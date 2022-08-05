https://crimea.ria.ru/20220805/v-sevastopole-voditel-trolleybusa-unizil-rebenka-invalida-idet-proverka-1124073344.html
В Севастополе водитель троллейбуса унизил ребенка-инвалида, идет проверка
В Севастополе водитель троллейбуса унизил ребенка-инвалида, идет проверка - РИА Новости Крым, 05.08.2022
В Севастополе водитель троллейбуса унизил ребенка-инвалида, идет проверка
В Севастополе проверяют опубликованные в СМИ сведения о грубом обращении водителя троллейбуса с ребенком-инвалидом и нарушении его прав. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T11:41
2022-08-05T11:41
2022-08-05T11:41
севастополь
прокуратура города севастополя
крымский следком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/1a/1118988521_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_c0f4eca872142e341d8af24aa1d5faa6.jpg.webp
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе проверяют опубликованные в СМИ сведения о грубом обращении водителя троллейбуса с ребенком-инвалидом и нарушении его прав. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского следкома и прокуратуры города.Накануне в местных СМИ появилась информация о том, что водитель троллейбуса № 1 неоднократно унизил ребенка-инвалида при его посадке в общественный транспорт и высадке после поездки.Как рассказала журналистам сопровождавшая ребенка женщина, сначала водитель не проявил инициативу, чтобы опустить пандус – об этом его пришлось просить, а потом, высаживая маломобильного пассажира, остановил троллейбус так, что при открытии дверей пандус уперся в столб, заблокировав инвалида в коляске между салоном и улицей. Водитель при этом словесно издевался, наблюдая происходящее, утверждала свидетельница.В СК по Крыму и Севастополю, а также в прокуратуре города сообщили о начале проверки сведений об инциденте, опубликованных в СМИ.Руководитель ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил следственному районному отделу города "оперативно подключиться к выяснению обстоятельств данного инцидента с целью защиты и восстановления нарушенных прав несовершеннолетнего с ограниченными возможностями и его законного представителя".Ранее в Крыму взяли под стражу обвиняемую в смерти ребенка-инвалида няню.
https://crimea.ria.ru/20220126/voditel-avtobusa-vysadil-rebenka-na-moroz-sk-kryma-nachal-proverku-1122164471.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/1a/1118988521_120:0:840:540_1920x0_80_0_0_83a7d8de9b99a552f286095b6579907f.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, прокуратура города севастополя, крымский следком
В Севастополе водитель троллейбуса унизил ребенка-инвалида, идет проверка
Водитель троллейбуса в Севастополе унижал ребенка инвалида, СК начал проверку инцидента
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе проверяют опубликованные в СМИ сведения о грубом обращении водителя троллейбуса с ребенком-инвалидом и нарушении его прав. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского следкома и прокуратуры города.
Накануне в местных СМИ появилась информация о том, что водитель троллейбуса № 1 неоднократно унизил ребенка-инвалида при его посадке в общественный транспорт и высадке после поездки.
Как рассказала журналистам сопровождавшая ребенка женщина, сначала водитель не проявил инициативу, чтобы опустить пандус – об этом его пришлось просить, а потом, высаживая маломобильного пассажира, остановил троллейбус так, что при открытии дверей пандус уперся в столб, заблокировав инвалида в коляске между салоном и улицей. Водитель при этом словесно издевался, наблюдая происходящее, утверждала свидетельница.
В СК по Крыму и Севастополю, а также в прокуратуре города сообщили о начале проверки сведений об инциденте, опубликованных в СМИ.
"В ходе проверки прокуратурой будут установлены обстоятельства происшествия, дана оценка соблюдению сотрудником ГУПС "Севэлектроавтотранс" законодательства о социальной защите инвалидов", – рассказали в прокуратуре.
Руководитель ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил следственному районному отделу города "оперативно подключиться к выяснению обстоятельств данного инцидента с целью защиты и восстановления нарушенных прав несовершеннолетнего с ограниченными возможностями и его законного представителя".