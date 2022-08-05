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Сможет ли Эрдоган остаться президентом после выборов 2023 года – мнение - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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Сможет ли Эрдоган остаться президентом после выборов 2023 года – мнение
Сможет ли Эрдоган остаться президентом после выборов 2023 года – мнение - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Сможет ли Эрдоган остаться президентом после выборов 2023 года – мнение
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рискует проиграть президентские выборы в следующем году, если оппозиции удастся объединиться и выставить ему в противовес... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T03:30
2022-08-05T03:30
реджеп тайип эрдоган
турция
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рискует проиграть президентские выборы в следующем году, если оппозиции удастся объединиться и выставить ему в противовес единого кандидата, считает директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий.По словам Бедрицкого, на данный момент победа Эрдогана на выборах представляется далеко не очевидной, поскольку в стране наблюдаются экономические проблемы, девальвация национальной валюты практически в три раза за последние полтора года, гиперинфляция, рост цен и социальное недовольство."От исхода этих выборов будет зависеть очень многое. Если говорить о турецкой оппозиции, большинство ее представителей придерживается прозападной политики. И смена вектора может очень сильно повлиять на отношения Турции с Россией и на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе в целом. Но говорить, что для Эрдогана все кончено, я бы не стал. Он все-таки умный, хитрый и изворотливый политик, с хорошей политической "чуйкой", – заключил политолог.
https://crimea.ria.ru/20220727/politolog-obyasnil-smysl-slov-erdogana-o-putine-i-zapadnykh-politikakh-1123966149.html
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реджеп тайип эрдоган, турция, политика
Сможет ли Эрдоган остаться президентом после выборов 2023 года – мнение

Политолог Бедрицкий оценил шансы Эрдогана победить на выборах президента Турции 2023 года

03:30 05.08.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рискует проиграть президентские выборы в следующем году, если оппозиции удастся объединиться и выставить ему в противовес единого кандидата, считает директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий.
"Если оппозиция сможет выставить единого кандидата, каким может стать Кемаль Кылычдароглу (лидер крупнейшей оппозиционной левоцентристской Народно-республиканской партии Турции – ред.), тогда будет второй тур и Эрдогану будет очень тяжело. Если оппозиция все-таки не сумеет объединиться и пойдет разрозненно, а там, помимо Эрдогана еще шесть кандидатов, то вероятнее всего, все это закончится пшиком", – сказал эксперт на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
По словам Бедрицкого, на данный момент победа Эрдогана на выборах представляется далеко не очевидной, поскольку в стране наблюдаются экономические проблемы, девальвация национальной валюты практически в три раза за последние полтора года, гиперинфляция, рост цен и социальное недовольство.
"От исхода этих выборов будет зависеть очень многое. Если говорить о турецкой оппозиции, большинство ее представителей придерживается прозападной политики. И смена вектора может очень сильно повлиять на отношения Турции с Россией и на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе в целом. Но говорить, что для Эрдогана все кончено, я бы не стал. Он все-таки умный, хитрый и изворотливый политик, с хорошей политической "чуйкой", – заключил политолог.
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