местных СМИ появилась информация о том, что водитель троллейбуса № 1 неоднократно унизил ребенка-инвалида при его посадке в общественный транспорт и высадке после поездки.Как рассказала журналистам сопровождавшая ребенка женщина, сначала водитель не проявил инициативу, чтобы опустить пандус – об этом его пришлось просить, а потом, высаживая маломобильного пассажира, остановил троллейбус так, что при открытии дверей пандус уперся в столб, заблокировав инвалида в коляске между салоном и улицей. Водитель при этом словесно издевался, наблюдая происходящее, утверждала свидетельница.В СК по Крыму и Севастополю, а также в прокуратуре города сообщили о начале проверки сведений об инциденте, опубликованных в СМИ.Руководитель ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил следственному районному отделу города "оперативно подключиться к выяснению обстоятельств данного инцидента с целью защиты и восстановления нарушенных прав несовершеннолетнего с ограниченными возможностями и его законного представителя".Ранее в Крыму взяли под стражу обвиняемую в смерти ребенка-инвалида няню.
https://crimea.ria.ru/20220126/voditel-avtobusa-vysadil-rebenka-na-moroz-sk-kryma-nachal-proverku-1122164471.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, прокуратура города севастополя, крымский следком
В Севастополе водитель троллейбуса унизил ребенка-инвалида, идет проверка

Водитель троллейбуса в Севастополе унижал ребенка инвалида, СК начал проверку инцидента

11:41 05.08.2022
 
© Фото: pixabay.comИнвалид
Инвалид
© Фото: pixabay.com
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе проверяют опубликованные в СМИ сведения о грубом обращении водителя троллейбуса с ребенком-инвалидом и нарушении его прав. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского следкома и прокуратуры города.
Накануне в местных СМИ появилась информация о том, что водитель троллейбуса № 1 неоднократно унизил ребенка-инвалида при его посадке в общественный транспорт и высадке после поездки.
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26 января, 11:54
Водитель автобуса высадил ребенка на мороз: СК Крыма начал проверку
Как рассказала журналистам сопровождавшая ребенка женщина, сначала водитель не проявил инициативу, чтобы опустить пандус – об этом его пришлось просить, а потом, высаживая маломобильного пассажира, остановил троллейбус так, что при открытии дверей пандус уперся в столб, заблокировав инвалида в коляске между салоном и улицей. Водитель при этом словесно издевался, наблюдая происходящее, утверждала свидетельница.
В СК по Крыму и Севастополю, а также в прокуратуре города сообщили о начале проверки сведений об инциденте, опубликованных в СМИ.
"В ходе проверки прокуратурой будут установлены обстоятельства происшествия, дана оценка соблюдению сотрудником ГУПС "Севэлектроавтотранс" законодательства о социальной защите инвалидов", – рассказали в прокуратуре.
Руководитель ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил следственному районному отделу города "оперативно подключиться к выяснению обстоятельств данного инцидента с целью защиты и восстановления нарушенных прав несовершеннолетнего с ограниченными возможностями и его законного представителя".
Ранее в Крыму взяли под стражу обвиняемую в смерти ребенка-инвалида няню.
 
СевастопольПрокуратура города СевастополяКрымский Следком
 
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