https://crimea.ria.ru/20220805/v-sevastopole-voditel-trolleybusa-unizil-rebenka-invalida-idet-proverka-1124073344.html

В Севастополе водитель троллейбуса унизил ребенка-инвалида, идет проверка

В Севастополе водитель троллейбуса унизил ребенка-инвалида, идет проверка - РИА Новости Крым, 05.08.2022

В Севастополе водитель троллейбуса унизил ребенка-инвалида, идет проверка

В Севастополе проверяют опубликованные в СМИ сведения о грубом обращении водителя троллейбуса с ребенком-инвалидом и нарушении его прав. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T11:41

2022-08-05T11:41

2022-08-05T11:41

севастополь

прокуратура города севастополя

крымский следком

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/1a/1118988521_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_c0f4eca872142e341d8af24aa1d5faa6.jpg.webp

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе проверяют опубликованные в СМИ сведения о грубом обращении водителя троллейбуса с ребенком-инвалидом и нарушении его прав. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского следкома и прокуратуры города.Накануне в местных СМИ появилась информация о том, что водитель троллейбуса № 1 неоднократно унизил ребенка-инвалида при его посадке в общественный транспорт и высадке после поездки.Как рассказала журналистам сопровождавшая ребенка женщина, сначала водитель не проявил инициативу, чтобы опустить пандус – об этом его пришлось просить, а потом, высаживая маломобильного пассажира, остановил троллейбус так, что при открытии дверей пандус уперся в столб, заблокировав инвалида в коляске между салоном и улицей. Водитель при этом словесно издевался, наблюдая происходящее, утверждала свидетельница.В СК по Крыму и Севастополю, а также в прокуратуре города сообщили о начале проверки сведений об инциденте, опубликованных в СМИ.Руководитель ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил следственному районному отделу города "оперативно подключиться к выяснению обстоятельств данного инцидента с целью защиты и восстановления нарушенных прав несовершеннолетнего с ограниченными возможностями и его законного представителя".Ранее в Крыму взяли под стражу обвиняемую в смерти ребенка-инвалида няню.

https://crimea.ria.ru/20220126/voditel-avtobusa-vysadil-rebenka-na-moroz-sk-kryma-nachal-proverku-1122164471.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, крымский следком