https://crimea.ria.ru/20220805/smozhet-li-erdogan-ostatsya-prezidentom-posle-vyborov-2023-goda--mnenie-1124066109.html

Сможет ли Эрдоган остаться президентом после выборов 2023 года – мнение

Сможет ли Эрдоган остаться президентом после выборов 2023 года – мнение - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Сможет ли Эрдоган остаться президентом после выборов 2023 года – мнение

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рискует проиграть президентские выборы в следующем году, если оппозиции удастся объединиться и выставить ему в противовес... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T03:30

2022-08-05T03:30

2022-08-05T03:30

реджеп тайип эрдоган

турция

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рискует проиграть президентские выборы в следующем году, если оппозиции удастся объединиться и выставить ему в противовес единого кандидата, считает директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий.По словам Бедрицкого, на данный момент победа Эрдогана на выборах представляется далеко не очевидной, поскольку в стране наблюдаются экономические проблемы, девальвация национальной валюты практически в три раза за последние полтора года, гиперинфляция, рост цен и социальное недовольство."От исхода этих выборов будет зависеть очень многое. Если говорить о турецкой оппозиции, большинство ее представителей придерживается прозападной политики. И смена вектора может очень сильно повлиять на отношения Турции с Россией и на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе в целом. Но говорить, что для Эрдогана все кончено, я бы не стал. Он все-таки умный, хитрый и изворотливый политик, с хорошей политической "чуйкой", – заключил политолог.

https://crimea.ria.ru/20220727/politolog-obyasnil-smysl-slov-erdogana-o-putine-i-zapadnykh-politikakh-1123966149.html

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реджеп тайип эрдоган, турция, политика