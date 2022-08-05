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Сколько туристов едет по Крымскому мосту и насколько это безопасно - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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Сколько туристов едет по Крымскому мосту и насколько это безопасно
Сколько туристов едет по Крымскому мосту и насколько это безопасно - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Сколько туристов едет по Крымскому мосту и насколько это безопасно
Почти полтора миллиона туристов с начала года прибыли в Крым железнодорожным транспортом, при этом меры безопасности в транспортном коридоре "Север-Юг", в том... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T14:00
2022-08-05T14:00
транспорт
крым
туризм в крыму
железные дороги крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Почти полтора миллиона туристов с начала года прибыли в Крым железнодорожным транспортом, при этом меры безопасности в транспортном коридоре "Север-Юг", в том числе на Крымском мосту, усилены. Об сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин на встрече с премьером Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба кабмина."За шесть месяцев уже перевезено в направлении Крыма 1,4 миллиона пассажиров, что на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Летом планируем перевезти более 2,5 миллиона пассажиров", - поделился планами глава профильного ведомства.Всего в этом году планируется перевезти около 4 млн человек. Для этого организованы также смешанные железнодорожно-автобусные маршруты: туристы едут поездами до станции Керчь, а дальше автобусами на Южный берег Крыма, то есть до Ялты и Алушты. По словам Дружинина, безопасность маршрутов обеспечивает ведомственная охрана железнодорожного транспорта.Дружинин напомнил о том, что в направлении Крыма работают два перевозчика - "Гранд Сервис Экспресс" и дочерняя компания РЖД – Федеральная пассажирская компания."Что касается крымских железных дорог по грузовому движению. Считаем, что особенно в межсезонный период перевод грузов для нужд Крыма на железную дорогу поможет снизить нагрузку на автодорожную сеть. Это позволит людям на машинах более комфортно добираться до мест отдыха. Будем работать над модернизацией действующей инфраструктуры, что позволит увеличить объемы перевозок именно с использованием крымской железной дороги", - заключил глава агентства.Ранее компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" привела июльскую статистику перевозок: поезда крымского направления в июле перевезли более полумиллиона человек, рост пассажиропотока составил 75%.
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https://crimea.ria.ru/20220717/strasti-po-krymskomu-mostu-na-poluostrove-otsenili-novye-ugrozy-1123871755.html
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транспорт, крым, туризм в крыму, железные дороги крыма, общество
Сколько туристов едет по Крымскому мосту и насколько это безопасно

Сколько туристов приехало в Крым поездами, и безопасно ли ехать по Крымскому мосту

14:00 05.08.2022
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Почти полтора миллиона туристов с начала года прибыли в Крым железнодорожным транспортом, при этом меры безопасности в транспортном коридоре "Север-Юг", в том числе на Крымском мосту, усилены. Об сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин на встрече с премьером Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба кабмина.
"За шесть месяцев уже перевезено в направлении Крыма 1,4 миллиона пассажиров, что на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Летом планируем перевезти более 2,5 миллиона пассажиров", - поделился планами глава профильного ведомства.
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Всего в этом году планируется перевезти около 4 млн человек. Для этого организованы также смешанные железнодорожно-автобусные маршруты: туристы едут поездами до станции Керчь, а дальше автобусами на Южный берег Крыма, то есть до Ялты и Алушты. По словам Дружинина, безопасность маршрутов обеспечивает ведомственная охрана железнодорожного транспорта.
"Это 69 тысяч обученных, профессиональных людей, силами которых осуществляется охрана критически важных объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. Это, в частности, мосты, тоннели, охрана железнодорожной части Крымского моста также находится в нашем ведении. Выставлены дополнительные посты более чем на 200 объектах инфраструктуры. Качественно новым для нас направлением является обеспечение безопасности новых транспортных коридоров. Это, в частности, коридор "Север – Юг", который до этого не был охвачен так плотно, как остальная сеть", - сообщил он.
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Дружинин напомнил о том, что в направлении Крыма работают два перевозчика - "Гранд Сервис Экспресс" и дочерняя компания РЖД – Федеральная пассажирская компания.
"Что касается крымских железных дорог по грузовому движению. Считаем, что особенно в межсезонный период перевод грузов для нужд Крыма на железную дорогу поможет снизить нагрузку на автодорожную сеть. Это позволит людям на машинах более комфортно добираться до мест отдыха. Будем работать над модернизацией действующей инфраструктуры, что позволит увеличить объемы перевозок именно с использованием крымской железной дороги", - заключил глава агентства.
Ранее компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" привела июльскую статистику перевозок: поезда крымского направления в июле перевезли более полумиллиона человек, рост пассажиропотока составил 75%.
 
ТранспортКрымТуризм в КрымуЖелезные дороги КрымаОбщество
 
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